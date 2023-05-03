Trương Ngọc Ánh hiếm hoi khoe dung mạo U70 của mẹ 'từng là hoa khôi', dân tình trầm trồ 'con đẹp là giống mẹ'

Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đón tuổi mới của mẹ. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên hé lộ dung mạo của mẹ khiến dân tình trầm trồ 'con đẹp là giống mẹ'.
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Trương Ngọc Ánh nổi tiếng là người đẹp tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt. Cô sở hữu nhan sắc đẹp mặn mà, sang trọng cùng thân hình nóng bỏng. Đáng chú ý, mới đây, nữ diễn viên hiếm hoi hé lộ dung mạo của mẹ khiến dân tình trầm trồ 'con đẹp là giống mẹ'.
Mới đây, trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đón tuổi mới của mẹ. Nhân dịp này, nữ diễn viên đưa cả nhà đi du lịch để nghỉ ngơi và tận hưởng không khí gia đình.
Có thể thấy, ở độ tuổi 65, mẹ của Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn và phong cách thời trang phù hợp. Bạn bè của Trương Ngọc Ánh thường khen bà trông nổi bật không kém gì con gái. Được biết, nữ diễn viên từng cho biết mẹ của cô từng là hoa khôi thời trước khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi.
Bên cạnh đó, Trương Ngọc Ánh cũng bày tỏ: 'Mẹ là nguồn động lực giúp tôi cố gắng mỗi ngày'. Cô còn hãnh diện khi thừa hưởng ngoại hình, tính cách và nhiều quan điểm tích cực trong cuộc sống từ mẹ.
Mẹ của Trương Ngọc Ánh chuyển vào Sài Gòn sinh sống nhiều năm qua, giúp đỡ cô quán xuyến nhà cửa và chăm sóc cháu, chỉ thỉnh thoảng mới về Hà Nội thăm người thân. Mỗi khi rảnh rỗi, Trương Ngọc Ánh đưa mẹ đi du lịch cùng, thư giãn đầu óc, nữ diễn viên luôn mong ước mẹ luôn mạnh khoẻ, tận hưởng cuộc sống cùng con cháu tuổi xế chiều.