Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhan sắc trong veo, 'ăn đứt' cả mẹ mỹ nhân

Hậu trường 17/04/2023 09:18

Con gái chung của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn nhận được sự quan tâm lớn về khoản ngoại hình khi trưởng thành. Ở tuổi 15, nhóc tì ra dáng thiếu nữ với chiều cao vượt trội, và còn khiến mẹ tự hào khi là học sinh giỏi toàn diện, thông thạo nhiều thứ tiếng.

Bảo Tiên là con gái của Trương Ngọc Ánh và chồng cũ - Trần Bảo Sơn. Cô bé sinh năm 2008, đang theo học tại một ngôi trường với mức học phí cao ngất, thụ hưởng cuộc sống sung túc từ bé. Dù bố mẹ không còn chung đường nhưng nhóc tỳ vẫn nhận được đủ đầy tình yêu thương từ phụ huynh.

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhan sắc trong veo, 'ăn đứt' cả mẹ mỹ nhân - Ảnh 1
Trương Ngọc Ánh hào hứng chia sẻ với công chúng những khoảnh khắc tình cảm giữa mình và con gái - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Trương Ngọc Ánh hào hứng chia sẻ với công chúng những khoảnh khắc tình cảm giữa mình và con gái. Xuất hiện chung khung hình với mẹ, bé Bảo Tiên nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhan sắc trong veo, 'ăn đứt' cả mẹ mỹ nhân - Ảnh 2
Bé Bảo Tiên nhận được nhiều lời khen từ công chúng - Ảnh: FBNV

Ở tuổi thanh thiếu niên, Bảo Tiên đã biết quan tâm đến ngoại hình. Nhóc tì yêu thích tham gia các môn thể thao để tăng cường sức khỏe và phát triển chiều cao, giữ dáng. Hiện, con gái nữ diễn viên đã cao chạm mốc 1,7m. 

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhan sắc trong veo, 'ăn đứt' cả mẹ mỹ nhân - Ảnh 3
Cô bé khiến mẹ tự hào khi là học sinh giỏi toàn diện, thông thạo nhiều thứ tiếng - Ảnh: FBNV 

Bảo Tiên được truyền thông săn đón từ tấm bé. Tuy nhiên ái nữ nhà Trần Bảo Sơn hiếm hoi đi sự kiện, không tham gia các hoạt động trong làng giải trí.

Nhưng cô bé rất biết chăm chút vẻ ngoài khi xuất hiện cùng mẹ trước công chúng. Mỗi lần dự thảm đỏ với phụ huynh, ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đều nhận được nhiều lời khen bởi diện mạo xinh xắn và gu thời trang sành điệu. 

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhan sắc trong veo, 'ăn đứt' cả mẹ mỹ nhân - Ảnh 4
Cô bé rất biết chăm chút vẻ ngoài khi xuất hiện cùng mẹ trước công chúng - Ảnh: FBNV

Bảo Tiên thường xuyên cùng mẹ đi nghỉ dưỡng sang chảnh, "check in" tại nhà hàng. Theo tiết lộ của Trần Bảo Sơn, anh và vợ cũ thống nhất cho con gái hoàn thành chương trình cấp 3 tại quê nhà, sau đó sẽ sang Mỹ du học.

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhan sắc trong veo, 'ăn đứt' cả mẹ mỹ nhân - Ảnh 5
Bảo Tiên thường xuyên cùng mẹ đi nghỉ dưỡng sang chảnh, "check in" tại nhà hàng - Ảnh: FBNV

Với tương lai rộng mở, bé Bảo Tiên được dự đoán sẽ sớm trở thành người phụ nữ thành tài, giỏi giang khi trưởng thành.

Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh nhan sắc trong veo, 'ăn đứt' cả mẹ mỹ nhân - Ảnh 6
Cả nhà lắng nghe chính mình và tự đưa ra quyết định trong tương lai - Ảnh: Internet 

Cả cô và chồng cũ không kỳ vọng con theo đuổi nghệ thuật hay một lĩnh vực cụ thể mà để con lắng nghe chính mình và tự đưa ra quyết định trong tương lai.

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