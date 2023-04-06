Trần Bảo Sơn lần đầu hé lộ chuyện tình cảm sau gần 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh

Hậu trường 06/04/2023 15:43

Sau ly hôn, Trần Bảo Sơn cũng khá kín tiếng về chuyện đời tư của mình. Cho đến khoảng gần 1 năm trước, nam đạo diễn mới hiếm hoi công khai hình ảnh con gái thứ 2 cùng bạn gái mới.

Trần Bảo Sơn được biết đến là một đạo diễn, diễn viên tài năng của màn ảnh Việt. Bên cạnh đó, anh còn nổi tiếng bởi cuộc hôn nhân cùng Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống và có cùng cô con gái, cặp đôi đã quyết định "đường ai nấy đi".

Trần Bảo Sơn lần đầu hé lộ chuyện tình cảm sau gần 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh - Ảnh 1
Sau nhiều năm chung sống và có cùng cô con gái, cặp đôi đã quyết định "đường ai nấy đi" - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Trần Bảo Sơn cũng khá kín tiếng về chuyện đời tư của mình. Cho đến khoảng gần 1 năm trước, nam đạo diễn mới hiếm hoi công khai hình ảnh con gái thứ 2 cùng bạn gái mới. Được biết ái nữ út nhà nam diễn viên có tên là Bảo Khanh (hay còn gọi là Kendall Trần), sinh năm 2020. Trong những khung hình được Bảo Sơn đăng tải, cô bé "đốn tim" người nhìn bởi vẻ ngoài xinh xắn như búp bê. Dù vậy, danh tính mẹ đứa bé vẫn được nam diễn viên giữ kín. 

Trần Bảo Sơn lần đầu hé lộ chuyện tình cảm sau gần 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh - Ảnh 2
Nam đạo diễn hiếm hoi công khai hình ảnh con gái thứ 2 cùng bạn gái mới - Ảnh: Internet

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Dân Trí, Trần Bảo Sơn lần đầu tiết lộ về chuyện tình cảm hiện tại của mình. Cụ thể, anh cho biết: "Sau khi ly hôn, tôi thừa nhận từng trong một mối quan hệ tình cảm với người mới. Chúng tôi có với nhau một bé gái tên Bảo Khanh. Tuy nhiên, chuyện tình cảm giữa chúng tôi đã kết thúc cách đây 2 năm".

Trần Bảo Sơn lần đầu hé lộ chuyện tình cảm sau gần 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh - Ảnh 3
Dù vậy, danh tính mẹ đứa bé vẫn được nam diễn viên giữ kín - Ảnh: Internet

Sau chia tay, Trần Bảo Sơn vẫn giữ mối quan hệ tốt với bạn gái cũ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh tâm sự: "Chúng tôi giữ mối quan hệ tốt và thống nhất cùng nhau nuôi dạy con khôn lớn. Tôi vẫn là một người bố tốt và có trách nhiệm với con gái Bảo Khanh. Dù chưa có được một tổ ấm trọn vẹn nhưng bù lại tôi có 2 cô con gái ngoan ngoãn và đáng yêu. Với tôi, các con chính niềm hạnh phúc lớn nhất hiện tại. Tôi cảm thấy hài lòng và vui vẻ với cuộc sống của mình".

Trần Bảo Sơn lần đầu hé lộ chuyện tình cảm sau gần 10 năm ly hôn Trương Ngọc Ánh - Ảnh 4
 Hiện tại, Trần Bảo Sơn cũng đã chia tay mẹ bé Bảo Khanh nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt với bạn gái cũ - Ảnh: Internet

Trước đây, anh cùng Trương Ngọc Ánh cũng ly hôn hết sức văn minh. Cả 2 vẫn luôn hỗ trợ và xem nhau như bạn bè, cùng nhau chăm sóc con gái lớn Bảo Tiên. Thêm vào đó, anh luôn tự hào vì 2 con gái ngoan ngoãn và yêu thương lẫn nhau.

Trần Bảo Sơn hiếm hoi để lộ hình ảnh con gái thứ 2 xinh như búp bê, danh tính vợ mới vẫn còn là một ẩn số

Trần Bảo Sơn hiếm hoi để lộ hình ảnh con gái thứ 2 xinh như búp bê, danh tính vợ mới vẫn còn là một ẩn số

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trần Bảo Sơn đã chia sẻ đoạn clip về con gái thứ hai của mình. Đây là lần hiếm hoi mà nam diễn viên cho bé Bảo Khanh lên sóng.

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