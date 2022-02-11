Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi

Hậu trường 11/02/2022 16:20

Đầu năm mới, netizen xuýt xoa không ngớt trước độ chịu chi của diễn viên Trần Bảo Sơn khi vừa khoe ảnh tậu chiếc xế hộp nhập khẩu trị giá 10 tỷ đồng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Trần Bảo Sơn khoe hình ảnh bảnh bao bên xế hộp mới tậu. Đính kèm loạt ảnh, nam diễn viên còn chia sẻ thêm: "Hôm nay rước dâu mới về nhà "em yêu" màu độc đáo mà Sơn từng lái trong một số cảnh quay trong phim Con Đường Vô Tận tại New York, nay phải chờ khá lâu mới nhập cảng từ Italy vào Việt Nam. Cưới em về để đi làm, cũng đồng thời để đúng những phân cảnh tiếp theo cho phim".

Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi - Ảnh 1

Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi - Ảnh 2

Trần Bảo Sơn diện vest lịch lãm khoe loạt ảnh vừa "tậu" xế hộp tiền tỷ mới

Chịu chi như thế này là điều không phải ai cũng làm được khiến dân tình không khỏi choáng ngợp, nam diễn viên chứng minh mình là "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Trần Bảo Sơn tiết lộ, xế hộp của anh có giá lăn bánh 10 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Bảo Sơn gây choáng khi bỏ tiền tỉ tậu xe sang. Hồi năm 2015, anh từng mua chiếc xe có giá khoảng 5 tỉ đồng để di chuyển phục vụ công việc, đồng thời đưa đón con gái đi học, đi chơi.

Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi - Ảnh 3

Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi - Ảnh 4

Chiếc xe có thiết kế sang trọng, thời thượng với thiết kế nội thất tinh tế được nhập khẩu từ Italy

Nam diễn viên cho biết anh quyết định tậu chiếc xế hộp này phần là để đi làm, phần để đúng “rắc-co" (đoạn nối) những phân cảnh tiếp theo của phim. “Hơi có một chút tiếc nuối vì xe đạt vận tốc tối đa 270km/giờ, nhưng với đường xá Sài Gòn này thì chắc 27km/giờ quá”, anh hài hước chia sẻ.

Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi - Ảnh 5

Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi - Ảnh 6

Xế hộp mới lần này của "đại gia ngầm" Vbiz có giá trị 10 tỷ đồng

Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi - Ảnh 7

Nam diễn viên tậu xe vừa để đi làm vừa để đóng phim

Trần Bảo Sơn gây chú ý với khán giả bởi các vai diễn trong Giao lộ định mệnh, Đoạt hồn, Đập cánh giữa không trung… Hiện tại, fan hâm mộ đang rất mong chờ những thước phim trong bộ phim mới của anh Con Đường Vô Tận sẽ ra mắt để chiêm ngưỡng những cảnh quay tuyệt vời với chiếc xế hộp mà nam diễn viên đã hé lộ. Thành công trong phim ảnh, nam diễn viên lại khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Sau khi ly hôn Trương Ngọc Ánh, anh giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ, cùng nhau chăm sóc con gái. Hồi tháng 5/2021, Trần Bảo Sơn bất ngờ khoe ảnh con gái thứ hai song không tiết lộ danh tính mẹ của bé. Anh nói: “Tôi rất vui khi có hai công chúa, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi hiện tại”.

Mạnh tay chi 10 tỷ đồng “tậu” xế hộp, Trần Bảo Sơn khiến dân tình trầm trồ với độ chịu chơi - Ảnh 8
Diễn viên Trần Bảo Sơn bên con gái

 

Chân dung con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn: 13 tuổi cao 1m62, chân dài miên man, xinh đẹp, sành điệu

Chân dung con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn: 13 tuổi cao 1m62, chân dài miên man, xinh đẹp, sành điệu

Đọ sắc chung một khủng ảnh với mẹ, con gái Trương Ngọc Ánh - bé Bảo Tiên ở tuổi 13 khiến nhiều người trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp, chiều cao khủng

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