Chân dung con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn: 13 tuổi cao 1m62, chân dài miên man, xinh đẹp, sành điệu

Sau 6 tháng xa cách, vừa qua, Trương Ngọc Ánh không khỏi vui mừng khi được đoàn tụ với con gái Bảo Tiên. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên mới đây đã có màn khoe sắc cùng ái nữ Bảo Tiên khiến dân tính phải dành nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cả hai. Trong ảnh, hai mẹ con mặc trang phục giống nhau và cho biết đang chuẩn bị cho dịp Xuân về.

Nhan sắc mặn mà, trẻ trung của Trương Ngọc Ánh ở tuổi 45 khi chung khung ảnh với con gái nhận được nhiều người khen ngợi. (Ảnh: FBNV)

Trần Bảo Tiên (Devon Trần) là ái nữ của Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn. Dù ly hôn từ năm 2014 nhưng cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết để cùng chăm sóc con gái. Ở tuổi 13, Bảo Tiên đã đúng chuẩn con nhà nòi khi sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ giống mẹ.