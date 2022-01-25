Chân dung con gái Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn: 13 tuổi cao 1m62, chân dài miên man, xinh đẹp, sành điệu

Đọ sắc chung một khủng ảnh với mẹ, con gái Trương Ngọc Ánh - bé Bảo Tiên ở tuổi 13 khiến nhiều người trầm trồ với nhan sắc xinh đẹp, chiều cao khủng
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Sau 6 tháng xa cách, vừa qua, Trương Ngọc Ánh không khỏi vui mừng khi được đoàn tụ với con gái Bảo Tiên. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên mới đây đã có màn khoe sắc cùng ái nữ Bảo Tiên khiến dân tính phải dành nhiều lời khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cả hai. Trong ảnh, hai mẹ con mặc trang phục giống nhau và cho biết đang chuẩn bị cho dịp Xuân về.
Trần Bảo Tiên (Devon Trần) là ái nữ của Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn. Dù ly hôn từ năm 2014 nhưng cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết để cùng chăm sóc con gái. Ở tuổi 13, Bảo Tiên đã đúng chuẩn con nhà nòi khi sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ giống mẹ.
Được biết, ái nữ của Trương Ngọc Ánh sở hữu chiều cao 1m62 cùng gương mặt rất xinh xắn. Cô bé được nhiều người hy vọng có thể nối nghiệp được mẹ, trở thành một người mẫu nổi tiếng trong tương lai không xa.
Được biết, hiện tại con gái Trương Ngọc Ánh đang theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng với chi phí đắt đỏ lên đến hơn 500 triệu/năm. Cô bé cũng được theo học các lớp năng khiếu từ nhỏ và có khả năng ngoại ngữ rất tốt. Nữ diễn viên cho biết con gái có thể nói được nhiều ngoại ngữ khác nhau, trong đó, Tiếng Anh vô cùng thành thạo.
Đặc biệt, Bảo Tiên cũng có gu thời trang rất sành điệu và thời thượng. Mỗi lần xuất hiện, ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đều nổi bật với đôi chân dài thẳng tắp và gương mặt xinh xắn. Trương Ngọc Ánh cho biết con gái hiện đang đam mê ngành thiết kế nội thất và dự định trong tương lai sẽ cho con gái sang nước ngoài du học.