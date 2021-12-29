“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng!

Sao Việt 29/12/2021 10:53

Sao nữ này đã nhập hội mỹ nhân Vbiz có khối tài sản không phải dạng vừa.

Nhắc tới Lê Ngọc Trinh, sẽ có một số người nhớ đến hình ảnh một mỹ nhân từng sở hữu body nóng bỏng kèm theo đó là cuộc sống sang chảnh. Cách đây không lâu, cô từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi cạo đầu hướng Phật để tịnh tâm sau mối tình không mấy êm đẹp với cầu thủ thuộc đội tuyển U22 Việt Nam - Liễu Quang Vinh.

“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng! - Ảnh 1

Bẵng đi một thời gian, nữ diễn viên đã trở lại showbiz hoạt động và tinh thần có vẻ đã tốt hơn so với trước. Cô nàng còn tham gia vào một số bộ phim truyền hình và liên tục cho thấy "con tim đã vui trở lại" sau loạt sóng gió.

“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng! - Ảnh 2

Đến ngày hôm nay (28/12) "bản sao của Ngọc Trinh" khiến dân tình phải trầm trồ khi khoe vừa tậu thêm tài sản có giá trị. Trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên hào hứng khoe: "Thức khuya dậy sớm kiếm tiền. Thích gì mua đấy chẳng phiền đến ai" kèm loạt ảnh thả dáng bên xe sang. Được biết, xe mới của người đẹp có giá thị trường lên đến hơn 7 tỷ đồng. Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại dòng bình luận chúc mừng nữ diễn viên. 

“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng! - Ảnh 3

“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng! - Ảnh 4

“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng! - Ảnh 5

Trước đó, Lê Ngọc Trinh từng xác nhận bản thân đã suy sụp đến mức phải cạo đầu đi tu sau khi phát hiện người yêu ngoại tình dù cả hai đã ra mắt gia đình và tính việc cưới xin. Được biết, bạn trai cũ của cô là Liễu Quang Vinh - cầu thủ tiềm năng được ví như "viên ngọc thô" trong đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng! - Ảnh 6

“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng! - Ảnh 7

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996 là người mẫu tự do, diễn viên đang hoạt động tại TP.HCM. Cô từng đăng quang Á Hậu Áo Dài Việt Nam 2017 tuy nhiên sự nghiệp không quá nổi bật. Nữ diễn viên từng đóng một số bộ phim như Kén mẹ chồng, Trả em kiếp này, Yêu em anh chạm vào đâu, Chuông gió, Báo thù... Lê Ngọc Trinh cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Không chỉ trùng tên, cô còn có ngoại hình khá giống với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, hay được gọi là "bản sao Ngọc Trinh".

“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng! - Ảnh 8

Ngọc Trinh hé lộ bí quyết để có làn da 'trắng không tì vết' trong 'biệt phủ' triệu đô

Ngọc Trinh hé lộ bí quyết để có làn da 'trắng không tì vết' trong 'biệt phủ' triệu đô

Ngọc Trinh luôn được mọi người ngưỡng mộ với vòng eo 56 và làn da trắng nõn không tì vết.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh Lê Ngọc Trinh sao Việt lê ngọc trinh mua xe

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"