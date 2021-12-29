“Bản sao” Ngọc Trinh từng cạo đầu vì bị bạn trai cầu thủ “cắm sừng” bất ngờ tậu xế hộp hơn 7 tỷ đồng!

Nhắc tới Lê Ngọc Trinh , sẽ có một số người nhớ đến hình ảnh một mỹ nhân từng sở hữu body nóng bỏng kèm theo đó là cuộc sống sang chảnh. Cách đây không lâu, cô từng gây xôn xao cộng đồng mạng khi cạo đầu hướng Phật để tịnh tâm sau mối tình không mấy êm đẹp với cầu thủ thuộc đội tuyển U22 Việt Nam - Liễu Quang Vinh.

Bẵng đi một thời gian, nữ diễn viên đã trở lại showbiz hoạt động và tinh thần có vẻ đã tốt hơn so với trước. Cô nàng còn tham gia vào một số bộ phim truyền hình và liên tục cho thấy "con tim đã vui trở lại" sau loạt sóng gió.

Đến ngày hôm nay (28/12) "bản sao của Ngọc Trinh" khiến dân tình phải trầm trồ khi khoe vừa tậu thêm tài sản có giá trị. Trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên hào hứng khoe: "Thức khuya dậy sớm kiếm tiền. Thích gì mua đấy chẳng phiền đến ai" kèm loạt ảnh thả dáng bên xe sang. Được biết, xe mới của người đẹp có giá thị trường lên đến hơn 7 tỷ đồng. Bên dưới bài đăng, rất nhiều người đã để lại dòng bình luận chúc mừng nữ diễn viên.

Trước đó, Lê Ngọc Trinh từng xác nhận bản thân đã suy sụp đến mức phải cạo đầu đi tu sau khi phát hiện người yêu ngoại tình dù cả hai đã ra mắt gia đình và tính việc cưới xin. Được biết, bạn trai cũ của cô là Liễu Quang Vinh - cầu thủ tiềm năng được ví như "viên ngọc thô" trong đội tuyển U22 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Lê Ngọc Trinh sinh năm 1996 là người mẫu tự do, diễn viên đang hoạt động tại TP.HCM. Cô từng đăng quang Á Hậu Áo Dài Việt Nam 2017 tuy nhiên sự nghiệp không quá nổi bật. Nữ diễn viên từng đóng một số bộ phim như Kén mẹ chồng, Trả em kiếp này, Yêu em anh chạm vào đâu, Chuông gió, Báo thù... Lê Ngọc Trinh cũng từng tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng sớm dừng chân. Không chỉ trùng tên, cô còn có ngoại hình khá giống với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, hay được gọi là "bản sao Ngọc Trinh".