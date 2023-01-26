Trần Bảo Sơn hiếm hoi để lộ hình ảnh con gái thứ 2 xinh như búp bê, danh tính vợ mới vẫn còn là một ẩn số

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trần Bảo Sơn đã chia sẻ đoạn clip về con gái thứ hai của mình. Đây là lần hiếm hoi mà nam diễn viên cho bé Bảo Khanh lên sóng.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Trần Bảo Sơn đã chia sẻ đoạn clip về con gái thứ hai của mình. Đây là lần hiếm hoi mà nam diễn viên cho bé Bảo Khanh lên sóng. Ngoại hình hiện tại của ái nữ nam diễn viên gây bất ngờ với cư dân mạng.
Con gái Trần Bảo Sơn sở hữu mái tóc suôn dài, xoăn nhẹ và nay đã cao lớn bội phần. Cô bé có nhiều nét giống với người bố nổi tiếng của mình. Đôi gò má phúng phính trông xinh xắn, dễ thương. Bé Bảo Khanh liên tục thể hiện những biểu cảm ngây thơ trước ống kính.
Được biết, Trần Bảo Sơn là nam diễn viên có tiếng của showbiz Việt. Anh từng có cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, trái ngọt là con gái Devon Trần (Bảo Tiên), sinh năm 2008.
Năm 2014, Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh chính thức "đường ai nấy đi" sau 9 năm chung sống. Cho tới tháng 5/2021, nam diễn viên gây bất ngờ khi công khai có con gái thứ hai, tên Bảo Khanh, hay còn gọi Kendall Trần. Dù vậy, Trần Bảo Sơn vẫn tuyệt nhiên giữ kín mọi thông tin, hình ảnh về mẹ bé.
Được biết người phụ nữ sinh con cho Trần Bảo Sơn không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cô là một doanh nhân giàu có và thuộc thế hệ 8X. Cả hai có cơ hội gặp gỡ, làm quen qua một bữa tiệc tối của những người bạn chung.
Vì không phải nghệ sĩ nên nửa kia của Trần Bảo Sơn không tiết lộ hình ảnh hay danh tính, thay vì đó tập trung vào công việc chính của mình, ngại được nhắc đến ồn ào trên truyền thông.