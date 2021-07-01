Trương Ngọc Ánh hé lộ 'hung thủ' làm 'lớn bụng' giữa nghi vấn có thai với tình trẻ

Bên cạnh ảnh với gia đình riêng, Hà Kiều Anh cũng đăng tải cả ảnh chụp chung với gia đình Bình Minh, Trương Ngọc Ánh với chú thích: "Những người bạn yêu quý và những đứa con tuyệt vời!". CĐM không khỏi trầm trò trước nhan sắc đỉnh cao của hội bạn thân "quyền lực" này. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào vòng 2 của Trương Ngọc Ánh khi đứng cạnh tình trẻ.

Mới đây, nhân ngày "Gia đình Việt Nam" hoa hậu Hà Kiều Anh đã có bài đăng để chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Vòng 2 "tròn xoe" khiến bà mẹ 1 con dính tin đồn có em bé, thậm chí còn có không ít cư dân mạng cho rằng "bụng này phải mấy tháng rồi".

Trong bức ảnh, cựu người mẫu diện trang phục thoải mái với áo thun, quần đùi và vô tình để lộ vòng 2 lớn bất thường. Ngay lập tức CĐM đồn đoán nữ diễn viên có "baby" với tình trẻ.

CĐM thi nhau chúc mừng nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, đáp trả sự chúc mừng và hân hoan của người hâm mộ, Trương Ngọc Ánh đã có động thái khiến nhiều người hụt hẫng, bẽ bàng khi đăng tải bức ảnh khoe thân hình thon gọn với bụng phẳng lỳ cùng nhan sắc rạng rỡ.

Nhanh sắc trẻ trung của bà mẹ một con ở tuổi 44 - Ảnh: FBNV

Chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hương Ga không quên hỏi han tình hình của người hâm mộ giữa lúc đại dịch căng thẳng. Đáng chú ý là thân hình thon gọn và vòng bụng không hề "tròn ủm" như trong các bức hình trước của Trương Ngọc Ánh phần nào bác bỏ tin đồn mang thai. Không những thế, bên dưới phần bình luận, cô cũng trả lời cư dân mạng về lý do khiến bụng "phát tướng".

Trương Ngọc Ánh đập tan tin đồn có thai - Ảnh chụp màn hình

Một tài khoản để lại dòng bình luận đề cập đến tin đồn có em bé, nữ diễn viên cũng liền phản hồi lại rằng: "Đôi khi mặc áo rộng bị nói em ạ". Theo đó, cô ngầm khẳng định vòng 2 lùm xùm là do trang phục rộng rãi nên mới khiến mọi người nhìn nhầm dẫn đến đồn đoán sai lệch.

Tuy nhiên bức ảnh mà Trương Ngọc Ánh đăng tải được chụp vào thời điểm nào thì CĐM cũng không rõ. Bởi trong showbiz, không hiếm những nghệ sĩ nữ rất "cao tay" trong khoản giấu bụng và giữ kín chuyện mang thai. Dù vậy với lời phản hồi này, nữ diễn viên đã hoàn toàn phủ nhận chuyện có thai với tình trẻ Anh Dũng.

Cặp đôi được nhận xét là trai tài gái sắc - Ảnh: Internet

Từ sau khi công khai hẹn hò với nam diễn viên Anh Dũng, chuyện tình "chị-em" chênh nhau 14 tuổi của cặp đôi nhận được nhiều phản hồi tích cực. CĐM nhận xét Anh Dũng và Trương Ngọc Ánh rất xứng đôi. Nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài điển trai, chững chạc và nam tính, tính cách cũng rất mạnh mẽ, tự lập và sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng, trong đó phải kể đến anh chồng nhu nhược "Thanh" trong bộ phim đình đám "Sống chung với mẹ chồng". Chính vì vậy người hâm mộ của cặp đôi cũng rất hy vọng cả 2 sớm có tin vui.