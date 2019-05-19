Mới đây, Hoàng Thùy đã tung loạt ảnh khoe thân hình quyến rũ với 3 vòng cực chuẩn lên mạng xã hội khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá thần thái.

Sau thông tin Á hậu Hoàng Thùy sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2019, nhất cử nhất động của quán quân Vietnam’s Next Top Model đều được công chúng đặc biệt quan tâm. Hoàng Thùy sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2019 - Ảnh: Internet Trước đó, quyết định của BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã vấp phải nhiều tranh cãi. Không ít khán giả bày tỏ thái độ không hài lòng khi Hoàng Thùy được lựa chọn. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng Hoàng Thùy sở hữu nhan sắc và hình thể phù hợp với tiêu chuẩn của Miss Universe, đồng thời tin tưởng cô sẽ làm nên chuyện tại đấu trường này.

Nhiều người cho rằng việc lựa chọn Hoàng Thùy là quá mạo hiểm - Ảnh: Internet Giữa những ồn ào không hay này, Hoàng Thùy chọn cách luyện tập mỗi ngày để thay đổi bản thân hoàn hảo hơn và ngầm khẳng định cô xứng đáng với vai trò được giao. Mới đây trên mạng xã hội, người đẹp đã đăng tải bộ ảnh khoe trọn hình thể đẹp như “tượng tạc” và ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Diện bộ trang phục màu xanh biển khoét sâu táo bạo, Hoàng Thùy khiến nhiều người phải ghen tỵ khi sở hữu rãnh lưng siêu gợi cảm và vòng 3 căng đầy quyến rũ.

Hình thể đẹp đến 'phát hờn' của Á hậu Hoàng Thùy - Ảnh: Internet Rãnh lưng và vòng 3 gợi cảm đến 'ngạt thở' - Ảnh: Internet Vẻ đẹp đầy rạng ngời và lôi cuốn - Ảnh: Internet Một số hình ảnh khác của Hoàng Thùy: Có thể thấy, Hoàng Thùy đang dần lột xác một cách ấn tượng để trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện tại Miss Universe 2019. Trong một bài phỏng vấn trước đây, cô từng chia sẻ phần thi yêu thích nhất ở Miss Universe chính là phần trình diễn bikini. Chính vì vậy, hình thể đạt chuẩn là “vũ khí” giúp Hoàng Thùy tự tin sải bước trên sàn catwalk. Trong lần “chinh chiến” tại đấu trường sắc đẹp quốc tế này, Hoàng Thùy đang nỗ lực hết mình để không phụ lòng những người ủng hộ, tin tưởng cô.

Hoàng Thùy lắng nghe tâm sự của học sinh tại Hà Nội Sáng 15/05, Á hậu Hoàng Thùy đã có buổi gặp gỡ, giao lưu đầy thú vị cùng các em học sinh trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).

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