Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình “VTV7 On The Move – Tiến về phía trước”, nhằm góp phần định hướng kỹ năng cho học sinh trung học phổ thông những vấn đề về cuộc sống, chọn trường, chọn nghề và tự tin bước vào đời. Không đơn thuần chỉ là buổi giao lưu, Á hậu Hoàng Thùy cùng các khách mời còn đóng vai trò là diễn giả, chia sẻ câu chuyện của bản thân để tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng đến các bạn trẻ.

Hành trình 8 năm vượt qua hoàn cảnh, vươn lên theo đuổi ước mơ của Hoàng Thùy đã chạm đến trái tim các bạn trẻ. Từ một cô gái gầy guộc, cô trở thành người mẫu chinh phục sàn diễn quốc tế, giành danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam và chính thức được đề cử là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss Universe. Câu chuyện đầy cảm hứng của Á hậu Hoàng Thùy chính là tấm gương để các bạn trẻ học hỏi. Đặc biệt trong xã hội ngày nay, sự tự tin, kiên trì và cố gắng luôn là “chìa khóa” giúp những người trẻ thành công.

Trong buổi giao lưu, Á hậu Hoàng Thùy chủ động bước xuống hàng ghế học sinh để có thể gần các em hơn, nói chuyện được nhiều hơn. Khoảng cách giữa người diễn thuyết và người nghe được rút ngắn lại, khiến không khí trở nên thân thiết, tạo sự tương tác trực tiếp giữa Hoàng Thùy và các em. Rất nhiều câu hỏi về cuộc sống đã được các em đặt ra cho Hoàng Thùy. Bằng kinh nghiệm, sự từng trải của mình, Á hậu Hoàng Thùy đã như một người chị, chia sẻ và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các em. Nhiều em học sinh không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng, tâm sự của bản thân, những chuyện thầm kín chưa từng chia sẻ với ai như vấn đề giới tính, chọn trường, body shaming... Những cái ôm xúc động, những nụ cười trìu mến khiến Hoàng Thùy không giấu được cảm xúc của mình: “Thùy tin chắc rằng sau ngày hôm nay, các em sẽ mạnh mẽ hơn, biết đâu trong số các em ở đây, sau này sẽ có người trở về trường, đứng ở vị trí của Thùy, một lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho các lứa học sinh mới”. Thời gian qua, Á hậu Hoàng Thùy có nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến giáo dục và giới trẻ. Cô đặc biệt quan tâm đến lứa tuổi học sinh vì đây là những mầm non tương lai của đất nước. Đồng hành cùng chương trình “VTV7 On The Move – Tiến về phía trước”, Á hậu Hoàng Thùy sẽ tiếp tục là diễn giả cho điểm đến kế tiếp.