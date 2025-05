Ngày 13/5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ trộm đột nhập nhà dân. Thời điểm trên, trong nhà có 3 mẹ con đang ngủ say, vụ việc được camera an ninh ghi lại.