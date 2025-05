Ngày 13/5, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ trộm đột nhập nhà dân. Thời điểm trên, trong nhà có 3 mẹ con đang ngủ say, vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 13/5, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng manh động đột nhập vào phòng trọ trộm tài sản. Theo hình ảnh chia sẻ từ nạn nhân là chị T, vào khoảng 3h30 sáng 9/5, trong lúc chị cùng 2 con nhỏ đang ngủ trên giường tại một phòng trọ ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì một thanh niên bịt khẩu trang, đội nón lưỡi trai đột nhập vào phòng. Tại đây, đối tượng đi lại xung quanh giường ngủ của 3 mẹ con, dò tìm tài sản để trộm cắp. Sau khi lấy được một số tài sản, đối tượng rời đi trong khi 3 mẹ con không hề hay biết. Hôm sau khi xem lại camera, người phụ nữ mới hoảng hồn khi biết nhà bị trộm đột nhập. Khoảnh khắc kẻ gian đột nhập vào phòng lúc hơn 3h sáng là thời điểm 3 mẹ con đang ngủ say sưa - Ảnh: Báo Dân trí Theo thông tin từ báo Dân trí, chị T. (trú tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xác nhận bản thân là người đăng tải đoạn video lên mạng xã hội như một lời cảnh tỉnh tới cộng đồng cần nâng cao cảnh giác nhằm đảm bảo sự an toàn. Theo chị T., vụ việc xảy ra vào khoảng gần 3h30 sáng 9/5. Thời điểm này, chồng chị T. đi làm ca đêm chưa về. Trong nhà chỉ có 3 mẹ con cùng ngủ với nhau trên giường. Bình thường, chị T. vốn là người rất tỉnh ngủ. Chỉ cần tiếng động nhẹ cũng khiến chị dễ tỉnh giấc. Tuy nhiên hôm đó không hiểu vì lý do gì, chị T. ngủ mê mệt, không biết chuyện gì xảy ra. Tới khoảng hơn 5h cùng ngày, khi tỉnh giấc và kiểm tra camera giám sát, người phụ nữ rụng rời chân tay phát hiện thấy có kẻ lạ đột nhập vào nhà. Căn phòng nơi gia đình chị T. sinh sống là một nhà trọ. Cửa bên ngoài bị kẻ gian phá chốt và đột nhập vào trong. Hình ảnh từ camera cho thấy, có 2 kẻ lạ mặt cùng phối hợp đột nhập vào nhà. Tuy nhiên chỉ có một nam thanh niên bước vào căn phòng nơi 3 mẹ con chị T. đang ngủ, tên còn lại đứng ngoài hỗ trợ. Kẻ trộm đột nhập vào phòng lúc nửa đêm - Ảnh: VietNamNet Theo kiểm tra ban đầu, chị T. phát hiện thấy bị mất một chiếc xe máy, một điện thoại iPhone 12 và một ít tiền mặt. Tổng tài sản bị lấy trộm khoảng vài chục triệu đồng. Ngay sau vụ mất trộm, vợ chồng chị T. đã liên hệ với công an phường Tân Đông Hiệp để trình báo vụ việc. "Tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy gia đình may mắn chỉ bị mất tài sản còn tính mạng của 3 mẹ con vẫn không bị ảnh hưởng. Nếu lúc đó, không may tôi tỉnh giấc giữa chừng và bị kẻ gian phát hiện ra, không ai nói trước được tình huống xấu nào có thể xảy đến", chị T. bộc bạch. Vài ngày sau khi tâm trạng bình ổn trở lại, chị T. chia sẻ đoạn video ghi hình kẻ gian đột nhập vào phòng lên trang cá nhân. Không ngờ đoạn video lên xu hướng, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó không ít ý kiến trái chiều nói rằng đây là video dàn dựng. Về vấn đề này, chị T. cho biết mục đích đăng tải video cũng vì lý do muốn thay lời cảnh báo cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian. Bởi chỉ cần một phút lơ đễnh, bất cứ ai cũng có thể rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu. Đại diện công an phường Tân Đông Hiệp xác nhận đây là vụ việc xảy ra trên địa bàn hôm 9/5. Phía công an đã nhận đơn trình báo của bị hại và đang trong quá trình xác minh, truy tìm các đối tượng.