Sau quá trình cân nhắc, lựa chọn và trao đổi, UNICORP chính thức quyết định đề cử Hoàng Thùy – Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại đấu trường Miss Universe. Việc lựa chọn ứng viên phù hợp đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2019 nằm trong kế hoạch từ trước của công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn, giúp đại diện có thời gian chuẩn bị, rèn luyện và trau dồi cho cuộc thi. Sau thành tích Top 5 mà H’Hen Niê đạt được ở Miss Universe 2018, các đại diện tiếp theo của Việt Nam chắc chắn sẽ được bạn bè quốc tế đặc biệt quan tâm, nhất là đại diện của năm 2019.

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cá tính, hiện đại, Á hậu Hoàng Thùy đã có nhiều hoạt động tích cực đối với cộng đồng, xã hội, như Đại sứ Môi trường, đồng hành cùng chương trình “Tôi chọn sống xanh” tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, trao nhà và học bổng cho trẻ em nghèo, người dân tại Long An… Trong chuyến công tác tại Philippines đầu năm 2019, Á hậu Hoàng Thùy khiến bạn bè quốc tế khâm phục vì khả năng diễn thuyết lưu loát bằng tiếng Anh, cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp. Cô còn liên tục được các bảng xếp hạng, diễn đàn sắc đẹp thế giới đưa vào danh sách các ứng viên tiềm năng của Miss Universe 2019.

Từ khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoàng Thùy luôn tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong cương vị một Á hậu và là một ứng viên tiềm năng để đại diện Việt Nam tại Miss Universe. Cô dành nhiều thời gian tập luyện hình thể theo chế độ dinh dưỡng , khoa học. Nhờ vậy mà chỉ số hình thể của cô được cải thiện với số đo lần lượt là 82-60-94 với vòng 3 đầy đặn gợi cảm, chiều cao 1m77.

Ở thời điểm hiện tại, Á hậu Hoàng Thùy là ứng cử viên nổi bật và phù hợp nhất cho Miss Universe 2019, bởi nhan sắc hội tụ đầy đủ các yếu tố về kinh nghiệm – sự chín muồi – bản lĩnh để tiếp bước H’Hen Niê tại Miss Universe, cũng như nhận được sự ủng hộ từ khán giả trong nước và bạn bè quốc tế. Hoàng Thùy luôn chủ động trau dồi rèn luyện bản thân, tích cực lắng nghe những góp ý, đánh giá từ khán giả, kết nối với các thí sinh khác của Miss Universe 2019 thông qua mạng xã hội và trong tâm thế sẵn sàng đại diện Việt Nam tại Miss Universe.

Đó là lý do mà UNICORP tin tưởng, lựa chọn Hoàng Thùy là đại diện tiếp theo của Việt Nam ở Miss Universe. Sau khi quyết định chính thức đề cử Á hậu Hoàng Thùy, công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) đang hoàn tất hồ sơ xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc cấp phép Hoàng Thùy tham gia Miss Universe 2019. Sắp tới, Á hậu Hoàng Thùy sẽ có nhiều hoạt động, dự án để khởi động cho cuộc thi Miss Universe 2019.

Mở màn, cô cùng ekip đã thực hiện một bộ ảnh mới nhằm “chào sân” trong vai trò Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019. Bộ ảnh lấy concept beauty queen làm chủ đạo, nhưng vẫn làm nổi bật được thần thái, chất riêng của Hoàng Thùy. Cô chia sẻ: “Thùy cảm thấy thoải mái và tự tin nhất khi được là chính mình. Vì vậy Thùy muốn mang đến Miss Universe một hình ảnh Hoàng Thùy chuyên nghiệp, cá tính chứ không gò ép bản thân theo một khuôn mẫu nào cả. Thùy hy vọng khán giả sẽ luôn bên cạnh, đồng hành cùng Thùy trong hành trình này. Được đến với Miss Universe sẽ là dấu ấn quan trọng nhất của Thùy ở tuổi 27”.

Ngoài ra, việc Á hậu Hoàng Thùy đội vương miện tiara trong bộ ảnh còn khẳng định vị trí và sự chuyên nghiệp của đại diện Việt Nam khi đến với Miss Universe. Nói về áp lực trước thành tích Top 5 của H’Hen Niê ở Miss Universe 2018, Hoàng Thùy cho biết cô vẫn luôn giữ tâm lý thoải mái, không ngại việc bị so sánh nhưng cô mong khán giả sẽ nhìn nhận sự cố gắng của mình một cách tích cực hơn. Bản thân cô xem Miss Universe là một cuộc thi sắc đẹp lớn, danh giá, vì thế được đại diện Việt Nam là động lực lớn để cô dồn hết tâm huyết, sức trẻ của mình.

Năm ngoái, Hoàng Thùy cũng có mặt ở Thái Lan để theo dõi, cổ vũ hành trình chinh phục Miss Universe của H’Hen Niê nên cô đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho bản thân và quyết tâm sẽ gặt hái thành tích tốt về cho Việt Nam.