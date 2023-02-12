Trước khi vướng ồn ào, Osen Ngọc Mai trong mắt nghệ sĩ trong và ngoài nước như thế nào?

Trước khi liên tục vướng vào những ồn ào, ca sĩ Ngọc Mai từng gây chú ý khi trở thành quán quân chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ với giọng hát đẹp, cùng những bản cover loạt "hit" đình đám.

Thời gian qua, cộng đồng mạng một phen nháo nhào trước hàng loạt những ồn ào xoay quanh Osen Ngọc Mai như chuyện 1 bị hoạ sĩ nói rằng sống trịch thượng hay nghi vấn đã từng kết hôn trước khi lấy Quốc Nghiệp,... Chính vì thế "nhất cử nhất động" của cô đều nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng.

Thời điểm đó, nhiều sao Việt cũng dành những lời khen ngợi, sự yêu thương cho ca sĩ Ngọc Mai. Nghệ sĩ Trấn Thành từng chia sẻ trên sóng truyền hình về việc đã nghe học trò của Osen Ngọc Mai dành những lời yêu thương cho cô giáo.

Nghệ sĩ Trấn Thành từng chia sẻ: "Cô Mai có nói: 'Khi tâm chúng ta bình yên hơn thì tự nhiên giọng hát hay hơn'. Nghe câu nói đó, có thể quý vị cho là hơi lý thuyết nhưng nếu nghiệm lại thì đúng là giọng hát nên được cất lên từ chính trái tim của mình... Quý vị yêu mến Ngọc Mai vì Mai hát như thế chứ không phải chỉ vì thấy Mai sống làm sao, có chồng, có con không, Mai có đẹp không. Quý vị yêu Mai vì Mai đang hát từ tim Mai hát ra cho quý vị nghe".

Trấn Thành và vợ chồng Ngọc Mai - Quốc Nghiệp - Ảnh: Internet

Là 1 trong những học trò của ca sĩ Ngọc Mai cũng cho biết, Orange luôn được dạy phải chữa lành tâm hồn tổn thương thì mới bắt đầu hát được: "Cô giáo em người xinh xinh. Cô hay cười mắt cô O Sen! Người đã nói ngay từ lần đầu dạy rằng: 'Con bé này tâm hồn nó thương tổn sâu sắc lắm, phải chữa cho nó, cho nó lành, cho nó thật sự mạnh mẽ thì nó mới hát được'.

Người đã dạy em những Bài học cuộc sống thật vị tha, chứ không chỉ là những nốt nhạc. Cô ơi, hôm nay cô về đúng vị trí mà cô xứng đáng bấy lâu nay! Em tự hào được là học trò của cô Ngọc Mai - O Sen! Cô ơi, cô thắng rồi đừng nghỉ dạy nha, cô ơi em xin cô”.

Orange luôn được cô giáo Ngọc Mai dạy phải chữa lành tâm hồn tổn thương thì mới bắt đầu hát được - Ảnh: Internet

Một sao nam đình đám quốc tế Babyface - người sở hữu 12 giải Grammy danh giá cũng không ngần ngại dành lời cho Ngọc Mai lời ngợi khen khi có chất giọng hay, cảm xúc.

"Cô ấy đã có một màn trình diễn opera rất tuyệt vời, làm chủ được những nốt cao vút rất tốt. Mọi người nói với tôi cô ấy là giảng viên thanh nhạc của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chúng tôi còn thấy gia đình của cô ấy chờ cô ấy ở hậu trường và sau đó lên sân khấu trình diễn một màn xiếc rất thú vị" - Johnny Stimson từng tâm sự.

Babyface cũng không ngần ngại dành lời cho Ngọc Mai lời ngợi khen khi có chất giọng hay, cảm xúc - Ảnh: Internet

Sao nam quốc tế đình đám – Johnny Stimson trong một lần sang Việt Nam biểu diển cũng để lại nhận xét "có cánh" cho ca sĩ Ngọc Mai: "Cô ấy đã có một màn trình diễn opera rất tuyệt vời, làm chủ được những nốt cao vút rất tốt. Mọi người nói với tôi cô ấy là giảng viên thanh nhạc của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chúng tôi còn thấy gia đình của cô ấy chờ cô ấy ở hậu trường và sau đó lên sân khấu trình diễn một màn xiếc rất thú vị".

Johnny Stimson trong một lần sang Việt Nam biểu diển cũng để lại nhận xét "có cánh" cho ca sĩ Ngọc Mai - Ảnh: Internet

Trước khi vướng ồn ào, đối với nhiều đồng nghiệp, cả trong lẫn ngoài nước đều dành những lời khen cho chất giọng đẹp, truyền tải được cảm xúc của Osen Ngọc Mai.