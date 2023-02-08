Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý

Hậu trường 08/02/2023 08:49

Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi về chung một nhà với Quốc Nghiệp, ông xã Ngọc Mai đã có động thái gây chú ý.

Thời gian gần đây, Osen Ngọc Mai là cái tên chiếm sóng mạng xã hội. Không chỉ là Quán quân của cuộc thi "Ca sĩ Mặt nạ", Osen Ngọc Mai còn vướng nhiều lùm xùm đời tư không đáng có.

Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý - Ảnh 1
Osen Ngọc Mai còn vướng nhiều lùm xùm đời tư không đáng có từ sau khi trở thành quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên khắp các diễn đàn mạng xã hội lớn nhỏ đã truyền nhau những hình ảnh liên quan đến đám cưới OSen Ngọc Mai. Trong loạt ảnh này, Ngọc Mai xinh đẹp, diện áo dài trắng, sánh đôi bên chú rể. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Loạt ảnh này khiến dân mạng đồn đoán rằng trước khi về chung một nhà với Quốc Nghiệp, Ngọc Mai từng trải qua một cuộc hôn nhân.

Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý - Ảnh 2

Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý - Ảnh 3

Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý - Ảnh 4
Loạt ảnh khiến dân mạng đồn đoán rằng trước khi về chung một nhà với Quốc Nghiệp, Ngọc Mai từng trải qua một cuộc hôn nhân - Ảnh: Internet

Giữa "bão thị phi", mới đây, NSƯT Quốc Nghiệp đã có động thái chính thức đầu tiên. Cụ thể, ông xã Osen Ngọc Mai đăng tải hình ảnh đang lựa qua cho bà xã và các con nhân chuyến công tác ở châu Âu.

Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý - Ảnh 5Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý - Ảnh 6

Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý - Ảnh 7
NSƯT Quốc Nghiệp đã có động thái chính thức đầu tiên giữa ồn ào thị phi của vợ - Ảnh: Internet

Có thể thấy bất chấp việc bà xã đang vướng phải những ồn ào không đáng có trên mạng xã hội, tuy nhiên NSƯT Quốc Nghiệp dường như không quan tâm mà thay vào đó tập trung cho công việc và tổ ấm nhỏ của bản thân.

Giữa lùm xùm Osen Ngọc Mai từng kết hôn với người đàn ông khác, Quốc Nghiệp bất ngờ có động thái gây chú ý - Ảnh 8
NSƯT Quốc Nghiệp dường như không quan tâm mà thay vào đó tập trung cho công việc và tổ ấm nhỏ của bản thân - Ảnh: Internet

Ngọc Mai và Quốc Nghiệp gặp nhau vào năm 2011 khi cả hai diễn chung đoàn trong chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa ở Pháp. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Ngọc Mai hiện đang có mái ấm hạnh phúc bên Quốc Nghiệp. Cặp đôi có hai con đủ nếp đủ tẻ. Đôi vợ chồng nổi tiếng thông báo sẽ kết hôn vào tháng 4/2023. Sau đó, họ còn có một màn cầu hôn trên sóng truyền hình vô cùng lãng mạn ngọt ngào. 

'Hoàng tử xiếc' Quốc Nghiệp bất ngờ cầu hôn vợ 'O Sen' Ngọc Mai trên sóng truyền hình sau gần 10 năm bên nhau

'Hoàng tử xiếc' Quốc Nghiệp bất ngờ cầu hôn vợ 'O Sen' Ngọc Mai trên sóng truyền hình sau gần 10 năm bên nhau

Dù đã về chung một nhà từ năm 2015 và có với nhau 2 người con nhưng ‘hoàng tử xiếc’ Quốc Nghiệp và ‘O Sen’ Ngọc Mai có với nhau 2 người con nhưng cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới.

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