'Hoàng tử xiếc' Quốc Nghiệp bất ngờ cầu hôn vợ 'O Sen' Ngọc Mai trên sóng truyền hình sau gần 10 năm bên nhau

Mới đây, trên trang cá nhân của MC Nguyên Khang đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh vợ chồng Ngọc Mai đang tổ chức hôn lễ. Trong khi cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới xinh đẹp thì chú rể cũng rất chỉn chu trong bộ âu phục. Trên tay Quốc Nghiệp còn cầm nhẫn để cầu hôn vợ nên nhiều người đoán rằng cặp đôi cuối cùng cũng đã làm đám cưới.

Dù đã về chung một nhà từ năm 2015 và có với nhau 2 người con nhưng ‘hoàng tử xiếc’ Quốc Nghiệp và ‘O Sen’ Ngọc Mai có với nhau 2 người con nhưng cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới. Về phía “hoàng tử xiếc”, anh cũng bày tỏ mong muốn lớn nhất trong năm 2023 đó là có thể nắm tay vợ bước vào lễ đường.

Song trên thực tế, đây chỉ là hình hậu trường khi Ngọc Mai và Quốc Nghiệp tham gia một chương trình. Mặc dù vậy, cả hai vẫn rất tận hưởng những giây phút hạnh phúc, coi đây chẳng khác nào hôn lễ thực sự của mình. Trong chương trình, Ngọc Mai tiết lộ cô cùng chồng đã chụp đến 3 bộ ảnh cưới nhưng hôn lễ vẫn chưa được thực hiện một phần là do dịch bệnh. Chính vì thế, ban tổ chức đã quyết định làm một đám cưới giả định thật hoành tráng dành cho vợ chồng “hoàng tử xiếc”. Mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo từ bánh kem, trang phục cho đến background.

Thực tế, đây chỉ là hình hậu trường khi Ngọc Mai và Quốc Nghiệp tham gia một chương trình - Ảnh: Internet

Trước sự chu đáo của chương trình, O Sen xúc động bày tỏ: “Tôi cảm nhận mọi người rất thấu hiểu vợ chồng tôi, từ việc chuẩn bị món ăn, món quà đặc biệt. Tôi đang vô cùng hạnh phúc vì trên đời này không có gì quý giá bằng sự yêu thương, thấu hiểu của mọi người dành cho mình. Vợ chồng Ngọc Mai – Quốc Nghiệp biết ơn rất nhiều.”

Quốc Nghiệp cũng coi hôn lễ do chương trình tổ chức là một món quà vô giá, có ý nghĩa đặc biệt: “Trước kia chúng tôi nghĩ đám cưới không quan trọng. Đến khi có con rồi thì cũng nghĩ tại sao phải đám cưới. Nhưng giờ chúng tôi phải làm gương cho con mình. Tình yêu thật sự đến ngày đơm hoa kết trái thì mới trọn vẹn.”

Vì cặp đôi chưa từng tổ chức đám cưới nên ban tổ chức đã quyết định làm một đám cưới giả định thật hoành tráng dành cho vợ chồng “hoàng tử xiếc” - Ảnh: Internet

Trước đó, trong tiệc thôi nôi của con gái vào năm 2019, Quốc Nghiệp đã tặng vòng ngọc trai thay nhẫn để cầu hôn bà xã Ngọc Mai. Anh nói gặp nhiều khó khăn khi thực hiện kế hoạch vì bạn đời là "tay hòm chìa khóa". Lúc anh chuyển tiền mua quà phải nói dối cho bạn bè mượn. "Em không thích đeo nhẫn hay đeo vàng nên rất khó khăn cho anh khi chọn được món quà em thích. Người ta cầu hôn sẽ luôn nói 'Lấy anh nhé' nhưng chúng ta sống bên nhau rồi nên anh xin đổi lại là 'Mình cưới nhau nhé'", Quốc Nghiệp quỳ gối nói.

Trước đó, Quốc Nghiệp đã tặng vòng ngọc trai thay nhẫn để cầu hôn bà xã Ngọc Mai - Ảnh: Internet

Ca sĩ Ngọc Mai cho biết: "Tôi luôn nghĩ cầu hôn là phút giây lãng mạn dành cho các đôi tình nhân, còn tôi có hai con rồi, khó mơ chuyện đó. Hơn nữa Quốc Nghiệp là người đơn giản nên tôi không nghĩ anh lại thể hiện tình cảm như thế".

Được biết, Ngọc Mai có hơn nửa năm sống cùng nhà chồng sau đó vợ chồng cô dọn ra ở riêng. Ca sĩ từng chia sẻ chồng cô có vẻ ngoài nghiêm túc, lạnh lùng, trái ngược với sự vui vẻ, hoạt bát lúc ở nhà. Anh biết chia sẻ công việc cùng vợ, thương con. "Tôi nhớ khi sinh bé Hùng Tâm, trong 10 ngày đầu, anh tự tay giặt quần áo cho hai mẹ con, cơm nước đầy đủ. Tôi đi hát, anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, khiến tôi luôn cảm thấy thoải mái khi trở về", Ngọc Mai cho biết. Vợ chồng nghệ sĩ còn lập kênh Youtube riêng chia sẻ những khoảnh khắc vui nhộn của gia đình, cách nuôi dạy trẻ.

Gia đình 'hoành tử xiếc' Quốc Nghiệp và 'O Sen' Ngọc Mai - Ảnh: Internet

Để hạnh phúc càng thêm viên mãn, việc Quốc Nghiệp dành cho vợ một đám cưới thật đẹp như lời anh từng nói là điều chắc chắn sẽ đến trong thời gian tới. Hi vọng cặp đôi sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và cùng vun đắp, xây dựng gia đình nhỏ của mình.