Người đẹp nhân ái Ngọc Mai bị tố gian dối, tạo profile ảo để đoạt giải ngay sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022

Chỉ vừa nhận giải, người đẹp Ngọc Mai liền bị "phốt" về việc khai gian profile về hoạt động từ thiện.

Vừa qua, trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, danh hiệu Người đẹp nhân ái gọi tên thí sinh Nguyễn Ngọc Mai (SBD: 122). Tuy nhiên, ngay sau khi cô tiến thẳng vào top 5 tham gia ứng xử thì trên các diễn đàn sắc đẹp truyền tay nhau bài đăng "phốt" người đẹp có nhiều sự mập mờ trong việc khai gian profile nhằm tạo ấn tượng với ban giám khảo. Ngọc Mai đoạt giải thưởng Người đẹp nhân ái 2022 và dừng chân tại Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022. Theo đó, bài viết do Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hà Lan từng hoạt động chung với Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết những gì xuất hiện trên truyền thông về hành trình nhân ái của Ngọc Mai là không đúng sự thật.

"Trong thời gian dự thi Hoa Hậu Việt Nam của thí sinh Nguyễn Ngọc Mai (SBD 122). Thí sinh Mai liên tục đăng tin trên truyền thông đã tham dự gây quỹ cùng tổ chức Wellbeing với dự án lớp học an toàn. Tuy nhiên, sự thật là bạn Mai trong thời gian làm trưởng ban thiện nguyện (chỉ có 3 tháng trong khi nhiệm kỳ là 2 năm) hoàn toàn không hề gây được bất kỳ một số tiền nào gửi về cho Wellbeing để tổ chức bất cứ lớp học nào, dù ở miền xuôi hay miền núi, bên cạnh đó dự án tên là "An toàn cho em" mà bản thân bạn Mai cũng không biết tên, nên lên truyền thông giới thiệu là lớp học an toàn", người này đăng tải.

Chủ tài khoản mạng xã hội này cho biết thêm Ngọc Mai thường xuất hiện với trạng thái mới say rượu hôm trước khi tham gia họp online với tổ chức thiện nguyện này. Kèm theo đó là những đoạn tin nhắn trao đổi giữa cả hai bên xoay quanh vấn đề Người đẹp Nhân ái 2022 nói dối về hành trình hoạt động thiện nguyện của người đẹp. Bằng chứng tố Ngọc Mai nói dối về các hoạt động thiện nguyện đang được lan truyện tại các hội nhóm sắc đẹp. Về ồn ào trên mạng xã hội liên quan tới việc thiện nguyện của "Người đẹp Nhân ái" Nguyễn Ngọc Mai, sáng 24/12, tại sự kiện họp báo sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022, ông Lê Xuân Sơn đã có những chia sẻ rõ ràng về việc này. Theo ông Lê Xuân Sơn, việc Ngọc Mai tham gia dự án đó là có thật. Điều đó cũng đã được chứng minh bởi những người có trách nhiệm trong dự án đó. Bên cạnh đó, ông Lê Xuân Sơn cũng nhận xét rằng, Ngọc Mai có thái độ rất điềm tĩnh khi đối mặt với vụ ồn ào này. Tuy nhiên, BTC sẽ đi tới cùng trong việc xác minh vụ việc này. Ông Lê Xuân Sơn khẳng định rằng, BTC không chấm Ngọc Mai được "Người đẹp Nhân ái" dựa vào những dự án đó. BTC chấm điểm Ngọc Mai dựa vào dự án người đẹp đã thực hiện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Hiện, vụ ồn ào này vẫn đang nhận về sự quan tâm lớn từ netizen, xuất hiện hàng loạt ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-ep-nhan-ai-ngoc-mai-bi-to-gian-doi-tao-profile-ao-e-oat-giai-ngay-sau-em-chung-ket-hoa-hau-viet-nam-2022-538774.html