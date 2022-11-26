'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng

Vợ của Quốc Cơ là MC Hồng Phượng , đang là biên tập viên của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Cô cũng từng đạt giải Én Vàng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình cùng với MC Nguyên Khang và nghệ sĩ Trấn Thành vào năm 2006. Sau đó, cô góp mặt trong hàng ngũ MC chủ lực của HTV.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là hai anh em, hai nghệ sĩ xiếc vô cùng nổi tiếng, đạt nhiều kỉ lục Guinness được nhiều người ngưỡng mộ. Họ không chỉ mang lại tự hào cho bản thân, gia đình mà cho cả ngành xiếc Việt Nam. Bên cạnh đó, hai anh em nghệ sĩ này còn có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh.

Còn bà xã của Quốc Nghiệp là "O Sen" Ngọc Mai . Cô không hề kém cạnh chị chồng khi đang là Thạc sĩ với 10 năm công tác tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh trong vai trò giảng viên. Ngoài ra, bà xã Quốc Nghiệp cũng từng là Trưởng đoàn ca của Nhà hát Ca Múa Nhạc Bông Sen, thành viên của nhóm nhạc Mặt Trời Mới, nhóm bè Cadillac.

Sự nghiệp thành đạt, cô còn có tổ ấm vô cùng hạnh phúc cùng nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ. Năm 2016, MC Hồng Phượng và nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ chính thức về chung một nhà sau 6 tháng yêu nhau. Hiện, cả hai đã có 2 nhóc tỳ 1 trai 1 gái vô cùng đáng yêu.

Đặc biệt là sau khi lên ngôi Quán quân Ca sĩ mặt nạ, O Sen Ngọc Mai càng trở thành tâm điểm truyền thông, bị soi nhiều động thái liên quan cuộc sống cá nhân.

Gia đình nhỏ Quốc Nghiệp - Ngọc Mai

Chính vì tài sắc ngang nhau nên Hồng Phượng và Ngọc Mai không khỏi dính tin đồn "bằng mặt không bằng lòng", mâu thuẫn với nhà chồng khiến cô và ông xã phải dọn ra riêng.

Hồng Phượng - Ngọc Mai

Mới đây, Ngọc Mai đã lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định cô không hề có xích mích với nhà chồng như đồn đoán trên MXH.

Ngọc Mai cho biết: "Đại gia đình tụi em vui vẻ bình thương, an yên, không có chi hết. Khổ thân Sen quá. Cái việc cắt ra 1 đoạn là sai hết cả ý. Tội cho người bị hiểu lầm ạ! Thương Sen thì đừng hiểu lầm người khác nhen".

Ở phần bình luận, "O Sen" nói thêm: "Thôi tụi mình hoan hỉ bỏ qua cho nhau nhen cả nhà ơi. Các anh chị phóng viên cũng rất thương Sen nên đây chắc có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn! Sen cũng sẽ rút kinh nghiệm hơn xíu vì đó giờ ở trong bùn không ah, mới được làm người nổi tiếng xíu nên không có kinh nghiệm ạ".

Qua đây có thể thấy, những nghi vấn gây xôn xao trong dư luận những ngày qua là hoàn toàn do việc lời nói của nữ ca sĩ bị cắt ghép, dẫn tới việc hiểu lầm. Cô cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói khi chia sẻ cùng truyền thông để tránh những lời đồn đại của dân tình.

Sở dĩ tin đồn này bắt đầu nổi lên khi tron một bài phỏng vấn gần đây, Ngọc Mai đã có những chia sẻ về thuở khó khăn của vợ chồng cô: "Có nhiều giai đoạn hai vợ chồng tôi không có tiền mua hai bát phở, khổ đến cùng cực. Khó khăn là thế nhưng vẫn có một số người hả hê khi chứng kiến cuộc sống của hai vợ chồng mình. Người tiệm cận mới đau, còn người ngoài không có đau. Mà cái sự hả hê đó mình phải đối diện hằng ngày nên mình phải bước ra điều đó".

O Sen cũng dành nhiều lợi khen ngợi ông xã rất bản lĩnh, chịu trận, nhất quyết đưa cô ra ở riêng dù với ba mẹ chồng thì điều này là ngoài sức tưởng tượng.