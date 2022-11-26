'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng

Hậu trường 26/11/2022 13:59

"O Sen" Ngọc Mai đã lên tiếng nói về tin đồn bất hòa, "bằng mặt không bằng lòng" với chị dâu là MC Hồng Phượng.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là hai anh em, hai nghệ sĩ xiếc vô cùng nổi tiếng, đạt nhiều kỉ lục Guinness được nhiều người ngưỡng mộ. Họ không chỉ mang lại tự hào cho bản thân, gia đình mà cho cả ngành xiếc Việt Nam. Bên cạnh đó, hai anh em nghệ sĩ này còn có một gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con xinh.

'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng - Ảnh 1
Gia đình Quốc Cơ và Quốc Nghiệp

Vợ của Quốc Cơ là MC Hồng Phượng, đang là biên tập viên của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Cô cũng từng đạt giải Én Vàng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình cùng với MC Nguyên Khang và nghệ sĩ Trấn Thành vào năm 2006. Sau đó, cô góp mặt trong hàng ngũ MC chủ lực của HTV. 

Sự nghiệp thành đạt, cô còn có tổ ấm vô cùng hạnh phúc cùng nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ. Năm 2016, MC Hồng Phượng và nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ chính thức về chung một nhà sau 6 tháng yêu nhau. Hiện, cả hai đã có 2 nhóc tỳ 1 trai 1 gái vô cùng đáng yêu.

'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng - Ảnh 2
Tổ ấm của Quốc Cơ - Hồng Phượng

Còn bà xã của Quốc Nghiệp là "O Sen" Ngọc Mai. Cô không hề kém cạnh chị chồng khi đang là Thạc sĩ với 10 năm công tác tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh trong vai trò giảng viên. Ngoài ra, bà xã Quốc Nghiệp cũng từng là Trưởng đoàn ca của Nhà hát Ca Múa Nhạc Bông Sen, thành viên của nhóm nhạc Mặt Trời Mới, nhóm bè Cadillac.

Đặc biệt là sau khi lên ngôi Quán quân Ca sĩ mặt nạ, O Sen Ngọc Mai càng trở thành tâm điểm truyền thông, bị soi nhiều động thái liên quan cuộc sống cá nhân.

'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng - Ảnh 3
Gia đình nhỏ Quốc Nghiệp - Ngọc Mai

Chính vì tài sắc ngang nhau nên Hồng Phượng và Ngọc Mai không khỏi dính tin đồn "bằng mặt không bằng lòng", mâu thuẫn với nhà chồng khiến cô và ông xã phải dọn ra riêng.

'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng - Ảnh 4
Hồng Phượng - Ngọc Mai

Mới đây, Ngọc Mai đã lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định cô không hề có xích mích với nhà chồng như đồn đoán trên MXH.

Ngọc Mai cho biết: "Đại gia đình tụi em vui vẻ bình thương, an yên, không có chi hết. Khổ thân Sen quá. Cái việc cắt ra 1 đoạn là sai hết cả ý. Tội cho người bị hiểu lầm ạ! Thương Sen thì đừng hiểu lầm người khác nhen".

'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng - Ảnh 5

Ở phần bình luận, "O Sen" nói thêm: "Thôi tụi mình hoan hỉ bỏ qua cho nhau nhen cả nhà ơi. Các anh chị phóng viên cũng rất thương Sen nên đây chắc có lẽ chỉ là sự cố ngoài ý muốn! Sen cũng sẽ rút kinh nghiệm hơn xíu vì đó giờ ở trong bùn không ah, mới được làm người nổi tiếng xíu nên không có kinh nghiệm ạ".

'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng - Ảnh 6

Qua đây có thể thấy, những nghi vấn gây xôn xao trong dư luận những ngày qua là hoàn toàn do việc lời nói của nữ ca sĩ bị cắt ghép, dẫn tới việc hiểu lầm. Cô cũng cho biết sẽ rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói khi chia sẻ cùng truyền thông để tránh những lời đồn đại của dân tình.

'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng - Ảnh 7

Sở dĩ tin đồn này bắt đầu nổi lên khi tron một bài phỏng vấn gần đây, Ngọc Mai đã có những chia sẻ về thuở khó khăn của vợ chồng cô: "Có nhiều giai đoạn hai vợ chồng tôi không có tiền mua hai bát phở, khổ đến cùng cực. Khó khăn là thế nhưng vẫn có một số người hả hê khi chứng kiến cuộc sống của hai vợ chồng mình. Người tiệm cận mới đau, còn người ngoài không có đau. Mà cái sự hả hê đó mình phải đối diện hằng ngày nên mình phải bước ra điều đó".

O Sen cũng dành nhiều lợi khen ngợi ông xã rất bản lĩnh, chịu trận, nhất quyết đưa cô ra ở riêng dù với ba mẹ chồng thì điều này là ngoài sức tưởng tượng.

'O Sen' Ngọc Mai lên tiếng về tin đồn xích mích với chị dâu Hồng Phượng đến mức dọn ra ở riêng - Ảnh 8

 

Cơ ngơi đáng ngưỡng mộ của vợ chồng Quốc Nghiệp và "O Sen" Ngọc Mai

Cơ ngơi đáng ngưỡng mộ của vợ chồng Quốc Nghiệp và "O Sen" Ngọc Mai

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, vợ chồng "hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp và Ngọc Mai sở hữu cơ ngơi khang trang đáng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   "O Sen" Ngọc Mai MC Hồng Phượng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh