Quán quân 'Osen' Ngọc Mai: Từng ám ảnh một câu nói chế giễu của đồng nghiệp nổi tiếng 'nhất ở đâu, ở đây chỉ như con gián'

"Thời điểm đó, tôi gặp một đồng nghiệp rất có tên tuổi. Người ấy nói với tôi là: 'Có nhất ở đâu thì ra đây cũng chỉ là con gián'. Tuy nhiên chính nhờ câu nói đó, tôi đã quyết tâm bay vào TP.HCM để học và đã không thành con gián" - nữ ca sĩ tâm sự.

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi The masked singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ đã tìm ra được quán quân chính là nhân vật Osen. Nhân vật này được hóa thân bên trong lớp mặt nạ là ca sĩ Ngọc Mai. Được biết, sau khi lập gia đình với nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Nghiệp, Ngọc Mai đã lui về hậu trường, không còn tham gia nhiều sân khấu âm nhạc. Vì vậy, sự trở lại lần này của nữ ca sĩ đã gây không ít bất ngờ và nhiều ấn tượng. Sự trở lại lần này của Ngọc Mai đã gây không ít bất ngờ và nhiều ấn tượng - Ảnh: Internet Sau cuộc thi, chia sẻ với truyền thông, Ngọc Mai cho biết đã cân nhắc rất nhiều trong lần tham gia này vì đã có lần thử sức ở một cuộc thi và bị loại ngay từ đầu. Ngọc Mai kể: "Họ cho tôi đến, đeo bảng tên để quay xong nói tôi bị rớt. Việc xảy ra cách đây 2-3 năm thôi nên tôi cũng bị mất niềm tin".

Song lần này, nhờ sự động viên từ các học trò và chồng khiến cô quyết định thử sức. Mặt khác, cô cũng muốn được "bước ra ánh sáng" để làm gương cho các học trò. "Tôi chiến thắng bởi năng lực của chính bản thân mình và để cho học trò tin rằng chỉ cần đam mê sẽ đạt được thành công. Mọi người cũng thắc mắc liệu kết quả có sự sắp xếp hay không, nhưng tôi chẳng có tiền cũng như danh tiếng trước khi tham gia cuộc thi này" - Ngọc Mai nói. Nhờ sự động viên từ các học trò và chồng khiến cô quyết định thử sức tại sân khấu 'Ca sĩ mặt nạ' - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ cũng chia sẻ lại một kỷ niệm khó quên cách đây 17 năm khi chập chững tham gia các cuộc thi âm nhạc. Cụ thể, năm 2005, cô được mẹ dẫn đi tham gia cuộc thi Sao Mai. Dù chỉ mới mười mấy tuổi song Ngọc Mai đã giành giải Nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên (thể loại nhạc thính phòng) và giành cơ hội ra Hà Nội tranh tài.

"Thời điểm đó, tôi gặp một đồng nghiệp rất có tên tuổi. Người ấy nói với tôi là: 'Có nhất ở đâu thì ra đây cũng chỉ là con gián'. Tuy nhiên chính nhờ câu nói đó, tôi đã quyết tâm bay vào TP.HCM để học và đã không thành con gián. Trong một ngày đẹp trời, tôi cũng đã được đứng trên sân khấu và hát chung với chính người đồng nghiệp đã gọi mình là con gián. Đến thời điểm này, tôi cảm thấy biết ơn người đó khi đã cho mình một cơ hội để rèn luyện bản thân" - nữ ca sĩ kể. Trong khoảng thời gian cô tham gia chương trình, ông xã Quốc Nghiệp là người phụ giúp chăm sóc con cái - Ảnh: Internet Quán quân Ca sĩ mặt nạ tâm sự, trong khoảng thời gian cô tham gia chương trình, ông xã Quốc Nghiệp là người phụ giúp chăm sóc con cái. Dù vậy, việc đi quay khuya cũng khiến nữ ca sĩ không khỏi chạnh lòng. Cô tâm sự: "Trước đêm chung kết, tôi gần như chỉ biết nằm và anh Nghiệp phải chăm sóc rất kỹ. Đến ngày quay, mọi người phải dìu tôi lên sân khấu. Không hiểu tại sao tôi có thể hát được lúc đó. Ê-kíp phải tiếp trà đường cho tôi liên tục chứ thật sự tôi không đứng vững. Những ngày đó, anh Nghiệp vừa chăm con, vừa chăm vợ". Nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp cũng bày tỏ sự xúc động khi vợ chinh phục được ước mơ: "Khi đứng dưới sân khấu xem vợ biểu diễn, tôi mới hiểu được cảm giác Mai phải chịu đựng mỗi khi chồng đi thi, phải đánh đổi sự nghiệp cho chồng toả sáng. Tôi cảm thấy bản thân sao nhỏ bé quá và thương vợ nhiều hơn". Quốc Nghiệp xúc động cho biết anh sẵn sàng lùi về sau một bước, "làm osin” để vợ phát triển. Trong giây phút xúc động, anh tuyên bố: “Tôi hứa sẽ đưa Ngọc Mai trở lại hào quang”.

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