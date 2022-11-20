NSƯT Quốc Nghiệp nguyện làm người giúp việc, chăm lo gia đình khi bà xã 'O Sen' Ngọc Mai thành Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ

Kết quả chung cuộc cho thấy, O Sen cũng là người nhận giải cao nhất của chương trình với tổng số bình chọn thông qua ứng dụng và tin nhắn SMS là 36.1%, xếp thứ 2 là Phượng Hoàng Lửa nắm giữ 35% tổng số bình chọn. Lady Mây ở vị trí thứ 3 với tổng số bình chọn là 28.9%, đồng thời được thêm giải Giọng ca trẻ ấn tượng nhất với kỷ niệm chương và 100 triệu đồng của nhà tài trợ.

Trong đêm nhạc The Masked Singer All Star Concert, top 3 đã cởi mặt nạ và cúp Mặt Nạ Vàng dành cho Quán quân cũng lộ diện. Theo đó, O Sen là ca sĩ Ngọc Mai, mascot Lady Mây không ai khác là Myra Trần, còn Phượng Hoàng Lửa đúng như dự đoán là diva Hà Trần.

Là một giảng viên thanh nhạc không hoạt động nhiều trong showbiz Việt, Thạc sĩ Ngọc Mai đã có những chia sẻ truyền cảm hứng đến các học trò. Đặc biệt, cô cũng không quên nói lời cảm ơn đến ông xã (Nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp ) - người luôn bên cạnh và ủng hộ mình trong suốt quá trình tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ .

"Người chồng của Mai ngày nào cũng nói: 'Em sẽ làm được, không gì là không thể, và anh sẽ giữ lời hứa đó là trả em về vị trí của em'. Bởi vì đã từ rất lâu, Mai quay trở về chăm sóc cho gia đình. Tất nhiên, anh Quốc Nghiệp cũng biết Mai rất buồn nhưng Mai nghĩ không có vấn đề gì cả, mình không cống hiến bằng giọng hát, thì trong thời gian đó mình sẽ tôi luyện trí tuệ của mình, tôi luyện những thứ khác. Và Mai tin rằng khi chúng ta trở về với tâm thiện lành, chắc chắn rằng giọng hát sẽ hay...", Ngọc Mai chia sẻ.

NSƯT Quốc Nghiệp lặng thầm cổ vũ và dõi theo phần trình diễn của bà xã - Ảnh: Internet

Trước khi chính thức bị lộ diện tại The Masked Singer, Ngọc Mai từng bị ông xã "lỡ" làm lộ thân phận khi đoạn clip mà anh đăng tải trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh của O Sen.

Chia sẻ cảm xúc sau khi Ngọc Mai ẵm cúp Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ, Quốc Nghiệp cho biết: "Khi Mai tham gia chương trình này, tôi luôn ủng hộ và động viên vợ mình. Tôi từng hứa với Mai rằng sau khi hoàn thành hết những nhiệm vụ quốc gia thì sẽ trả vợ về thế giới của cô ấy. Hôm nay Mai đã làm được. Tôi tin chắc đây chỉ là bước đầu tiên thôi, vợ tôi sẽ còn nhiều bước đường tỏa sáng hơn nữa! Tôi luôn tự nhủ khi O Sen đã bước ra thế giới khác, tôi sẽ trở thành osin (giúp việc)".

Theo bật mí, ngay sau đêm chung kết Ca Sĩ Mặt Nạ 2022, Ngọc Mai cũng sẽ chính thức giới thiệu đến khán giả một ca khúc hoàn toàn mới vào ngày 20/11. Cô chia sẻ: "Khi chúng ta cất lên lời ca bằng tiếng hát từ sâu trong trái tim, chúng ta sẽ nhìn thấy một bức tranh tâm trí mầu nhiệm được vẽ lên bằng những lời ca ấy…".