Cát Phượng bất ngờ diện váy cưới hậu chia tay Kiều Minh Tuấn, chuẩn bị 'lên xe hoa' vào một ngày không xa?

Trong clip, nữ diễn viên diện chiếc váy cưới trắng, đội khăn voan, mặt mộc rạng rỡ bước ra từ phòng thử đồ. Cát Phượng khẳng định sẽ là "cô dâu trong veo nhất" và gửi thiệp mời tới anh chị em yêu thương.

Mới đây, nữ nghệ sĩ Cát Phượng khiến người hâm mộ hoang mang và vô cùng bất ngờ khi đăng tải đoạn clip thả dáng trong bộ váy cưới lộng lẫy như bà hoàng. Dù đã bước sang tuổi 52, vẻ trẻ đẹp và sự tự tin của nữ diễn viên trong đoạn clip vẫn "gây sốt" cõi mạng. Chưa kể, chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi có phần cổ được đính lông vũ sang trọng càng làm tôn lên vẻ đẹp gợi cảm bền bỉ theo năm tháng của nữ nghệ sĩ đình đám Vbiz.

"Ú òa, lần này là tới công đường chứ không phải tới công chuyện nha. Chưa make-up nha mọi người. Cát sẽ là cô dâu trong veo nhất nha. Sẽ gửi thiệp đến anh chị em yêu thương Cát nhất nè", Cát Phượng hào hứng.

Chia sẻ của tình cũ Kiều Minh Tuấn khiến dân mạng hoang mang. Song đa số phán đoán đây là hình ảnh mới của nữ diễn viên trong một dự án nghệ thuật, hoặc cô chỉ thử váy và đăng đàn "troll" mọi người mà thôi...

Theo tiết lộ của Cát Phượng, cô và Kiều Minh Tuấn đã chia tay vào đầu năm 2021. Cô cho hay, bạn trai kém tuổi là người chủ động chia tay vì không hòa hợp. Bên cạnh đó, Cát Phượng khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp dù đã kết thúc mối quan hệ.

Khoảng thời gian thông báo chia tay Kiều Minh Tuấn, nữ diễn viên 7x khiến nhiều người xót xa khi bày tỏ mong muốn được diện đồ cưới vào ngày sinh nhật. Cô bộc bạch: "8 năm nữa đúng 60 tuổi rất mong cái ngày sinh nhật của Cát cũng là ngày Cát mặc áo cưới".

Hậu đổ vỡ, Cát Phượng có nhiều thay đổi đáng kể về khoản ngoại hình. Cô tập trung chăm sóc bản thân để giữ nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Người đẹp cũng không ngại thử sức với những item thời trang tưởng chừng chỉ dành cho giới trẻ. Những thiết kế crop-top, quần hộp, váy ngắn đều được nữ diễn viên sinh năm 1970 tự tin cân đẹp. Việc chăm sóc bản thân thông minh giúp bà mẹ 1 con luôn có diện mạo tươi tắn, lạc quan khi xuất hiện trước công chúng.