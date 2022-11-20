Xúc động việc làm của Mỹ Tâm dành cho fan đã mất - xứng đáng nghệ sĩ Việt giữ chữ tín nhất

Hậu liveshow Tri Âm, ca sĩ Mỹ Tâm đã giữ đúng lời hứa và gửi đến cho một người hâm mộ đã mất phần quà đặc biệt như đã hứa trước đó.

Mới đây, trong các group FC của Mỹ Tâm đã lan truyền hình ảnh món quà mà nữ ca sĩ dành tặng cho bạn khán giả không may qua đời qua đời trước khi liveshow Tri Âm diễn ra tại Hà Nội 1 tuần. Theo đó, Mỹ Tâm đã tặng toàn bộ merchandise của show diễn bao gồm nón, áo thun và một chiếc hoodie có in dòng chữ Tri Âm. Món quà Mỹ Tâm dành tặng cho bạn khán giả không may qua đời qua đời trước khi liveshow Tri Âm diễn ra tại Hà Nội 1 tuần - Ảnh: Internet Đặc biệt, chú thích trên chiếc hộp quà tặng, Mỹ Tâm cũng ký tên cùng dòng chia sẻ ngắn: "Tặng em, em gái nhỏ". Người đại diện nhận món quà này của bạn khán giả cũng không giấu được cảm xúc: "Cô ấy đã nói là làm, và làm rất nhanh. Cám ơn cô ấy vì bao năm qua chưa từng khiến khán giả của mình thất vọng. Hơn thế nữa, càng thêm tự hào mỗi ngày".

Trước đó, khi biết câu chuyện của bạn khán giả này, Mỹ Tâm để lại một bình luận đầy cảm xúc phía dưới bài viết: "Cám ơn tình cảm của các em và người bạn nhỏ đã ở nơi xa với tình cảm nồng nàn dành cho chị. Chị đọc mà thương và xúc động quá! Chị gởi cái ôm nồng ấm yêu thương đến em ấy và đến tất cả các bạn FC chúng ta vì những tình cảm không thể đong đếm".

Cũng chính vì sự tinh tế và gần gũi với khán giả, Mỹ Tâm luôn được xem là ca sĩ có lượng fan đông nhất nhì tại Việt Nam. Với sự xuất hiện của hơn 30.000 khán giả có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình, không quá nếu nói Tri Âm chính là liveshow hoành tráng bậc nhất tại Hà Nội suốt 1 thập kỷ qua. Trong suốt đêm diễn, Mỹ Tâm nhiều lần khóc, quỳ cảm ơn khán giả trong đêm nhạc. 18 năm trước, Mỹ Tâm lần đầu tổ chức liveshow tại Sân vận động Mỹ Đình. Trở lại sân khấu, cô nghẹn ngào khi biết nhiều người có mặt trong liveshow năm 2004 giờ lại tiếp tục đến ủng hộ. Cô tái hiện loạt hit đình đám thập niên 2000 như "Tóc nâu môi trầm" (Quốc Bảo), "Hát với dòng sông" (Quốc An), "Cô gái đến từ hôm qua" (Trần Lê Quỳnh) và "Ước gì" (Võ Thiện Thanh)...

Mỹ Tâm lên tiếng khi liveshow Tri Âm bị một bộ phận khán giả phàn nàn về khâu kiểm soát vé Sau 1 đêm tràn ngập cảm xúc, liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm bất ngờ nhận về những ý kiến được cho là thiếu chuyên nghiệp từ ban tổ chức.

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