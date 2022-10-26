Mỹ Tâm khéo léo khoe vòng eo săn chắc, đập tan loạt tin đồn bầu bí với tình trẻ trong suốt thời gian qua

Hậu trường 26/10/2022 13:47

Với vòng eo "đắt xắt ra miếng" thế này, Mỹ Tâm ngầm phủ định nhiều tin đồn bầu bí trong suốt thời gian vừa qua.

Mới đây, Mỹ Tâm hâm nóng trang cá nhân bằng loạt ảnh mới, ghi lại những khoảnh khắc đầy máu lửa trong phòng tập. Theo đó, giọng ca “Họa mi tóc nâu” đang luyện tập cũng như rèn những bước vũ đạo để chuẩn bị cho liveshow Tri âm sẽ diễn ra tại Hà Nội trong thời gian tới.

Mỹ Tâm khéo léo khoe vòng eo săn chắc, đập tan loạt tin đồn bầu bí với tình trẻ trong suốt thời gian qua - Ảnh 1

Mỹ Tâm khoe eo thon, dập tắt tin đồn mang thai. (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Trong nhiều bức ảnh được Mỹ Tâm đăng tải, khán giả có thể thấy nữ ca sĩ đã khoe eo thon và bụng phẳng lì cùng những bước nhảy mạnh mẽ. Thậm chí nhiều người tin ý nhận ra trong suốt thời gian chuẩn bị cho Tri âm, nữ ca sĩ thường xuyên diện những chiếc áo khoe bụng, để lộ vòng eo săn chắc. Mỹ Tâm đăng tải hình ảnh mới, người hâm mộ không ngừng để lại lời khen vòng 2 thon gọn của thần tượng.

Mỹ Tâm khéo léo khoe vòng eo săn chắc, đập tan loạt tin đồn bầu bí với tình trẻ trong suốt thời gian qua - Ảnh 2
Mỹ Tâm đăng tải hình ảnh mới nhất cùng chiếc eo thon.(Ảnh: FB Mỹ Tâm)
Mỹ Tâm khéo léo khoe vòng eo săn chắc, đập tan loạt tin đồn bầu bí với tình trẻ trong suốt thời gian qua - Ảnh 3

Với vòng eo thon gọn, Mỹ Tâm ngầm phủ nhận tin đồn cô mang thai với tình trẻ Mai Tài Phến. (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Mỹ Tâm là một trong những mỹ nhân Việt thường xuyên vướng tin đồn mang bầu. Cụ thể, cách đây không lâu trong trong những bức ảnh Mỹ Tâm đăng tải trên trang cá nhân, giọng ca Người Hãy Quên Em Đi diện chiếc đầm khá rộng rãi, mặc thêm áo khoác rộng bên ngoài, và cư dân mạng nhận ra vòng 2 của nữ ca sĩ lớn hơn thường thấy.

Mỹ Tâm khéo léo khoe vòng eo săn chắc, đập tan loạt tin đồn bầu bí với tình trẻ trong suốt thời gian qua - Ảnh 4
Loạt ảnh với vòng 2 lùm xùm khiến Mỹ Tâm vướng vào tin đồn bầu bí. (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Nói về những bức ảnh mà trong đó vòng 2 không được thon gọn như bình thường là vào tháng trước. “Trước khi dịch thì Tâm ốm, nhưng khi bắt đầu dịch thì tăng cân thật”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho biết, nếu như chuyện đám cưới, kết hôn hay có con sẽ không bao giờ giấu truyền thông và khán giả. “Bởi giấu cũng đâu có được. Mình là nữ nhân trong thiên hạ, không có gì phải giấu”, nữ ca sĩ thoải mái chia sẻ.

Mỹ Tâm khéo léo khoe vòng eo săn chắc, đập tan loạt tin đồn bầu bí với tình trẻ trong suốt thời gian qua - Ảnh 5

Mỹ Tâm khéo léo khoe vòng eo săn chắc, đập tan loạt tin đồn bầu bí với tình trẻ trong suốt thời gian qua - Ảnh 6
Mỹ Tâm rục rịch chuẩn bị cho liveshow âm nhạc sắp diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: FB Mỹ Tâm)

Vừa qua, Mỹ Tâm đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi xác nhận về việc sẽ tổ chức liveshow Tri Âm tại Hà Nội trong thời gian tới. Cụ thể, nữ ca sĩ quyết định chọn sân vận động Mỹ Đình để làm nơi "tri âm" khán giả vào ngày 5/11.

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Sau 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm khẳng định cô chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng vẫn hạnh phúc với gia đình mà cô đang có.

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