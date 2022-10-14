Mỹ Tâm bất ngờ chia sẻ về ước mơ sau nhiều năm ca hát, chưa muốn kết hôn thích sống bình yên với gia đình

Sau 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm khẳng định cô chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng vẫn hạnh phúc với gia đình mà cô đang có.

Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn với báo chí, Mỹ Tâm đã có chia sẻ bất ngờ về tương lai cũng như ước mơ giản dị của mình sau 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật. Cụ thể, Mỹ Tâm cho biết việc trở thành thanh xuân của nhiều thế hệ là điều kỳ diệu với cô. Giọng ca “Họa mi tóc nâu” tâm sự đã từng thắc mắc tại sai mình lại thành công như vậy và sau nhiều lần, cô đã tự nghiệm ra rằng có lẽ do cô đã dồn hết tâm trí, cảm xúc, thanh xuân, tuổi trẻ vào đó. Mỹ Tâm tiết lộ về ước mơ giản dị của mình sau 20 năm miệt mài hoạt động nghệ thuật. (Ảnh: FB Mỹ Tâm) Theo đó, sau 20 năm hoạt động nghệ thuật, cống hiến hết mình với khán giả, Mỹ Tâm tiết lộ cũng có những giấc mơ cho riêng mình. Chia sẻ trên Ngoisao.net, Mỹ Tâm cho biết: "Tôi ước sau này có thể sống bình yên với gia đình, thư thả hơn trong tư duy để bình lặng hơn. Đó có thể gọi là cuộc sống uống rượu ngắm trăng. Ai sẵn sàng sống như vậy thì có thể đi cùng tôi suốt cuộc đời."

Mỹ Tâm thú nhận ước mơ sau nhiều năm ca hát muốn sống bình yên thư thả bên gia đình. (Ảnh: FB Mỹ Tâm) Cũng trong bài phỏng vấn với Ngoisao.net, Mỹ Tâm đã đề cập thẳng thắn tới việc lấy chồng và đặt câu hỏi cho fan rằng "Tôi không lấy chồng mà vẫn sống hạnh phúc thì có được không?".Mỹ Tâm trực tiếp bày tỏ quan điểm

"Đúng là có rất nhiều fan mong tôi lấy chồng. Nhưng tôi không lấy chồng mà vẫn sống hạnh phúc thì có được không? Lấy chồng là phải đi gặp hai họ, đăng ký kết hôn đúng không? Nếu có người ở bên cạnh, không gặp hai họ, đăng ký kết hôn nhưng vẫn hạnh phúc thì sao? Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là mình có thực sự hạnh phúc hay không chứ không phải lấy chồng hay không", nữ ca sĩ bộc bạch. Mỹ Tâm cho biết, ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ chưa nghĩ đến việc lập gia đình. (Ảnh: FB Mỹ Tâm) Mỹ Tâm được nhiều thế hệ khán giả Việt Nam yêu mến trong 20 năm qua. (Ảnh: FB Mỹ Tâm) Mỹ Tâm cho biết, ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ chưa nghĩ đến việc lập gia đình nhưng vẫn rất hạnh phúc với những gì bản thân cô đang có, cô bộc bạch: “Tôi đơn giản lắm, chỉ cần được đi làm, có công việc, nhà cửa, người thân... là đủ. Mọi người nói tôi thiếu một gia đình, một đứa con nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi có gia đình, có cháu, có mọi thứ và có thể lo cho tất cả, đấy mới là điều quan trọng. Phải nói là tôi cần có hạnh phúc của riêng mình mới đúng và chỉ cần tôi hạnh phúc là được”.

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