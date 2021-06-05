Trốn dịch, Lan Khuê trổ tài làm ‘siêu đầu bếp’ nhưng lại ‘tốn tiền nước’ vì nấu ăn 3 bữa phải tắm tới 4 lần

Hậu trường 05/06/2021 18:21

Lan Khuê thừa đẹp nay lại thêm đảm, bảo sao chồng đại gia không mê.

Trong mùa dịch phải thực hiện giãn cách xã hội, Lan Khuê được dịp ở nhà làm đầu bếp, chăm chút tỉ mẩn cho từng bữa ăn gia đình. Đều mỗi ngày ba bữa, “đầu bếp” Lan Khuê vào bếp nấu đủ món ngon cho cả nhà. Người đẹp không chỉ nấu ăn ngon mà bày biện đồ ăn cũng rất chuyên nghiệp và đẹp mắt không kém nhà hàng. Người đẹp chia sẻ, nấu ăn ba bữa một ngày thì cô phải tắm tới bốn lần.

lan khue 1
Phi lê cá chẽm chiên giòn ăn kèm với rau xà lách, cà chua bi. Cá được tẩm bột chiên lên nên có lớp vỏ giòn giòn, bên trong cá mềm thơm, ngọt thịt, chấm với tương ớt
lan khue 2
Cơm tấm 'thương hiệu' Lan Khuê: Thịt ướp với dầu hào, nước mắm, mật ong, hành tím, tỏi. Sau đó đem nướng hay có thể cho vào nồi chiên không dầu
lan khue 3
Bữa trưa là món bún nước tương đơn giản, chuẩn bị nhanh gọn. Bún ăn kèm đậu rán vàng ươm, bên trong mềm, bên ngoài giòn. Đây là phiên bản khác của bún đậu mắm tôm ngoài Bắc, tuy nhiên, nhà có người không ăn được mắm tôm nên người đẹp pha chén nước tương, ăn kèm với đủ loại rau sống tươi ngon
lan khue 4
Bánh cuốn được Lan Khuê cuốn bằng bánh tráng rồi đem hấp. Theo cảm nhận cá nhân, Lan Khuê chia sẻ, cách ăn này ngon hơn đổ bột bánh, vì nó dai hơn và không bị ngấy bột
lan khue 5
 Lan Khuê chia sẻ: Thịt bò xào thơm với tỏi rồi cho nước vào đun sôi. Khi nước sôi thì cho nước và cái kim chi vào, rồi cho thêm cải thảo. Sau cùng, nêm nếm lại vừa khẩu vị là xong món soup kim chi.
lan khue 6
Canh chua đầu cá hồi, món ăn quen thuộc trong bữa ăn của gia đình Việt
lan khue 7
Lan Khuê chế biến món canh rau củ gồm ngô bao tử, khoai tây, đậu Hà Lan, cà rốt và một ít thịt băm được hầm nhừ. Món này dễ làm, beo béo nhưng không ngấy, nhiều vitamin, tốt cho cả nhà
lan khue 8
Lan Khuê: 'Mì xào vét tủ lạnh. Còn mấy miếng thịt nướng và cà chua còn dư thế là có đĩa mì cũng tươm tất'
lan khue 9
Canh rong biển có vô số tác dụng như ngừa ung thư, tốt cho tiêu hoá, tim mạch, huyết áp... mà chế biến lại khá đơn giản
lan khue 10
Buổi sáng Lan Khuê thường dậy sớm để chế biến các món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà như món bò hầm rau củ ăn kèm với bánh mì
lan khue 11
Nghêu xào lá quế ăn với cơm trắng cũng đủ ngon
lan khue 12
Thực đơn mùa hè của nhà Lan Khuê chú trọng làm các món nhiều rau, ít thịt, dễ ăn, lại còn chế biến nhanh gọn như món đậu hũ giá xào
Trốn dịch, Lan Khuê trổ tài làm ‘siêu đầu bếp’ nhưng lại ‘tốn tiền nước’ vì nấu ăn 3 bữa phải tắm tới 4 lần - Ảnh 13
Lan Khuê hạnh phúc bên con trai đầu lòng 
Trốn dịch, Lan Khuê trổ tài làm ‘siêu đầu bếp’ nhưng lại ‘tốn tiền nước’ vì nấu ăn 3 bữa phải tắm tới 4 lần - Ảnh 14
Lan Khuê cùng chồng đại gia 

Sau khi kết hôn với chồng đại gia là doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê lui về hậu trường để chăm sóc con trai nhỏ, ít hoạt động showbiz hơn trước. Cũng từ khi trở thành “vợ người ta”, Lan Khuê trở thành vợ đảm chính hiệu. Cô thường xuyên khoe thành quả bếp núc, nhà cửa, con cái khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV

Lan Khuê ‘gái một con’ đẹp mê mẩn, người ‘dát’ đầy đồ hiệu, tận hưởng cuộc sống ‘bà hoàng’ bên chồng đại gia

Lan Khuê ‘gái một con’ đẹp mê mẩn, người ‘dát’ đầy đồ hiệu, tận hưởng cuộc sống ‘bà hoàng’ bên chồng đại gia

Từ ngày về làm "vợ người ta", Lan Khuê ít hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian cho gia đình và có cuộc sống như bà hoàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn Hoa khôi Lan Khuê Á hậu Lan Khuê

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 15 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36