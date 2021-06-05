Trốn dịch, Lan Khuê trổ tài làm ‘siêu đầu bếp’ nhưng lại ‘tốn tiền nước’ vì nấu ăn 3 bữa phải tắm tới 4 lần

Lan Khuê thừa đẹp nay lại thêm đảm, bảo sao chồng đại gia không mê.

Trong mùa dịch phải thực hiện giãn cách xã hội, Lan Khuê được dịp ở nhà làm đầu bếp, chăm chút tỉ mẩn cho từng bữa ăn gia đình. Đều mỗi ngày ba bữa, “đầu bếp” Lan Khuê vào bếp nấu đủ món ngon cho cả nhà. Người đẹp không chỉ nấu ăn ngon mà bày biện đồ ăn cũng rất chuyên nghiệp và đẹp mắt không kém nhà hàng. Người đẹp chia sẻ, nấu ăn ba bữa một ngày thì cô phải tắm tới bốn lần.

Phi lê cá chẽm chiên giòn ăn kèm với rau xà lách, cà chua bi. Cá được tẩm bột chiên lên nên có lớp vỏ giòn giòn, bên trong cá mềm thơm, ngọt thịt, chấm với tương ớt

Cơm tấm 'thương hiệu' Lan Khuê: Thịt ướp với dầu hào, nước mắm, mật ong, hành tím, tỏi. Sau đó đem nướng hay có thể cho vào nồi chiên không dầu

Bữa trưa là món bún nước tương đơn giản, chuẩn bị nhanh gọn. Bún ăn kèm đậu rán vàng ươm, bên trong mềm, bên ngoài giòn. Đây là phiên bản khác của bún đậu mắm tôm ngoài Bắc, tuy nhiên, nhà có người không ăn được mắm tôm nên người đẹp pha chén nước tương, ăn kèm với đủ loại rau sống tươi ngon

Bánh cuốn được Lan Khuê cuốn bằng bánh tráng rồi đem hấp. Theo cảm nhận cá nhân, Lan Khuê chia sẻ, cách ăn này ngon hơn đổ bột bánh, vì nó dai hơn và không bị ngấy bột

Lan Khuê chia sẻ: Thịt bò xào thơm với tỏi rồi cho nước vào đun sôi. Khi nước sôi thì cho nước và cái kim chi vào, rồi cho thêm cải thảo. Sau cùng, nêm nếm lại vừa khẩu vị là xong món soup kim chi.

Canh chua đầu cá hồi, món ăn quen thuộc trong bữa ăn của gia đình Việt

Lan Khuê chế biến món canh rau củ gồm ngô bao tử, khoai tây, đậu Hà Lan, cà rốt và một ít thịt băm được hầm nhừ. Món này dễ làm, beo béo nhưng không ngấy, nhiều vitamin, tốt cho cả nhà

Lan Khuê: 'Mì xào vét tủ lạnh. Còn mấy miếng thịt nướng và cà chua còn dư thế là có đĩa mì cũng tươm tất'

Canh rong biển có vô số tác dụng như ngừa ung thư, tốt cho tiêu hoá, tim mạch, huyết áp... mà chế biến lại khá đơn giản

Buổi sáng Lan Khuê thường dậy sớm để chế biến các món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhà như món bò hầm rau củ ăn kèm với bánh mì

Nghêu xào lá quế ăn với cơm trắng cũng đủ ngon

Thực đơn mùa hè của nhà Lan Khuê chú trọng làm các món nhiều rau, ít thịt, dễ ăn, lại còn chế biến nhanh gọn như món đậu hũ giá xào

Lan Khuê hạnh phúc bên con trai đầu lòng

Lan Khuê cùng chồng đại gia

Sau khi kết hôn với chồng đại gia là doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê lui về hậu trường để chăm sóc con trai nhỏ, ít hoạt động showbiz hơn trước. Cũng từ khi trở thành “vợ người ta”, Lan Khuê trở thành vợ đảm chính hiệu. Cô thường xuyên khoe thành quả bếp núc, nhà cửa, con cái khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Ảnh: FBNV

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