Lan Khuê đẹp như ‘nàng thơ’ cùng con trai picnic cuối tuần, dân mạng 'rần rần' vào học hỏi kinh nghiệm của mẹ bỉm

Sao Việt 01/05/2021 06:11

Mẹ bỉm Lan Khuê gây hot khi chia sẻ kinh nghiệm picnic cuối tuần cùng con trai với những bức ảnh đẹp như thơ.

Cuối tuần mọi người thường có xu hướng muốn nghỉ ngơi, nhưng đối với các mẹ bỉm thì vẫn phải ở nhà tất bật chăm lo cho con cái. Muốn đi đâu “đổi gió” cũng không tiện, mà ở trong nhà suốt cũng không hay.

Mới đây, người đẹp Lan Khuê đã chia sẻ kinh nghiệm thư giãn cuối tuần cùng con. Theo Lan Khuê chia sẻ, có nhiều cách để thư giãn cùng con trong thời gian cuối tuần ít ỏi như đi siêu thị, đi cafe kid hay qua nhà bạn bè chơi,… nhưng cứ vậy hoài cũng chán nên cô quyết định “chơi lớn” là làm một bữa picnic ngày cuối tuần vô cùng thú vị mà lại rất đơn giản, không mất nhiều công chuẩn bị.

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Buổi picnic của hai mẹ con Lan Khuê đẹp như tranh 

Lan Khuê chia sẻ trên trang cá nhân: “Nhà ai có sân vườn thì quá tiện lợi, nhà ai ở chung cư thì có thể picnic ở công viên nội khu của khu căn hộ, không thì mình ra công viên... Một ngày nắng đẹp trời, mua ít bánh ngọt, trái cây, nước ép... trải tấm khăn xinh xinh lên bãi cỏ là có một buổi picnic đơn giản. Mẹ thì được sống ảo, con thì được chạy nhảy, cả nhà thì được thư giãn.”

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Chỉ đơn giản là mang đồ ra sân vườn ngồi chơi, nhưng hai mẹ con như có một buổi dã ngoại thực thụ
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Người đẹp thì sao có thể quên làm vài tấm sống ảo

Như mẹ một con Lan Khuê đã chia sẻ, một buổi dã ngoại đơn giản thì khâu chuẩn bị cũng rất giản đơn như đồ ăn thì mang theo những món mình thích, ưu tiên những món đơn giản gọn nhẹ, dễ mang đi và không mất nhiều công chuẩn bị rồi dọn dẹp sau đó.

Mọi người có thể tham khảo một số món như: bánh ngọt, bánh mì, salad rau củ quả, cơm cuộn, thịt nướng sẵn tại nhà hoặc ướp trước rồi nướng ăn tại chỗ picnic, trái cây tươi hoặc nước ép, nhà có trẻ thì tất nhiên không thể quên mang theo sữa cho bé.

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Đồ ăn đơn giản cho một buổi picnic 'gần nhà'

Ngoài đồ ăn, các dụng cụ cần mang theo như thảm lót, bàn ghế xếp du lịch, bát đĩa, túi/hộp đựng thức ăn,… và một số đồ dùng cho bé như bình sữa, quần áo, bỉm tã, đồ chơi… Để buổi dã ngoại của gia đình thêm vui nhộn, có thể mang thêm loa di động để nghe nhạc hay chuẩn bị một số trò chơi gia đình mà mình yêu thích.

Tất nhiên không thể quên dụng cụ chụp ảnh lưu lại kỉ niệm, những khoảnh khắc ấm áp của gia đình, có thể mang theo máy ảnh hay tiện hơn thì chụp bằng smartphone.

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Đi chơi về thì ắt hẳn ai cũng nạp đầy năng lượng

Sau khi có buổi picnic vui vẻ tràn ngập tiếng cười, ăn hết đồ, chơi hết trò, dọn dẹp sạch sẽ, thu dọn đồ về, ắt hẳn mọi người sẽ trở về nhà với tinh thần đầy năng lượng, sẵn sàng chào đón tuần mới.

Ảnh: FBNV

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