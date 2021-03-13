2 mẹ bỉm sữa hot nhất Vbiz hội ngộ: Hòa Minzy trẻ trung như thiếu nữ nhưng Nhã Phương lại chiếm spotlight nhờ chi tiết này

Khoảnh khắc hội ngộ của 2 bà mẹ bỉm sữa được săn đón nhất nhì Vbiz Hòa Minzy và Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng.

Hậu công khai quý tử đầu lòng, Hòa Minzy thoải mái gia nhập hội mẹ bỉm sữa cùng các mỹ nhân Vbiz khác. Được biết, con trai Hòa Minzy đã hơn 1 tuổi và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Cách đây không lâu, Hòa Minzy chính thức xác nhận đã có con với chồng thiếu gia - Ảnh: FB

Cậu bé có tên thân mật là Bo - Ảnh: FB

Bé Bo đang sở hữu trang cá nhân với lượng theo dõi khủng - Ảnh: IG

Mới đây, Hòa Minzy đã có dịp tụ họp cuối tuần cùng diễn viên Kim Oanh và Nhã Phương. Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Kim Oanh cho biết hơn 5 năm rồi bộ 3 mới hội ngộ vui vẻ như thế này.

Hòa Minzy và Nhã Phương hội ngộ - Ảnh: FB

Kiểu tóc mới của Hòa Minzy được khen trẻ trung - Ảnh: FB

Tuy nhiên, body nuột nà của bà xã Trường Giang mới chiếm spotlight - Ảnh: FB

Đặc biệt, màn đọ sắc của 2 mẹ bỉm Hòa Minzy và Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong khi giọng ca “Không thể cùng nhau suốt kiếp” trẻ trung như thiếu nữ với kiểu tóc mới thì nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” lại khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa trước body mảnh mai, thon gọn.

Qua khoảnh khắc đăng tải, Hòa Minzy và Nhã Phương trông vô cùng thân thiết. Dù lớn hơn Hòa Minzy 5 tuổi nhưng Nhã Phương vẫn xinh đẹp và tươi trẻ chẳng kém gì đàn em. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của 2 mẹ bỉm.

Cuộc sống nhung lụa, giàu sang bên chồng đại gia của á hậu sở hữu nhan sắc gây tranh cãi Chỉ chưa đầy nửa năm sau khi đăng quang, người đẹp này đã vội vã lên xe hoa với 1 doanh nhân giàu có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-me-bim-sua-hot-nhat-vbiz-hoi-ngo-hoa-minzy-tre-trung-nhu-thieu-nu-nhung-nha-phuong-lai-chiem-spotlight-nho-chi-tiet-nay-398564.html