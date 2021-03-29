Con trai 3 tuổi vẫn phải đóng bỉm tã, Thúy Diễm 'cầu cứu' cộng đồng mẹ bỉm sữa

Chăm sóc con 29/03/2021 08:48

Con trai Lương Thế Thành - Thúy Diễm hiện tại đã được gần 3 tuổi nhưng vẫn chưa thể bỏ việc đóng bỉm, tã. Mới đây, bà mẹ bỉm sữa này đã cầu cứu cộng đồng mạng.

Mới đây, Thúy Diễm cho hay, con trai 3 tuổi của mình hiện đang muốn "cai" tả. Với cô, đây là một hành trình khó khăn và có vẻ đây là "cuộc chiến cam go" của gia đình nhỏ. Thông qua bài viết trên trang cá nhân, bà xã Lương Thế Thành "cầu cứu" kinh nghiệm của các mẹ thông thái về cách bỏ bỉm cho con trai Bảo Bảo.

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Bài 'cầu cứu' cộng đồng mẹ bỉm sữa của Thúy Diễm

Dường như đây là chủ đề "vô tận" đối với các mẹ. Cũng vì thế, rất may mắn, Thúy Diễm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mẹ bỉm sữa với vô số lời khuyên hữu ích. Hy vọng, sẽ có cách thức phù hợp để cô "cai" tả cho bé Bảo Bảo. 

Một số lời khuyên giúp trẻ bỏ tả từ kinh nghiệm của cộng đồng mẹ "thông thái":

-Tập thói quen cho bé đi vệ sinh đúng giờ. Thời gian đầu sẽ phải chịu khó thay nệm. Buổi tối thời gian đầu cũng sẽ không cho uống nước và sữa nhiều. Quy định là cứ đại tiện 1 ngày 1 lần tuỳ theo cơ địa của bé. Trong khung giờ nhất định mà bố mẹ tự đưa ra. Cứ đều đặn 1 tiếng rưỡi xi tè 1 lần. Và liên tục hỏi có buồn tè không. Thời gian đầu bé chưa hiểu nên sẽ trả lời linh tinh. Sau đấy thành thói quen. Tự nhiên mình không hỏi nữa cũng sẽ tự gọi bố mẹ cho đi tè. Cố lên. Cũng tuỳ từng cách của bố mẹ khác nhau. Nhưng với 3 đứa nhà mình. Đều dùng phương pháp như thế. Dậy theo thói quen của từng người. Đừng sợ dơ đừng sợ mệt mỏi mỗi khi thấy trẻ đi vệ sinh.

-Mình thì không biết Việt Nam thế nào, chứ bên đây mình có 2 bé, bác sĩ còn bảo để bé khi nào muốn tiểu thì tiểu đừng có cai tã bé sớm quá, 3 tuổi mua bô cho mặc tã quần cho bé coi video hoặc mình giả bộ làm cho bé thấy bé sẽ bắt chước theo. 2 bé nhà mình 3 tuổi đã bỏ tã nhưng ban đêm mình vẫn cho mặc đến khi bé không còn tè trong tã nữa mới thôi. Nhất định không đánh thức bé dậy đi vì giấc ngủ sâu tốt cho em bé hơn là chuyện cai tã. Kinh nghiệm của mình thôi.

-Con em cũng vừa tập xong, quá gian nan. Theo kinh nghiệm bé nhà em, đầu tiên em cho bé tập dần với thói quen tập ngồi bô không đeo tã nữa sau đó cứ canh thời gian cho bé đi toilet trên bô. Thời gian đầu hơi gian nan và bé đi ra quần hoài nhưng theo thời gian bé sẽ quen dần, chúc chị thành công.

-Mẹ Diễm nói với BB là mình lớn rồi, không mặc tả nữa, vì mặc tả đi học bạn bè sẽ cười. Hồi con của em, em nói vậy rồi cho ngủ không mặc tả, tè đúng 1-2 lần (lót miếng thấm dưới nệm) là bỏ tả ngon lành luôn, lúc nàng ấy được 2 tuổi rưỡi. 

-Chị mua 1 bô tiểu đứng dành cho bé, xong mình hướng dẫn cho bé, tạo cảm giác thích thú trong việc đi vệ sinh chủ động. Còn buổi tối trước khi đi ngủ thì cho bé đi tiểu, tới đêm khuya chịu khó thức dậy ẵm bé đi tiểu thêm một lần nữa.

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