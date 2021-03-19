'Ăn dặm không phải là cuộc chiến', mẹ trẻ chia sẻ thực đơn ăn dặm cho bé khiến hội chăm con 'mê mẩn'

Nắm bắt được tâm lý đó, chị Ngô Minh Tuyết - 22 tuổi, đang làm mẹ của một em bé 9 tháng tuổi, chia sẻ về phương pháp mà mình đã áp dụng và thực đơn giúp cho con luôn cảm thấy hào hứng khi tới bữa ăn mà không thấy "sợ hãi". Đó chính là phương pháp bé tự chỉ huy BLW , viết tắt của từ Baby Led Weaning.

Ăn dặm là quá trình mà bất kì đứa trẻ nào cũng phải trải qua, tầm 6 tháng tuổi thường sẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất. Nhưng từ quá trình hấp thụ "thức ăn" hoàn toàn từ sữa mẹ chuyển sang giai đoạn ăn dặm, bé vẫn chưa thể thích nghi một cách nhanh chóng được. Vì vậy, rất dễ xảy ra tâm lý chán ăn, lười ăn...ở trẻ.

Trước khi bước vào giai đoạn ăn dặm của con, chị Tuyết chia sẻ: "Em đã tìm hiểu tất cả các phương pháp thông qua sách, internet và kinh nghiệm của các mẹ đi trước. Đắn đo và suy nghĩ rất nhiều để lựa chọn phương pháp nào phù hợp với con". Cuối cùng chị lựa chọn BLW.

Nguyên tắc của phương pháp ăn dặm này là cho trẻ tự do chọn lựa thực phẩm và tự mình làm chủ bữa ăn. Cha mẹ phải tôn trọng sở thích ăn uống của con, để con tự mình làm quen với thực phẩm mới theo cách riêng của trẻ.

Để thực hiện được phương pháp này cho đứa trẻ nhà mình, chị phải rất liều lĩnh và vượt qua mọi rào cản từ phía ông bà. Bởi vì "phương pháp này khiến cho bé rất dễ bị hóc. Đòi hỏi sự tập chung và kiên trì của cả mẹ và bé trong quá trình ăn uống", chị kể.

Kết quả sau thời gian dài đã chứng minh lựa chọn của chị là đúng. Con chị không những chẳng chán ăn mà mỗi khi đến bữa, bé đều rất hào hứng. Ngoài ra bé còn "không ăn rong, không ăn bằng điện thoại, ipad".

Chị còn chia sẻ thêm: "Bé bắt đầu ăn dặm từ 5 tháng 27 ngày, đến nay đã được hơn 3 tháng. Trong quá trình này, mẹ không can thiệp và không ép con ăn. Chỉ nấu, dọn lên và giới thiệu từng món. Không chú trọng và đặt nặng việc tăng cân của con mà chỉ quan tâm đến kĩ năng con học được sau mỗi tháng".

Mặc dù trong khoảng thời gian 3 tháng đó, không phải từ đầu chí cuối đều hoàn hảo, vẫn có những ngày con khóc lóc, biếng ăn không lý do, nhưng chị luôn bên cạnh, kiên trì cùng con vượt qua giai đoạn đó.

Bên cạnh việc áp dụng phương pháp, kể từ ngày làm mẹ, chị đã trở thành một "chuyên gia đầu bếp" của con, dù trước đó "rất ghét vào bếp và không biết nấu nướng giỏi".

Đây là một số thực đơn ăn dặm mà chính tự tay mẹ trẻ đã xuống bếp chuẩn bị cho con mình, đại diện cho từng tháng tuổi.

Thực đơn cho bé 7 tháng tuổi - Ảnh: FB

Thực đơn cho bé 8 tháng tuổi - Ảnh: FB

Thực đơn cho bé 9 tháng tuổi - Ảnh: FB

Thực đơn với rất nhiều món ăn đa dạng và ngộ nghĩnh khi bé đã lớn hơn.



Món pugding chuối đẹp mắt - Ảnh: FB



Món bánh khoai lang rắc vụn dừa - Ảnh: FB

Khi được nhiều người hỏi về những thực đơn ở trên, mẹ trẻ cho biết nguyên liệu và cách thức rất dễ làm, còn về độ thẩm mĩ sẽ tùy thuộc vào sự khéo léo của từng người.

Cuối cùng, chị Tuyết muốn gửi gắm tới các mẹ đã, đang và sắp có bé chuẩn bị đến giai đoạn ăn dặm, hãy có kiến thức và tìm hiểu các phương pháp thật kĩ để lựa chọn sao cho phù hợp với chế độ ăn uống, sự trưởng thành và phát triển của các bé. Theo chị, "chỉ có kiến thức mới giúp các mẹ tự tin đồng hành và hỗ trợ cùng con mình".

Vậy nên, hãy biến mỗi bữa ăn của con trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng.

*Nguồn: Ngô Minh Tuyết