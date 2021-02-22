Những điều cấm kỵ với trẻ sơ sinh các mẹ nên biết

Các mẹ bỉm sữa nếu biết kiêng cữ đúng sẽ giúp con mình dễ nuôi, phát triển khỏe mạnh hơn mỗi ngày và khiến chuyện chăm con sẽ bớt đi phần nào gánh nặng. Dưới đây là những điều cần tránh cho trẻ sơ sinh để bé luôn được an toàn và phát triển cách tốt nhất.

Những điều cấm kỵ với trẻ sơ sinh là kinh nghiệm mà ông cha đã đúc kết từ nhiều đời nay và truyền lại cho con cháu. Muốn việc chăm sóc bé trở nên đỡ vất vả hơn, các chị em hãy tránh những điều không nên làm với trẻ sơ sinh để giúp bé không vướng vào những điều kiêng kỵ để trẻ luôn khỏe mạnh.

Sau khi đi gặp nhiều người lạ, con bạn có thể sẽ khóc dữ dội nên sau khi mọi người đã đi khỏi, mẹ có thể tiến hành đốt một ít lá thơm để giúp sát khuẩn và làm sạch không khí.

Khi mới sinh con, cả bản thân người mẹ và đứa trẻ đều phải hạn chế ra ngoài để đảm bảo sức khỏe cũng như sự an toàn của hai mẹ con. Mặc dù vậy, trong những trường hợp bắt buộc phải mang em trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi ra ngoài thì dân gian khuyên rằng, mẹ hãy đánh dấu son cho trẻ sơ sinh bằng cách chấm một chút nhọ nồi hoặc son lên trán bé nhằm tránh những vía dữ và tác động xấu lên trẻ.

Bên cạnh đó, vì sức đề kháng của trẻ sơ sinh còn rất yếu, dễ mắc phải các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp nên khi đưa trẻ ra ngoài, các mẹ nên lưu ý chuẩn bị trang phục thích hợp cho con.

Song song đó, chị em cũng cần che kín các phần quan trọng như đầu, cổ, tay, chân và kiểm tra số đồ đạc mang theo cũng như tránh để bé tiếp xúc với quá nhiều người cùng một lúc.

2. Trẻ khóc liên miên không dứt

Con nhỏ khóc mãi không ngừng là tình trạng làm cho nhiều bà mẹ trẻ phải đau đầu. Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân gây ra việc này, trong đó, dân gian hay giải thích là con bạn đang khóc dạ đề (nếu khóc không dứt vào ban đêm).

Con nhỏ khóc mãi không ngừng là tình trạng làm cho nhiều bà mẹ trẻ phải đau đầu

Có một số mẹo dân gian truyền lại có thể giúp bé không khóc nữa và mẹ có thể áp dụng như xông khói bồ kết, để một vài cành dâu hay tép tỏi ở đầu giường ngủ. Các lá này đều giúp sát khuẩn và làm sạch không khí trong phòng.

Khi con trẻ có dấu hiệu khóc dạ đề, chị em cần kiểm tra xem trong các món mình ăn vào cơ thể có chứa thành phần caffein hoặc các chất gây dị ứng hay không. Một số món mẹ ăn vào không phù hợp có thể khiến trẻ sơ sinh phản ứng dữ dội.

Nếu trẻ đang được cho bú sữa công thức, hãy xem lại thành phần có chất nào làm cho trẻ bị dị ứng không. Mẹ bỉm sữa có thể chọn cách massage cho con vì điều này sẽ giúp bé cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên, khi bé khóc việc quan trọng mẹ bắt buộc phải làm đầu tiên vẫn là kiểm tra xem con mình có đi vệ sinh làm ướt tã hoặc có điều gì bất thường hay không. Khi xác định rõ ràng nguyên nhân, mẹ có thể dễ dàng xử lý hơn.

3. Kiêng chụp ảnh bé khi ngủ

Một trong những điều kiêng kỵ với trẻ sơ sinh là khi em bé đang ngủ thì không nên chụp ảnh bé. Vì khi bé đang ngủ, cơ thể nằm im bất động, mắt nhắm nghiền nhìn khá giống như người chết, nên theo quan niệm của các cụ thì việc chụp ảnh em bé khi ngủ là điềm xui xẻo nên cần phải tránh tuyệt đối.

Theo quan niệm của các cụ thì việc chụp ảnh em bé khi ngủ là điềm xui xẻo nên cần phải tránh tuyệt đối

4. Không treo những bức tranh có hình thù kỳ dị trong phòng trẻ

Phòng ngủ cho các bé sơ sinh nên được bố trí và bày biện đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, tránh việc để quá nhiều gương lớn cũng như những bức tranh có hình thù kỳ dị, màu sắc u ám.

Đây là điều tưởng chừng bình thường nhưng có thể khiến bé khóc hoài không dứt, trái tính nết, khó ăn ngủ và đặc biệt là hình thành nên những ấn tượng thị giác đầu đời không tốt, làm cho tính cách của bé cũng trở nên kỳ dị, khó tính giống như bức tranh ấy.

Không những thế, việc để phòng của trẻ bừa bộn, ngổn ngang là điều không tốt vì chúng sẽ phá đi dòng chảy năng lượng tích cực và tạo cảm giác mơ hồ, hỗn loạn trong suy nghĩ và ý thức của trẻ.

Không treo những bức tranh có hình thù kỳ dị trong phòng trẻ

5. Treo chùm tỏi đầu giường

Các mẹ hãy nhớ dặn người nhà chuẩn bị một chùm tỏi và treo ở đầu giường nằm của hai mẹ con. Đừng quên may một chiếc túi dây rút nhỏ, bỏ vào 1-2 tép tỏi rồi rút dây lại, lấy kim tây đính vào áo bé. Với mẹo nhỏ này, bé sẽ ngoan hơn rất nhiều, ít quấy khóc, ít bệnh này bệnh nọ.

Đây là mẹo đã có từ rất lâu đời, ông bà ta quan niệm củ tỏi giúp xua đuổi tà khí, vong hồn sợ tỏi nên sẽ không dám đến gần quấy nhiễu bé. Còn theo y học hiện đại thì tỏi là một loại thuốc dân gian giúp sát khuẩn, tăng cường sức đề kháng, làm mạnh khí huyết,… nên khi để chúng bên cạnh bà đẻ và trẻ sơ sinh thì có thể giúp sát trùng không khí, ngừa cảm bệnh cho hai mẹ con rất tốt.

Các mẹ hãy nhớ dặn người nhà chuẩn bị một chùm tỏi và treo ở đầu giường nằm của hai mẹ con

6. Không nên để người lạ ôm hôn trẻ sơ sinh

Ở những tuần đầu đời, việc cho trẻ sơ sinh tiếp xúc với vi trùng và vi khuẩn là điều tuyệt nhiên nên tránh. Không rửa tay và hôn khi tiếp xúc với trẻ nhỏ có thể làm lây truyền các bệnh không mong muốn cho bé, vì lúc này hệ miễn dịch của trẻ còn rất non yếu để có thể chống lại bệnh tật. Bố mẹ nên yêu cầu những người đến thăm không hôn bé và rửa tay sạch sẽ trước khi ôm, bế bé.

Khi chăm sóc trẻ sơ sinh, bạn cũng nên tránh đưa con đến những địa điểm đông đúc, nơi công cộng kém vệ sinh có nguy cơ lây bệnh cao. Sau khoảng thời gian 3 tháng đầu đời, con bạn có thể sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu cùng bố mẹ, nên cần kiên nhẫn một chút trong khoảng thời gian này.

Bố mẹ nên yêu cầu những người đến thăm không hôn bé và rửa tay sạch sẽ trước khi ôm, bế bé

Những ai không nên đến thăm trẻ sơ sinh? Dù có thân thiết đến đâu bạn cũng nên tránh việc cho con mình tiếp xúc với những người sau đây để tránh gặp phải những điều không đáng có: người đang mắc bệnh truyền nhiễm, người có virus herpes, người hút thuốc lá, người vừa tiếp xúc với những vật dụng nhiều vi khuẩn, người lạm dụng nước hoa, mỹ phẩm,...

7. Không nên cho trẻ soi gương

Có một số quan niệm dân gian cho rằng bé sẽ sợ hãi, hoảng loạn và giấc ngủ buổi tối sẽ không ngon giấc nếu cho trẻ soi gương quá nhiều.

Không nên cho trẻ soi gương

8. Những điều không nên nói với trẻ sơ sinh

Bố mẹ hay khách đến thăm trẻ nên tránh việc khen bé đẹp, bé mũm mĩm hay nặng cân. Vì những lời khen như vậy bị coi là điềm quở, làm cho trẻ dễ bị đau ốm, sút cân.

Bố mẹ hay khách đến thăm trẻ nên tránh việc khen bé đẹp, bé mũm mĩm hay nặng cân

9. Dùng cành dâu xua đuổi tà khí

Cuối cùng, một mẹo mẹo nhỏ nữa được gửi đến các mẹ là muốn bé ngoan, ngủ ít giật mình hơn thì trên giường của trẻ nằm nên để sẵn một cành dâu tằm nhỏ (cành tươi càng tốt). Ông bà xưa bảo là để cành dâu như vậy sẽ giúp xua đuổi tà khí, giúp ma quỷ không có cơ hội đến gần bé.

Dùng cành dâu xua đuổi tà khí

Hy vọng với các thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên, các mẹ bỉm sữa đã biết được những điều cấm kỵ với trẻ sơ sinh để giúp hạn chế những điều không tốt đến với trẻ, từ đó giúp con bạn có được sức khỏe và sự phát triển tốt nhất.