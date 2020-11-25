Các bé có cần kiêng thức ăn nhanh?

Chăm sóc con 25/11/2020 14:25

Hầu như bé nào cũng thích thức ăn nhanh, như: gà rán, khoai tây chiên, hamburger... dù biết nó có hại nhiều hơn có lợi. Vậy phụ huynh có cần giúp bé kiêng thức ăn nhanh?

Thức ăn nhanh nóng hổi, béo ngậy, giòn ngon, vô cùng hấp dẫn trong mắt trẻ thơ, nhưng chứa rất nhiều cholesterol và chất béo có hại, gây ảnh hưởng không tốt sức khỏe tim mạch và cân nặng của trẻ. Vì vậy, dù có thích cách mấy, các bé cũng cần kiêng thức ăn nhanh tối đa.

Không trữ đồ ăn vặt trong nhà

Hãy thay bánh, kẹo bằng các thực phẩm có lợi để trữ trong nhà như: rau xanh, trái cây, hạt thiên nhiên, sữa ít đường... Như vậy, mỗi lần bé lục tìm đồ ăn vặt sẽ thấy không có sự lựa chọn nào khác ngoài những món này.

Ngoài ra, khi gia đình cùng bé đi chơi, mua sắm, xem phim, dạo phố... đừng tập cho con ăn bánh, kẹo, uống nước ngọt, trà sữa ngoài hàng quán. Thay vào đó, hãy tập cho bé ăn những món lành mạnh, có lợi cho sức khỏe.

Cùng bé nấu ăn

Hoạt động cùng bé làm bếp sẽ giúp trẻ khơi dậy đam mê nấu nướng và thưởng thức những món do tự tay mình nấu. Đây cũng là lúc mẹ có thể tranh thủ dạy bé cách vo gạo, nhặt rau, nêm nếm thức ăn... Nhờ vậy, trẻ sẽ ăn ngon miệng hơn và từ bỏ thức ăn nhanh.

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Cùng nấu và cùng ăn với bé sẽ khiến trẻ không còn mê thức ăn nhanh nữa - Ảnh minh họa: Internet

Kể chuyện thực phẩm sạch

Mẹ hãy nghĩ ra một vài câu chuyện vui nhộn từ thực phẩm sạch, song song với việc dạy bé cách gieo hạt, trồng hoa, trồng cây ăn quả, tưới vườn rau, cho cá ăn... giúp bé yêu thiên nhiên và thích ăn các loại thực phẩm sạch nhà trồng.

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Dạy bé trồng rau, trồng rau... giúp nuôi dưỡng thói quen ăn uống lành mạnh, hòa hợp với thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ đủ giấc

Khi được nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc, bé sẽ giảm được sự thèm khát các món ngọt. Đồng thời, một giấc ngủ hợp khoa học sẽ giúp bé tránh ăn vặt những món nghèo dinh dưỡng.

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Giấc ngủ ngon giúp bé không lên cơn thèm ăn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Đây là một số cách giúp bé kiêng thức ăn nhanh, góp phần khiến cơ thể trẻ phát triển lành mạnh, khỏe khoắn và thêm yêu những món mẹ nấu. Ngoài ra, cả gia đình hãy cố gắng dùng bữa cùng nhau nhiều hơn, để bé hình thành thói quen ăn cơm nhà và hạn chế ăn vặt với bạn bè ở ngoài.

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