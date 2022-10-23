"Chiếc nhẫn cưới, chiếc nhẫn cưới đâu rồi...?", đó là câu hỏi của Kim Lý khi nghe tin trộm đột nhập nhà riêng.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà có buổi trò chuyện với báo chí nhân dịp ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Nhân dịp này, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ về dự án nghệ thuật sắp tới cũng như đời sống cá nhân. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca Mối tình xưa trải lòng về vụ việc trộm đột nhập biệt thự ở TP.HCM, cuỗm đi khối tài sản "khủng". Hồ Ngọc Hà trải lòng sau vụ trộm đột nhập biệt thự. Ảnh: Chụp màn hình Khi được hỏi về biến cố có ảnh hưởng nhiều đến tinh thần và sức khỏe của nữ ca sĩ, Hà Hồ cho biết vụ trộm xảy ra khi cô và Kim Lý đi lưu diễn ở Mỹ. Thời điểm gia đình báo tin, cô khá sốc nhưng sau đó nhìn nhận lại mọi việc thì cô bình tĩnh hơn. Khi trở về Việt Nam, nữ ca sĩ đã làm việc với cơ quan chức năng, với hi vọng bắt được kẻ trộm. Sau sự việc, cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều động viên nhau cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Tuy nhiên, điều khiến Kim Lý lo lắng nhất là mất đi chiếc nhẫn cưới thiêng liêng của hai người. "Chiếc nhẫn cưới đâu, chiếc nhẫn cưới đâu...?", đó là câu nói đầu tiên của Kim Lý khi nghe tin trộm đột nhập. Trước thái độ hoảng hốt của người tình, Hà Hồ nói đùa để ở nhà và càng khiến anh buồn rầu. Thực tế nữ ca sĩ đã mang chiếc nhẫn này theo bên mình. Qua đó, giọng ca Cô đơn trên sofa cho biết vợ chồng cô đón nhận mọi việc một cách bình tĩnh, dù xót xa số tiền đã mất nhưng quan trọng nhất là cả nhà vẫn bình an.

Kim Lý lo mất chiếc nhẫn cưới khi trộm đột nhập nhà riêng. Ảnh: FBNV Trước đó vào 8/10, bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP. Thủ Đức điều tra xác minh và phát hiện nhiều đồ đạc trong căn biệt thự của gia đình Hồ Ngọc Hà bị xáo trộn. Các tổ nghiệp vụ đã rà soát hệ thống camera trong căn biệt thự và camera tại các tuyến đường xung quanh, đồng thời ghi nhận lời khai của những người liên quan để làm rõ vụ việc. Đến ngày 9/10, Công an TP. Thủ Đức tiếp tục phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ căn biệt thự của bà Hồ Thị Ngọc Hà (ca sĩ Hồ Ngọc Hà) bị mất trộm tài sản. Căn biệt thự cả gia đình Hồ Ngọc Hà đang sinh sống được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Internet Theo đó, người thân của nữ ca sĩ đã trình báo số tài sản bị mất gồm 20 lượng vàng, 100.000 USD. Ngoài ra, nhiều trang sức đắt tiền cũng bị lấy mất, ước tính số tiền lên đến vài tỉ đồng. Trước đó, đầu tháng 5/2021, Hồ Ngọc Hà tiết lộ gia đình cô cùng chồng Kim Lý và các con đã chính thức dọn về căn biệt thự mới tậu. Căn biệt thự trị giá khoảng 30 tỉ đồng.

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