Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ tính cách thật của 'chồng cũ' Bằng Kiều trong một buổi biểu diễn, con trai hoàn toàn ngược lại

Dù đã chia tay khá lâu nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn được khen ngợi bởi sự văn minh, tử tế khi vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Mới đây, Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ tính cách thật của Bằng Kiều trong một buổi biểu diễn, con trai hoàn toàn ngược lại.

Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh chia tay năm 2013, có ba con chung: Beckam, Colin và Kenzi. Hai người vẫn luôn biết đến là một cặp đôi chia tay văn minh, có cách dạy con đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi dành sự trân trọng cho nhau, không hề lên tiếng chê trách hay "bóc mẽ" đối phương. Thậm chí, cặp đôi còn thường xuyên gặp gỡ, thoải mái tham gia các sự kiện cùng nhau. Bằng Kiều và vợ cũ Trizzie Phương Trinh chia tay năm 2013 và có ba con chung - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc con trai Kenzi của Bằng Kiều và Trizzi Phương Trinh có một buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời. Có thể thấy, cậu bé đứng trên sân khấu đầy tự tin do được hưởng gen âm nhạc từ bố mẹ. Được biết, cả gia đình đều có mặt tại buổi biểu diễn này để ủng hộ cậu nhóc Kenzi.

Con trai Kenzi của Bằng Kiều và Trizzi Phương Trinh có một buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời - Ảnh: Internet Theo đó, Trizzie Phương Trinh cũng cho biết: "Chương trình kỳ này biểu diễn ở ngoài trời và sân khấu rất nhỏ nên em không thể đi qua đi lại và ngồi xuống đứng lên như sân khấu trong nhà. Kenzi hình như không vui về điều này nên trình diễn không hết mình như lần trước. Mẹ cũng vậy, mỗi lần đi hát ở đâu mà gặp sân khấu nhỏ là mẹ cũng bực mình. Quay qua đâu cũng bị vướng, đứng một chỗ không bung lụa được trên sân khấu là xem như mất đi 50% hiệu quả của phần biểu diễn. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ của em thôi là mẹ hiểu em bị tuột mood với cái sân khấu nhỏ. Sau bài đầu tiên mẹ phải chạy ra sau sân khấu để an ủi em. Mẹ nói, sân khấu không phải chỗ nào cũng giống nhau, con không đi qua đi lại được thì đứng một chỗ nhún, không sao hết. Hát cho vui thôi mà. Mẹ an ủi thì an ủi nhưng so với hôm trước thì sự tự tin của em bị giảm đi 30%".

Bên cạnh đó, cô cũng bất ngờ tiết lộ tính cách của Bằng Kiều qua lời kể của mẹ chồng cũ. Cô viết: "Nghe bà nội kể ngày xưa bố Kenzi đi hát cho một cái đám cưới, lúc đó cũng bé tí như Kenzi vậy. Về nhà mặt hậm hực, mẹ hỏi sao vậy? Bố Kenzi trả lời “ban nhạc hôm nay vứt đi”. Còn Kenzi khác với bố, ban nhạc đánh note được note mất thì không phàn nàn, chỉ phàn nàn là sân khấu nhỏ". Cả nhà đều có mặt ủng hộ buổi biểu diễn của cậu bé - Ảnh: Internet Dù đã chia tay khá lâu nhưng Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn được khen ngợi bởi sự văn minh, tử tế khi vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con cái, cha mẹ hai bên. Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn được khen ngợi bởi sự văn minh, tử tế khi vẫn duy trì được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con cái, cha mẹ hai bên - Ảnh: Internet Sau những cuộc tình đổ vỡ, Bằng Kiều đã tìm thấy tình yêu mới là một phụ nữ không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Anh cũng xác nhận đã có con trai thứ 4 với bạn gái. Nam ca sĩ chia sẻ, 3 con trai bên Mỹ của anh đều biết rõ việc mình có em, mặt mũi ra sao do sự kết nối thường xuyên từ bố. Ngay sau khi Bằng Kiều xác nhận thông tin có con trai thứ 4 với truyền thông, vợ cũ Trizzie Phương Trinh cũng đã gửi lời chúc mừng tới anh.

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