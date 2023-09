Trizzie Phương Trinh bất ngờ tiết lộ tính cách thật của 'chồng cũ' Bằng Kiều trong một buổi biểu diễn, con trai hoàn toàn ngược lại

Con trai Kenzi của Bằng Kiều và Trizzi Phương Trinh có một buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời - Ảnh: Internet

Theo đó, Trizzie Phương Trinh cũng cho biết: "Chương trình kỳ này biểu diễn ở ngoài trời và sân khấu rất nhỏ nên em không thể đi qua đi lại và ngồi xuống đứng lên như sân khấu trong nhà. Kenzi hình như không vui về điều này nên trình diễn không hết mình như lần trước. Mẹ cũng vậy, mỗi lần đi hát ở đâu mà gặp sân khấu nhỏ là mẹ cũng bực mình. Quay qua đâu cũng bị vướng, đứng một chỗ không bung lụa được trên sân khấu là xem như mất đi 50% hiệu quả của phần biểu diễn.

Chỉ cần một cử chỉ nhỏ của em thôi là mẹ hiểu em bị tuột mood với cái sân khấu nhỏ. Sau bài đầu tiên mẹ phải chạy ra sau sân khấu để an ủi em. Mẹ nói, sân khấu không phải chỗ nào cũng giống nhau, con không đi qua đi lại được thì đứng một chỗ nhún, không sao hết. Hát cho vui thôi mà. Mẹ an ủi thì an ủi nhưng so với hôm trước thì sự tự tin của em bị giảm đi 30%".