Gia đình nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn vì bị YouTuber, TikToker làm phiền bất chấp

Hậu trường 20/03/2023 08:19

Con nuôi nữ nghệ sĩ Hồng Nga - Vỹ Khang - cho biết những ngày qua các YouTuber, TikToker biết tin hoàn cảnh bà tuổi xế chiều chân yếu, đầu óc không minh mẫn nên tìm đến tận nhà để quay hình, làm phiền bà.

Vừa qua, diễn viên Quốc Thuận cùng đại diện người thân của nghệ sĩ Hồng Nga đồng loạt có chia sẻ về sự việc nhiều YouTuber, TikToker đến nhà để quay phim, phỏng vấn và khai thác nhiều câu chuyện riêng tư của gia đình nữ nghệ sĩ.

Theo đó, con nuôi nữ nghệ sĩ Hồng Nga - Vỹ Khang - cho biết những ngày qua, các streamer biết tin hoàn cảnh bà tuổi xế chiều chân yếu, đầu óc không minh mẫn nên tìm đến tận nhà để quay hình, làm phiền bà.

"Họ nói họ là nhà báo nhưng thực ra là giả danh, chỉ là YouTuber, TikToker. Gia đình không cho gặp nên đưa má vào phòng nghỉ. Họ không về và nói với người chăm má rằng họ phải có bài đem về, nếu không sếp sẽ la. Gia đình vẫn không cho gặp, họ ra các quán trước cửa nhà má để lấy thông tin từ những người bán" - Vỹ Khang cho biết trên báo Zing News.

Gia đình nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn vì bị YouTuber, TikToker làm phiền bất chấp - Ảnh 1
Con nuôi nghệ sĩ Hồng Nga cho biết bà bị các streamer làm phiền những ngày qua - Ảnh: Internet

Con nuôi nữ nghệ sĩ cho biết thêm, khoảng 4 ngày qua, các streamer đến nhà Hồng Nga làm phiền liên tục: "Những ngày sau thì vắng hơn, nhưng họ vẫn gõ cửa làm phiền. Gia đình đang tính việc đưa má về nhà con út để tránh mặt".

Về tình hình hiện tại của nghệ sĩ Hồng Nga, anh Vỹ Khang cho biết sức khỏe bà vẫn ổn định, không gặp vấn đề lớn. Tuy nhiên, vì tuổi đã cao nên bà mắc chứng hay quên: “Má vẫn ra trước cửa ăn sáng hoặc ngồi chơi với hàng xóm”.

Gia đình nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn vì bị YouTuber, TikToker làm phiền bất chấp - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hồng Nga tuổi đã cao nên bà mắc chứng hay quên - Ảnh: Internet

Nhà báo Song Minh - đại diện gia đình cũng cho biết: "Hiện tại, trí nhớ của nghệ Hồng Nga không còn minh mẫn như xưa, lúc nhớ lúc quên, nói chuyện nọ xọ chuyện kia, đôi lúc không tự chủ được bản thân nên gia đình không muốn cho bà xuất hiện trên bất kỳ thông tin nào. Vì sợ mất hình ảnh đẹp của một nữ đào độc, đào lẳng, đào mụ, một 'Quái kiệt' tài danh của sân khấu cải lương…

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là các YouTuber, TikToker đã không chịu ra về mà cứ luẩn quẩn ở xung quanh đó hoặc ngồi ở các quán cà phê gần nhà nghệ sĩ Hồng Nga canh chờ mọi động tịnh khiến cho mọi sinh hoạt của nghệ sĩ và người nhà bị đảo lộn, rất khó chịu".

Gia đình nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn vì bị YouTuber, TikToker làm phiền bất chấp - Ảnh 3
Nghệ Hồng Nga không còn minh mẫn như xưa, lúc nhớ lúc quên, nói chuyện nọ xọ chuyện kia, đôi lúc không tự chủ được bản thân nên gia đình không muốn cho bà xuất hiện trên bất kỳ thông tin nàoẢnh: Internet

MC, diễn viên Quốc Thuận thể hiện rõ sự bức xúc và mong những người đang làm phiền gia đình nghệ sĩ Hồng Nga dừng ngay việc làm này. Đại diện của nghệ sĩ Hồng Nga trấn an người hâm mộ và cho biết hiện tại ngoài việc đi đứng khó khăn, chứng lẫn người già thì sức khỏe cùng tinh thần của bà vẫn rất tốt.

Gia đình nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn vì bị YouTuber, TikToker làm phiền bất chấp - Ảnh 4
Nghệ sĩ Hồng Nga chuyên thủ các vai đào độc trong nhiều vở cải lương nổi tiếng - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hồng Nga là cái tên đa tài hiếm hoi trong làng sân khấu, cải lương. Bà chuyên thủ các vai đào độc trong nhiều vở cải lương nổi tiếng. Trước đó, nghệ sĩ Hồng Nga sinh sống ở nước ngoài nhưng những năm gần đây đã trở về Việt Nam cùng gia đình.

Gia đình nghệ sĩ Hồng Nga hoảng loạn vì bị YouTuber, TikToker làm phiền bất chấp - Ảnh 5
Nghệ sĩ Thụy Mười, Phương Dung, Phi Phụng đến thăm nữ nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Hồi tháng 2/2023, khi đến thăm nghệ sĩ Hồng Nga thì diễn viên Phương Dung chia sẻ: "Giọng hát cô Hồng Nga vẫn hay nhưng thương lắm, có 1 câu cô hát đi hát lại 3 lần. Người nhà nói năm nay cô bị lẫn nhiều và cô muốn nói gì thì nói. Đôi khi cô không kiểm soát lời nói của mình".

'Đào độc' Hồng Nga hiện tại bị lẫn, mất kiểm soát lời nói khiến khán giả xót xa

'Đào độc' Hồng Nga hiện tại bị lẫn, mất kiểm soát lời nói khiến khán giả xót xa

Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung cùng đồng nghiệp đã có chuyến thăm hỏi những nghệ sĩ gạo cội, trong đó có nghệ sĩ Hồng Nga. Được biết, nghệ sĩ Hồng Nga đã bị lẫn nhiều, mất kiểm soát lời nói.

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Từ khóa:   Nghệ sĩ Hồng Nga Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga vbiz

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