NSƯT Hồng Nga là một trong những cây đa cây đề của sân khấu cải lương Việt Nam. Bà đảm nhận được rất nhiều dạng vai như: đào mụ, đào hài, đào thương... Nhưng ‘đào độc’ mới là điều khiến khán giả ấn tượng và cũng khó ai dám thay thế bà trên sàn diễn. Khi hóa thân làm mẹ chồng, bà chỉ cần ánh mắt trợn trừng, cái nhếch mép, bĩu môi chua ngoa cũng đủ khiến ai nấy nổi da gà. Cũng như nhiều bạn bè đồng trang lứa, bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng thời gian qua sau khi trở về từ Mỹ.

NSƯT Hồng Nga là một trong những cây đa cây đề của sân khấu cải lương Việt Nam - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Phương Dung cùng đồng nghiệp đã có chuyến thăm hỏi những nghệ sĩ gạo cội, trong đó có nghệ sĩ Hồng Nga. Nghệ sĩ Phương Dung cho hay nghệ sĩ Hồng Nga đã bị lẫn nhiều, mất kiểm soát lời nói "Thăm cô nghệ sĩ Hồng Nga, giọng hát cô vẫn hay nhưng thương lắm, có một câu hát cô hát đi hát lại 3 lần, người nhà nói năm nay cô bị lẫn nhiều và cô muốn nói gì thì nói, không kiểm soát lời nói của mình.. Thương cô", nghệ sĩ Phương Dung viết.