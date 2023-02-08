Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung cùng đồng nghiệp đã có chuyến thăm hỏi những nghệ sĩ gạo cội, trong đó có nghệ sĩ Hồng Nga. Được biết, nghệ sĩ Hồng Nga đã bị lẫn nhiều, mất kiểm soát lời nói.
- Bà xã Chí Tài đến thăm mộ chồng ngay khi trở về Mỹ, thông báo 'tin vui' cực lớn
- Được khen trẻ trung ở độ tuổi 74, nghệ sĩ Hồng Nga bất ngờ tiết lộ: 'Tôi sắp sửa lấy chồng mà'
NSƯT Hồng Nga là một trong những cây đa cây đề của sân khấu cải lương Việt Nam. Bà đảm nhận được rất nhiều dạng vai như: đào mụ, đào hài, đào thương... Nhưng ‘đào độc’ mới là điều khiến khán giả ấn tượng và cũng khó ai dám thay thế bà trên sàn diễn. Khi hóa thân làm mẹ chồng, bà chỉ cần ánh mắt trợn trừng, cái nhếch mép, bĩu môi chua ngoa cũng đủ khiến ai nấy nổi da gà. Cũng như nhiều bạn bè đồng trang lứa, bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng thời gian qua sau khi trở về từ Mỹ.
Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Phương Dung cùng đồng nghiệp đã có chuyến thăm hỏi những nghệ sĩ gạo cội, trong đó có nghệ sĩ Hồng Nga. Nghệ sĩ Phương Dung cho hay nghệ sĩ Hồng Nga đã bị lẫn nhiều, mất kiểm soát lời nói "Thăm cô nghệ sĩ Hồng Nga, giọng hát cô vẫn hay nhưng thương lắm, có một câu hát cô hát đi hát lại 3 lần, người nhà nói năm nay cô bị lẫn nhiều và cô muốn nói gì thì nói, không kiểm soát lời nói của mình.. Thương cô", nghệ sĩ Phương Dung viết.
Bên cạnh đó nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng nghệ sĩ Hồng Nga. Dù tươi cười rạng rỡ, song thời gian đã khiến sức khỏe của nghệ sĩ Hồng Nga không còn được minh mẫn như trước kia. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng để lại lời chúc sức khỏe, bình an đến với nghệ sĩ Hồng Nga.
Trước đó, tại một sự kiện của làng giải trí, nghệ sĩ Hồng Nga mới tái xuất. Dù đã ở ngưỡng U80 nhưng bà lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Bà diện cả cây vest hoa rực rỡ đi cùng kiểu tóc ngắn sang trọng. Sắc diện của nữ nghệ sĩ khá tươi tắn. Tuy nhiên, bà tiết lộ bản thân cảm nhận được sức khỏe yếu hơn những năm trước, nhất là sau mùa Covid-19 hoành hành. Nữ nghệ sĩ không thể đứng hát lâu trên sân khấu. Chỉ hát được vài câu là mệt, đi đứng cũng phải có người dìu, nói trước quên sau. Điều này khiến bà rất lo lắng bởi hiện tại, nữ nghệ sĩ phải ở Việt Nam một mình. Con gái duy nhất đang ở Mỹ làm việc.
Mặc dù sức khỏe không tốt nhưng khi được khán giả và giới truyền thông yêu cầu hát tặng, NSƯT Hồng Nga vẫn nhiệt tình cất giọng. Nguồn hơi nội lực, cách nhấn nhá câu chữ và chất giọng ngọt ngào làm say đắm mọi con tim. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, bà chỉ mong được khỏe để đi hát vì cuộc đời đã gắn liền với nghiệp cầm ca, xa sân khấu là nhớ là buồn. Có mệt mấy chỉ cần được lên sân khấu sờ đạo cụ, sờ trang phục cũng thấy vui thấy khỏe hơn phần nào.