Được khen trẻ trung ở độ tuổi 74, nghệ sĩ Hồng Nga bất ngờ tiết lộ: 'Tôi sắp sửa lấy chồng mà'

Hậu trường 17/01/2022 11:52

Nghệ sĩ Hồng Nga vừa có dịp hội ngộ đàn em để chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống tuổi 74 của mình.

Hồng Nga được biết đến là nữ nghệ sĩ đa tài, có thể hóa thân vào nhiều kiểu vai khác nhau như: đào mùi, đào lẵng, đào độc, vai mụ hiền hoặc mụ ác, kể cả vai nữ hề... Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ còn gây dấu ấn với vai trò một diễn viên hài xuất sắc.

Dù ở tuổi 74 nhưng nghệ sĩ cải lương Hồng Nga vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Được biết, cách đây ít người, bà vừa tổ chức mini liveshow. Mới đây, trên kênh YouTube cá nhân, nam nghệ sĩ Lê Tứ đã chia sẻ lại đoạn clip hội ngộ, nói chuyện thân tình với nghệ sĩ Hồng Nga. Trong đoạn clip, nữ nghệ sĩ Hồng Nga cho biết: "Tôi chích hai mũi vaccine lúc còn ở Mỹ rồi, vợ chồng Hồng Loan đưa tôi đi chích. Tới khi tôi về Việt Nam thì người ta lại gọi tôi ra chích. Tôi đâu có biết gì, cũng ra ngồi rồi họ chích thêm một mũi nữa. Chích xong, họ bảo tôi ra ngồi nghỉ, một lát sau họ lại gọi vào chích thêm phát nữa. Tới lúc hỏi tôi chích mấy mũi rồi, tôi bảo chích 4 mũi thì người ta trời đất ơi".  

Được khen trẻ trung ở độ tuổi 74, nghệ sĩ Hồng Nga bất ngờ tiết lộ: 'Tôi sắp sửa lấy chồng mà' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Nga hài hước chia sẻ dự định lấy chồng ở tuổi 74 - Ảnh: Cắt từ clip

Hỏi thăm về dự định ở Việt Nam hay đi Mỹ trong thời gian tới, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết vẫn thích ở Việt Nam hơn: "Tôi từ Mỹ về cũng được hơn ba tháng rồi, đang muốn trở lại Mỹ nhưng làm biếng quá nên thôi. Giờ tôi sống thoải mái, chẳng lo lắng gì. 

Tôi về Việt Nam có người lo cơm nước hết nên chỉ đi chơi thôi. Đầu óc tôi thư thái nên khỏe mạnh, COVID tôi cũng chẳng sợ. Cái gì tôi cũng ăn hết, không kiêng cữ gì, cứ sống vô tư. Tôi sắp sửa lấy chồng mà. Sự lạc quan là quan trọng nhất, quan trọng là vô câu vọng cổ, vậy mới lấy tiền. Sao ai cũng nói tui diễn dữ, đâu phải ai cũng làm được đâu".

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình, sân khấu và hoạt động sôi nổi tại các buổi biểu diễn.

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Sau khi gây xôn xao MXH với việc tiêm liên tục 4 mũi vắc-xin Covid-19, NS Hồng Nga mới đây cho biết mình vẫn rất khỏe mạnh, hoạt bát, có thể sống vô tư.

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