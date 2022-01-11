Tuổi 'xế chiều' của nghệ sĩ Hồng Nga: Sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ, con cái bỏ bê

Hậu trường 11/01/2022 10:05

"Về nhà, đến giờ ăn thì nó đưa cho tô cơm, để đó rồi kêu ăn đi. Nó đi rồi thì tôi phải ăn thôi chứ biết làm sao" - nghệ sĩ Hồng Nga nói.

Hồng Nga được biết đến là nữ nghệ sĩ đa tài, có thể hóa thân vào nhiều kiểu vai khác nhau như: đào mùi, đào lẵng, đào độc, vai mụ hiền hoặc mụ ác, kể cả vai nữ hề... Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ còn gây dấu ấn với vai trò một diễn viên hài xuất sắc. Một số vở diễn nổi tiếng trong sự nghiệp của Hồng Nga có thể kể đến tuồng Lưới Trời, Mắt Em là Bể Oan Cừu (soạn giả Vân An), Tần Thủy Hoàng, Phút Sau Cùng của Điền Long, vở tuồng Gã Câm và Người Đẹp (soạn giả Hoài Nhân),...

 

Tuy có một sự nghiệp lừng lẫy là vậy nhưng cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Nga lại gặp nhiều khá trắc trở, đặc biệt là chuyện tình duyên. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, cuộc hôn nhân đầu của Hồng Nga không hạnh phúc và đứt gánh giữa chừng. Đến năm 1976, Hồng Nga quyết định bước thêm bước nữa với soạn giả Mộc Linh. Nhưng chưa được bao lâu, người chồng thứ hai đột ngột qua đời khiến bà phải sống trong cảnh góa phụ đến tận bây giờ.

Tuổi 'xế chiều' của nghệ sĩ Hồng Nga: Sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ, con cái bỏ bê - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Nga ghi dấu ấn qua nhiều kiểu vai khác nhau - Ảnh: Internet

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga đang định cư tại Mỹ cùng một người con trai và con gái nhưng cũng phải chịu sống trong cảnh chật chội. Tâm sự với Thúy Nga về những khó khăn của mình khi sống tại trời Tây, bà nghẹn ngào:

"Tôi ở bên này được một năm rồi. Ở bên này cũng buồn với không có show chứ mà về Việt Nam hát cải lương là ngon rồi. Đau khổ lắm, tôi với đứa con gái bây giờ ở trong căn phòng có 8 mét vuông, kê được cái giường là hết phòng. Tôi qua bên này chơi với đứa con gái rồi ở lại. Ai ngờ dính dịch bệnh nên kẹt luôn ở đây. 

Tuổi 'xế chiều' của nghệ sĩ Hồng Nga: Sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ, con cái bỏ bê - Ảnh 2
Nữ nghệ sĩ sang Mỹ thăm con và bị mắc kẹt lại vì tình hình dịch bệnh, phải sống trong căn trọ 8m2 - Ảnh: Internet

Sau đó, nghệ sĩ Hồng Nga dọn tới ở cùng nhà với người con trai nhưng do không hợp cách sống và bị con cái bỏ bê, ngăn cản nhiều thứ. Bà nói với nghệ sĩ Hồng Loan:

"Tôi thấy vợ chồng Hồng Loan sống bên Mỹ sướng quá, chứ tôi sống ở đây như quỷ ma vậy, con cái chẳng quan tâm gì đến mình, chẳng để ý đến cảm nhận của mình. Về nhà, đến giờ ăn thì nó đưa cho tô cơm, để đó rồi kêu ăn đi. Nó đi rồi thì tôi phải ăn thôi chứ biết làm sao.

 

Giờ tôi đang cố gắng về Việt Nam để đầu óc phục hồi một thời gian chứ ở bên này một mình buồn quá, chẳng có bạn bè. Tôi có chiếc xe để đi mà giờ con nó giấu luôn chiếc xe đó, nói tôi đi rồi đụng người khác nhưng tôi có bao giờ đụng ai đâu. Nó còn bảo tôi đừng lái xe nữa, hay lạc đường lắm. Ủa, từ xa đến đây thì phải lạc, cứ từ từ rồi quen chứ có gì đâu".

Tuổi 'xế chiều' của nghệ sĩ Hồng Nga: Sống đơn độc trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ, con cái bỏ bê - Ảnh 3
Tại Việt Nam, Hồng Nga sống một mình trong căn nhà nhỏ, cũ kỹ - Ảnh: Internet

Được biết, tại Sài Gòn, nghệ sĩ Hồng Nga sống một mình trong một căn nhà nhỏ và đơn sơ, cũ kỹ. Thỉnh thoảng, các đàn em trong nghề vẫn tới thăm hỏi, trò chuyện với nữ nghê sĩ. Có người còn dẫn bà đi ăn uống. Nghệ sĩ Hồng Nga cũng có một vài show để đi diễn nên tâm lý khá thoải mái.

 

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