Tiêm 4 mũi vắc-xin Covid-19, nghệ sĩ Hồng Nga: “Tôi còn lâu mới chết, cái gì cũng ăn, Covid cũng không sợ”

Hậu trường 16/01/2022 15:54

Sau khi gây xôn xao MXH với việc tiêm liên tục 4 mũi vắc-xin Covid-19, NS Hồng Nga mới đây cho biết mình vẫn rất khỏe mạnh, hoạt bát, có thể sống vô tư.

Nghệ sĩ Hồng Nga vừa qua đã xuất hiện trên kênh Youtube của nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ. Trong cuộc gặp gỡ, 2 nghệ sĩ đã cùng nhau trò chuyện và tâm sự nhiều điều. Đặc biệt, nghệ sĩ Hồng Nga cũng lần đầu lên tiếng nói về chuyện mình tiêm liên tục 4 mũi vắc xin phòng Covid-19 gây xôn xao công chúng vừa qua.

Tiêm 4 mũi vắc-xin Covid-19, nghệ sĩ Hồng Nga: “Tôi còn lâu mới chết, cái gì cũng ăn, Covid cũng không sợ” - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Nga tiêm vắc-xin Covid-19 tại Mỹ

Nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ: “Tôi chích hai mũi vắc xin lúc còn ở Mỹ rồi, vợ chồng Hồng Loan đưa tôi đi chích. Tới khi tôi về Việt Nam thì người ta lại gọi tôi ra chích. Tôi đâu có biết gì, cũng ra ngồi rồi họ chích thêm một mũi nữa.

Chích xong, họ bảo tôi ra ngồi nghỉ, một lát sau họ lại gọi vào chích thêm phát nữa. Tới lúc hỏi tôi chích mấy mũi rồi, tôi bảo chích 4 mũi thì người ta mới té ngửa”

Tiêm 4 mũi vắc-xin Covid-19, nghệ sĩ Hồng Nga: “Tôi còn lâu mới chết, cái gì cũng ăn, Covid cũng không sợ” - Ảnh 2

Bà cho biết sau khi chích xong, bà cũng không quá để ý vì thấy cơ thể vẫn bình thường, khỏe mạnh: “Chuyện tôi chích 4 mũi vắc xin bỗng nổi tiếng khắp mọi nơi, ai cũng biết. Tôi cũng không để ý vì chích xong thấy bình thường, khỏe khoắn, không bị làm sao hết” - Hồng Nga nói.

Tiêm 4 mũi vắc-xin Covid-19, nghệ sĩ Hồng Nga: “Tôi còn lâu mới chết, cái gì cũng ăn, Covid cũng không sợ” - Ảnh 3

Nghệ sĩ Hồng Nga nói thêm: “Người ta bảo tôi đúng là hiện tượng lạ vì người bình thường chích xong chịu không nổi, tôi lại chẳng thấy gì. Kể cả bây giờ bảo tôi chích nữa tôi vẫn ổn, không sao hết. Họ nói tôi kỳ cục nhưng tôi quên thôi chứ bản thân tôi đâu có muốn chích 4 mũi liền. Rồi họ bảo tôi là tài sản quốc gia, tôi thấy đúng thế, bây giờ kiếm đâu được một Hồng Nga như tôi, khó lắm”

Tiêm 4 mũi vắc-xin Covid-19, nghệ sĩ Hồng Nga: “Tôi còn lâu mới chết, cái gì cũng ăn, Covid cũng không sợ” - Ảnh 4

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn rất khỏe mạnh, hoạt bát, giọng nói sang sảng. Bà cho biết từ khi từ Mỹ về Việt Nam, bà sống thoải mái, chẳng lo lắng gì. Đối với bà, bệnh tật hay cái chết đều không còn quá quan trọng nữa: “Bệnh tật với tôi không quan trọng, tôi không để ý tới nó, cứ vui chơi ca hát, khi nào chết thì ok, chết luôn, đâu có sao. Mà nói vậy chứ tôi còn lâu mới chết, nói dữ lắm mà không làm sao. Năm nay tôi cũng 76 tuổi rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu".

Tiêm 4 mũi vắc-xin Covid-19, nghệ sĩ Hồng Nga: “Tôi còn lâu mới chết, cái gì cũng ăn, Covid cũng không sợ” - Ảnh 5

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga cho biết sẽ làm một liveshow sau khi qua dịch. Dù hoạt động nghệ thuật đã nhiều năm, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn là nữ nghệ sĩ được khán giả rất yêu mến, ủng hộ, mỗi lần làm liveshow là khán giả đến đông. Cuộc sống ở tuổi U70 của nghệ sĩ Hồng Nga diễn ra trong vô tư, thoải mái và khỏe mạnh.

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"Về nhà, đến giờ ăn thì nó đưa cho tô cơm, để đó rồi kêu ăn đi. Nó đi rồi thì tôi phải ăn thôi chứ biết làm sao" - nghệ sĩ Hồng Nga nói.

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