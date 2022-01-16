Việt Hương lên tiếng về việc lừa đảo từ thiện 3 tỷ từ xe cứu thương: “Xe đó giờ là của anh Hải, tại sao gọi tên tôi?”

Trước những ồn ào về việc sử dụng xe cứu thương không có thiết bị và lừa đảo kêu gọi từ thiện lấy 3 tỷ đồng, Việt Hương mới đây đã chính thức lên tiếng.

Vào khoảng thời gian tháng 8/2021, Việt Hương khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ khi thông báo tặng xe cứu thương giá gần 3 tỷ đồng cho ông Đoàn Ngọc Hải để ông phục vụ thiện nguyện. Chiếc xe được nữ danh hài mua từ nước ngoài, vận chuyển về Việt Nam và chính thức bàn giao lại cho ông Đoàn Ngọc Hải. Tuy nhiên, vừa qua, mạng xã hội bất ngờ xôn xao thông tin Việt Hương tặng xe cứu thương nhưng bên trong không có thiết bị, sau đó đưa xe cho người khác rồi lấy 3 tỷ đồng và kêu gọi tiền quyên góp của nhà hảo tâm từ xa gửi về.

Trước những tin đồn lan truyền, Việt Hương mới đây đã có chia sẻ với Thanh Niên và nói rõ về vấn đề này. Nữ danh hài khẳng định xe cô mua tặng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang được ông sử dụng chứ không hề bị rao bán như tin đồn. Chiếc xe cấp cứu cũ là chiếc được ông Hải bán đấu giá rồi dùng tiền mua máy thở bàn giao cho các bệnh viện dã chiến. Việt Hương bức xúc cho rằng cô đã tặng cho ông Hải nên không có quyền đòi hỏi ông phải báo cáo: “Bây giờ tôi cho bạn một chiếc xe, mỗi ngày tôi gọi điện hỏi xem hôm nay xe chở gì thì bạn chịu không? Tôi cho anh Hải chiếc xe cứu thương vì xe của anh ấy cũ quá. Khi tôi tặng thì quyền sử dụng là của anh, làm sao tôi dám gọi hỏi và yêu cầu anh báo cáo. Còn về chiếc xe cũ, anh ấy bán đấu giá và mua máy thở. Chuyện đó thì phải hỏi anh Hải, vì đó là xe của anh mà. Xe mới tôi tặng cho anh Hải với tư cách cá nhân nên anh ấy muốn làm gì là quyền của anh”

Cô khẳng định tiền mua xe là tiền riêng của cô chứ không kêu gọi quyên góp. Bản thân Việt Hương cũng sẽ không con liên quan đến chiếc xe cấp cứu vì đã tặng lại cho ông Đoàn Ngọc Hải, nếu có vấn đề xảy ra, cô mong mọi người đừng “réo” tên mình nữa: “Giá xe cũng được tôi công bố và đó là tiền cá nhân của tôi. Xe đó bây giờ là của anh Hải, tại sao gọi tên tôi lên”. Bên cạnh đó, nữ danh hài còn cho biết, khi mua xe, cô có hỏi ý kiến ông Hải có cần chở y tá hay nhiều người trên xe hay không, ông Hải trả lời xe chủ yếu chở người bệnh về nhà lần cuối nên trên xe chỉ cần bình oxy thôi. Dù bỏ tiền túi ra làm từ thiện suốt mùa dịch vừa qua, thế nhưng, có thể thấy, Việt Hương hiện vẫn đang liên tục bị “réo” vào những ồn ào từ thiện không đáng có. Thậm chí, có nhiều người còn bắt cô “sao kê” tiền từ thiện khiến nữ danh hài không khỏi bức xúc.

Bị 'chèn ép' về vấn đề từ thiện như Hoài Linh, Việt Hương tỏ thái độ chưa từng có trong sự nghiệp Vốn được xem là nghệ sĩ tích cực hoạt động vì cộng đồng, Việt Hương khó tránh khỏi tai tiếng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định một lần nữa là bản thân không kêu gọi mạnh thường quân.

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