Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga sinh năm 1945, bà được khán giả biết đến là một trong những cái tên lão làng của bộ môn cải lương tại Việt Nam, đã đóng vai mẹ của 4 thế hệ nghệ sĩ. NS Hồng Nga chuyên trị những vai phản diện như mụ dì ghẻ độc ác, bà mẹ chồng cay nghiệt, tuy nhiên những vai diễn đòi hỏi nội tâm như người mẹ tảo tần sớm hôm đều không không làm khó được bà, thậm chí là dễ dàng lấy được cảm xúc từ khán giả.

Từng lừng lẫy trong sự nghiệp với nhiều năm làm nghề là vậy nhưng ở hiện tại khán giả khá bất ngờ khi thấy nghệ sĩ Hồng Nga ở trong căn nhà khá nhỏ, đơn sơ và hơi cũ, không bề thế như nhiều nghệ sĩ khác.

Tuy nhiên, bà vẫn sống rất vui vẻ. Ở tuổi 75, nhìn nghệ sĩ Hồng Nga vẫn còn khá trẻ đẹp và lanh lợi. Cô nói: “Nhà tôi chỉ đơn sơ vậy thôi, tôi ở thế này cũng vui rồi. Con tôi ở chỗ khác, nhà nó nó ở.

Nhiều người hỏi sao tôi không ở Mỹ với con cái, lại về Việt Nam. Nhưng tôi ở bên Mỹ không quen. Đây là nhà của tôi, muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, muốn tới thì tới, muốn lui thì lui, muốn làm gì thì làm, không lệ thuộc vào ai.

Tôi cũng không có ý định về Mỹ, muốn ở Việt Nam luôn".

Nghệ sĩ Hồng Nga sống trong căn nhà cũ kỹ làm nhiều người không khỏi xót xa. (Ảnh: Cải Lương Việt Nam)

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga từng vang bóng một thời, về già phải sống cô độc trong căn nhà đơn sơ khiến nhiều người xót xa (Ảnh: FB Cải Lương Việt Nam)

Được biết, nghệ sĩ Hồng Nga đã về Việt Nam sau thời gian ở Mỹ vì dịch bệnh. Nhìn về cả quãng đời của bà, người hâm mộ không khỏi chua xót cho một thân phận tài năng nhưng kém may mắn, cuộc đời "bạc bẽo" lại không cho bà cuộc sống hạnh phúc khi trải qua nhiều thăng trầm.

Có thể nói, hơn nửa thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, từ thời hoàng kim rực rỡ của cải lương đến những ngày bộ môn này dần thưa khách, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn miệt giữ vững lửa tình yêu mãnh liệt với sân khấu. Dù cả đời lận đận nhưng bù lại, sự nghiệp cải lương của nghệ sĩ Hồng Nga thăng hoa vượt bậc, là thành tựu không phải ai cũng có thể chạm đến.