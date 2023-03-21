Bí quyết làm đẹp ngon-bổ-rẻ của hội con dâu hào môn, toàn dùng nguyên liệu 'bỏ đi' không ai ngờ tới

Vốn được biết đến là con dâu của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Tăng Thanh Hà có cuộc sống giàu có nhưng không vì vậy mà cô lệ thuộc vào các loại mỹ phẩm đắt tiền.

Thay vào đó, cô rất thích làm đẹp bằng các loại thực phẩm thiên nhiên như táo, bơ, cà rốt, dâu… Đặc biệt, cô thường ép bản thân uống trung bình 3 ly nước ép cà rốt mỗi tuần. Đây là một nguyên liệu có lẽ bất kỳ chị em nào cũng có thể dễ dàng mua được với giá chưa đến 10 nghìn đồng/củ.

Tăng Thanh Hà đắp mặt nạ bằng bã cà rốt - Ảnh: Internet

Ngoài ra khi uống sinh tố hay trộn với sữa chua thành thức uống bổ dưỡng thì cô để riêng một số loại trái cây như táo bơ để chế thành mặt nạ dưỡng da nhiều dưỡng chất.

Phanh Lee: Dùng mặt nạ yến mạch, sữa tự thân

Phanh Lee - Ảnh Internet

Trong khi đó, nàng dâu tập đoàn nghìn tỷ Phanh Lee còn có công thức làm đẹp đặc biệt hơn. Cô từng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ đã dùng sữa tự thân mà em bé không uống hết để đắp mặt nạ.

Cụ thể, cách tận dụng sữa thừa để làm đẹp của nữ diễn viên sinh năm 1990 như sau: Trộn sữa của bản thân với yến mạch. Sau khi yến mạch mềm, bạn thoa hỗn hợp lên da mặt. Theo Phanh Lee, mẹo đơn giản này vừa giúp da mịn màng, vừa không lãng phí sữa.

Phanh Lee: Dùng mặt nạ yến mạch, sữa tự thân để dưỡng da - Ảnh: Internet

Được biết, sữa mẹ ngoài vai trò là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh, còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin và khoáng chất tốt cho da. Axit lactic, vitamin A, axit amin có nhiều trong sữa mẹ có tác dụng làm mềm da, làm sạch, dưỡng ẩm và làm sáng da và có thể giúp ngăn ngừa và trị mụn.

Bác sĩ da liễu Teo Wan Lin cho biết: "Một số nghiên cứu cho thấy sữa mẹ có tác dụng kháng khuẩn. Nó có thể được sử dụng để điều trị mụn trứng cá nhờ thành phần axit lauric - chất phổ biến trong dầu dừa".

Tuy nhiên, sau khi dùng mặt nạ từ sữa mẹ, bạn vẫn cần sử dụng serum và kem dưỡng ẩm thông thường. "Là bác sĩ da liễu, tôi thực sự không nghĩ nó sẽ có nhiều hiệu quả cho da mặt về khả năng chống oxy hóa hay giúp kích thích tăng trưởng collagen”.

Thêm nữa, chỉ nên đắp mặt nạ từ sữa mẹ khoảng 1-2 lần/tuần. Không nên lạm dụng và quá tin tưởng về những tác dụng làm sáng da hay ngăn ngừa lão hóa từ sữa mẹ.

Lan Khuê - Gội đầu bằng nước vỏ bưởi

Hoa hậu Lan Khuê - Ảnh: Internet

Đối với Lan Khuê, có lẽ mái tóc là một trong những yếu tố được cô chú trọng nuôi dưỡng nhất. Từ lâu, Lan Khuê không ngại bật mí bí quyết để giữ gìn một mái tóc óng ả cũng như đầy sức sống là nhờ gội đầu bằng nước từ vỏ bưởi. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, cô nàng luôn gắng dành một khoản thời gian nhỏ để nấu hỗn hợp nước vỏ bưởi để gội thay vì dầu gội thông thường.

Lan Khuê dùng vỏ bưởi để gội đầu - Ảnh: Internet

Vỏ bưởi là một trong những nguyên liệu được nhiều chị em sử dụng để nấu nước gội đầu, thường được kết hợp với bồ kết. Gội đầu bằng vỏ bưởi không chỉ trị rụng tóc hiệu quả mà còn giúp mái tóc mềm mại hơn, hương thơm từ vỏ bưởi cũng mang đến cho chúng ta cảm giác thư thái, dễ chịu.

Vỏ bưởi là nguyên liệu dễ kiếm, chúng ta hoàn toàn có thể phơi khô để sử dụng dần trong thời gian dài. Đặc biệt với những người thường xuyên phải tiếp xúc nhiều hóa chất như Lan Khuê, việc dùng vỏ bưởi gội đầu là một biện pháp hữu hiệu bảo vệ mái tóc từ sâu bên trong.

Phạm Hương: Dùng nha đam để dưỡng tóc

Hoa hậu Phạm Hương - Ảnh: Internet

Phạm Hương là một trong những sao Việt trung thành với mái tóc dài kể từ khi gia nhập showbiz. Vài năm nay cô chủ yếu sống tại Mỹ nhưng vẫn luôn để kiểu tóc đen suôn thẳng đậm chất phụ nữ Á Đông. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 không ngại thể hiện sự tự hào mỗi khi nói về mái tóc của mình: "Càng lớn tôi càng thấy yêu mái tóc dài, cũng không thích chạy theo các kiểu tóc thời trang nữa, có lẽ vì nó gắn bó với mình rất lâu rồi nên mỗi ngày mình càng yêu mái tóc nhiều hơn”.

Bí quyết nuôi tóc của Phạm Hương khiến nhiều người bất ngờ bởi các nguyên liệu đều là từ thiên nhiên. Cô chia sẻ kinh nghiệm cá nhân rằng khi cơ thể khỏe mạnh thì làn da hay mái tóc cũng sẽ khỏe đẹp và phát triển tốt nên cô chú trọng vào việc chăm sóc từ bên trong hơn là việc sử dụng mỹ phẩm làm đẹp từ bên ngoài. Kể từ khi làm mẹ, cơ thể có nhiều thay đổi nên cô chú trọng bổ sung nhiều các loại vitamin cần thiết cho cơ thể, nhờ đó mái tóc cũng có phần chắc khỏe, mọc nhanh hơn.

Phạm Hương dùng nha đam để dưỡng tóc - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô cho biết thường chỉ gội đầu một lần mỗi tuần và ủ tóc với gel nha đam - một thứ có thể mua được ở bất cứ đâu với giá bình dân, chưa đến 50.000 đồng. Có thể cho phần gel nha đam tươi vào máy xay để hỗn hợp được nhuyễn mịn hơn, sau đó thoa đều lên tóc và ủ. Sau khi ủ, gội kỹ để loại bỏ phần gel nha đam bám trên tóc, sau đó có thể sử dụng dầu xả như bình thường.

Hoa hậu cho biết gel nha đam sẽ làm tóc bóng và mềm mượt hơn nếu kiên trì áp dụng. Ngoài ra, Phạm Hương cũng lưu ý về tần suất gội đầu, khi gội quá nhiều dễ khiến da đầu khô ráp, dễ tổn thương, tóc dễ chẻ ngọn và bị rụng.