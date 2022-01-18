Trấn Thành buồn bã livestream kể chuyện bị hỏi vay 500 triệu, 2 năm trả: "Không hiểu bạn ấy suy nghĩ gì"

Trong buổi livestream mới đây, Trấn Thành đã thể hiện sự khó chịu, buồn bã của mình trước những vấn đề đang gặp phải. Nam MC cũng bất ngờ kể chuyện bị một người hỏi vay 500 triệu, 2 năm sau trả.

Mới đây trong buổi livestream tâm sự cùng fan, Trấn Thành đã kể nhiều câu chuyện về mình. Trong đó, nam MC gây chú ý khi tiết lộ về việc mình bất ngờ nhận được một bức thư điện tử với nội dung rất kì quặc vào hôm 16/1. Nam MC cho biết có một người không biết là ai, tên gì đã gửi mail hỏi vay anh 500 triệu khiến Trấn Thành vô cùng ngỡ ngàng. Ảnh chụp màn hình "Hôm qua tôi mới nhận được thêm cái mail nữa. Tôi không biết bạn đó là ai, tên gì. Bạn ấy nhắn rằng anh Thành cho em mượn 500 triệu được không? Em mượn chừng 2 năm em trả nha! Mà tôi không hiểu bạn ấy suy nghĩ gì, lấy cái lý do gì để mà mượn người ta 500 triệu, 2 năm. Rồi sao trả? Các bạn có thấy ngang ngược không?"

"Không quen không biết, tự nhiên mail cho tôi nói vậy. Tôi nói trời ơi trời, trên đời này có nhiều chuyện khôi hài thật. Nói thật tôi mắc cười dễ sợ. Muốn xỉu vậy đó" - Trấn Thành kể. Bên cạnh đó, cũng trong livestream, Trấn Thành thể hiện sự buồn bã xen lẫn khó chịu của mình khi sản phẩm phim "Hẻm Cụt" đang bị một số tài khoản TikTok phát tràn lan dù anh chưa công chiếu. Nam MC nói: "Tôi buồn ghê đó. Phim của tôi chưa kịp phát gì đâu mà các bạn đã phát hết trên mạng rồi. Các bạn ơi, cho Thành năn nỉ các bạn nha. Mình đừng có làm như vậy, tội nghiệp tôi quá mà"

Trấn Thành khó chịu nói thêm: "Các bạn biết một bộ phim người ta làm, người ta bỏ rất là nhiều tiền. Người ta chỉ mong có view trên Youtube hoặc chiếu rap chỉ mong khán giả mua vé ở rap xem phim thôi. Mà bây giờ cái gì cũng đăng lên hết trơn... Phim người ta bỏ mấy tỷ ra để quay, chứ đâu phải rẻ đâu. Rồi anh em, rồi đoàn phim, công sức người ta làm ra để dựng cho các bạn xem. Các bạn biết không, 1 tập phim Hẻm Cụt dựng 45 phút thì Thành phải ở trong phòng dựng 5 ngày, mỗi ngày làm 15 tiếng. Tôi dựng kĩ cỡ nào, để cho các bạn hài lòng vậy mà lỡ cắt hết clip của tôi... Làm ơn đi, mỗi người nhắc nhau 1 tý. Cái bạn nào mà thấy mấy cái clip TikTok đó report giúp tôi đi. Chứ giờ làm phim mà kiểu này mai mốt không dám làm nữa" - Trấn Thành chia sẻ.

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