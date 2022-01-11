Đây mới là diễn viên miền Nam góp mặt trong Táo Quân 2022, từng là bạn rất thân với Trấn Thành!

Hậu trường 11/01/2022 14:42

Trên Fanpage chính thức, diễn viên này đã xác nhận góp mặt trong Táo quân 2022 và chia sẻ hình ảnh hậu trường tập luyện Quốc Khánh, Vân Dung, Quang Thắng ở Hà Nội.

Mỗi dịp Tết đến, khán giả lại háo hức chờ đón chương trình Táo Quân. Trong chương trình, loạt nghệ sĩ đình đám sẽ vào vai các Táo, cùng lên chầu Ngọc Hoàng để báo cáo 1 năm qua ở dưới trần gian có những chuyện gì. Tại Táo Quân, những vấn đề tiêu cực liên quan đến xã hội, giáo dục, giao thông, y tế, văn hóa thường được mang ra để châm biếm, chỉ trích.

Mới đây, trên mạng xã hội, khán giả không khỏi bất ngờ khi diễn viên trẻ Duy Khánh xác nhận sẽ góp mặt trong Táo quân 2022. Trên Fanpage chính thức, nam diễn viên đã chia sẻ thông tin và hình ảnh tập luyện với Quốc Khánh, Vân Dung, Quang Thắng ở Hà Nội.

Đây mới là diễn viên miền Nam góp mặt trong Táo Quân 2022, từng là bạn rất thân với Trấn Thành! - Ảnh 1
Duy Khánh xác nhận sẽ góp mặt trong Táo quân 2022 - Ảnh: Chụp màn hình

Duy Khánh bộc bạch niềm vui rằng: "Tết năm nay Duy Khánh xin được phép diện kiến Ngọc Hoàng và các Táo ạ. Thật sự bản thân Khánh vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi có cơ hội được làm việc cùng các cô chú tiền bối đã từng là tuổi thơ của biết bao thế hệ. Hy vọng sự xuất hiện của Khánh sẽ được quý khán giả yêu thương và ủng hộ thiệt nhiều".

Đây mới là diễn viên miền Nam góp mặt trong Táo Quân 2022, từng là bạn rất thân với Trấn Thành! - Ảnh 2
Duy Khánh và các nghệ sĩ cùng tập luyện cho Táo Quân 2022 - Ảnh: FBNV

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Công Lý - Xuân Bắc sẽ không góp mặt trong Táo Quân 2022 vì lý do cá nhân. Sau đó, lại có thêm tin Trấn Thành sẽ thay Công Lý đóng vai Bắc Đẩu. Vậy mà cuối cùng, nghệ sĩ miền Nam duy nhất góp mặt trong chương trình năm nay lại là Duy Khánh.

Duy Khánh là Quán quân của chương trình Gương mặt thân quen, trước đây từng rất thân thiết với Trấn Thành. Nam diễn viên từng gây ấn tượng qua vai diễn mà được khán giả ưu ái gọi với tên "cô giáo Khánh".

'Cô Đẩu' Công Lý và 'Nam Tào' Xuân Bắc xác nhận sẽ vắng mặt trong Táo Quân 2022?

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Nếu thiếu NSND Công Lý và NSƯT Xuân Bắc trong Táo Quân 2022 sẽ là một sự hụt hẫng không hề nhẹ đối với người hâm mộ chương trình này.

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