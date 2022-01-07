'Cô Đẩu' Công Lý và 'Nam Tào' Xuân Bắc xác nhận sẽ vắng mặt trong Táo Quân 2022?

Hậu trường 07/01/2022 10:15

Nếu thiếu NSND Công Lý và NSƯT Xuân Bắc trong Táo Quân 2022 sẽ là một sự hụt hẫng không hề nhẹ đối với người hâm mộ chương trình này.

Đến hẹn lại lên, mỗi năm khán giả lại mong chờ đến đêm 30 Tết Âm lịch cùng gia đình quay quần xem Táo Quân, ôn lại những kỉ niệm, niềm vui lẫn khó khăn trong một năm. Táo Quân đã trở thành "bữa ăn tinh thần" ngày 30 Tết. Vì vậy những hình ảnh hậu trước ngày Táo Quân công chiếu luôn được khán giả quan tâm và mong ngóng từng ngày. 

'Cô Đẩu' Công Lý và 'Nam Tào' Xuân Bắc xác nhận sẽ vắng mặt trong Táo Quân 2022? - Ảnh 1

Như mọi năm, chương trình Táo Quân đều quy tụ hầu hết các nghệ sĩ quen thuộc như NSND Tự Long, Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung, Chí Trung, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Dũng 'hớn'... Tuy nhiên, những bức ảnh hậu trường được các nghệ sĩ chia sẻ gần đây không hề có sự xuất hiện của NSND Công Lý lẫn NSƯT Xuân Bắc. 

'Cô Đẩu' Công Lý và 'Nam Tào' Xuân Bắc xác nhận sẽ vắng mặt trong Táo Quân 2022? - Ảnh 2

Điều này khiến nhiều khán giả bức xúc, thể hiện rõ sự nuối tiếc nếu 2 nghệ sĩ quen thuộc không tham gia Táo Quân – cuộc hẹn cuối năm 2022. “Không có Xuân Bắc và Công Lý thì còn gì là Táo Quân, không biết năm nay Táo Quân sẽ như thế nào? Ai sẽ thay chân Nam Tào và Bắc Đẩu?... là những thắc mắc của khán giả khi không thấy sự có mặt của NSND Công Lý và NSƯT Xuân Bắc trong các buổi tập luyện.

Theo nguồn tin riêng của Đại Đoàn Kết, do bận với công việc riêng nên năm nay, NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam không thể tham gia Táo Quân 2022. Tuy nhiên, anh và NSND Tự Long vẫn tham gia chương trình 12 con giáp phát sóng vào dịp Tết Nhâm Dần.

Trong khi đó, NSND Công Lý dù nhận được lời mời từ phía VFC nhưng cho tới thời điểm hiện tại, vì lý do sức khỏe chưa biết nam nghệ sĩ có thể xuất hiện trong Táo Quân 2022 bằng hình thức livestream hay không?

Từ lâu chương trình Táo Quân đã trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Chương trình ra đời từ năm 2003 và hàng năm được phát sóng vào lúc 20h ngày cuối năm. 16 năm Táo Quân đã chứng kiến hành trình đầy cảm xúc và những năm tháng tuổi trẻ cống hiến của biết rất nhiều nghệ sĩ.

Trong những nhân vật của Táo Quân, Nam Tào (Xuân Bắc) - Bắc Đẩu (Công Lý) luôn nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả bởi những màn "chặt chém" hài hước, lém lỉnh.

'Cô Đẩu' Công Lý và 'Nam Tào' Xuân Bắc xác nhận sẽ vắng mặt trong Táo Quân 2022? - Ảnh 3

Suốt nhiều năm Táo Quân phát sóng mỗi dịp Tết cổ truyền, NSND Công Lý đều xuất hiện cùng tạo hình nữ tính. Tuy vậy, không quá trớn hay “lố” như những màn giả gái tạo tiếng cười thường gặp, “cô Đẩu” điệu đà nhưng vẫn đanh đá, và có phần ngoa ngoắt. Chính vì vậy, ở mỗi màn chầu của dàn Táo, Bắc Đẩu đảm nhận vai trò soi mói, chì chiết, từ đó tạo nên tiếng cười thâm thúy, đả kích thói hư tật xấu ngoài đời.

Ít ai biết rằng chính nghệ sĩ Công Lý là người đề xuất xây dựng hình tượng một Bắc Đẩu nữ tính, chua ngoa và đanh đá. Từ giọng nói "eo éo eo éo" (theo cách gọi của Công Lý) đến cái gạt tóc kiêu sa của cô Đẩu đều khiến khán giả cảm thấy thú vị. Ngoài tính cách đó, nhân vật này còn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ ngoài điệu đà, diêm dúa và sặc sỡ.

'Cô Đẩu' Công Lý và 'Nam Tào' Xuân Bắc xác nhận sẽ vắng mặt trong Táo Quân 2022? - Ảnh 4

Bên cạnh “cô Đẩu” là Nam Tào với một màu sắc hoàn toàn trái ngược. Nếu Bắc Đẩu nữ tính, điệu đà và có phần “bốc đồng”, thì Xuân Bắc xuất hiện cùng tạo hình người kề cận trung thành, nghiêm túc bên Ngọc Hoàng. Chính vì vậy, nhân vật gây tiếng cười thâm thúy, góp vai trò giúp Gặp nhau cuối năm phản ánh sâu sắc thói hư tật xấu, vấn đề nổi cộm trong xã hội. 

'Cô Đẩu' Công Lý và 'Nam Tào' Xuân Bắc xác nhận sẽ vắng mặt trong Táo Quân 2022? - Ảnh 5

Thông qua những tiểu phẩm hài từng thể hiện, cũng như trong vai trò người dẫn chương trình, Xuân Bắc nhận nhiều tình cảm từ khán giả Việt Nam bởi sự hài hước đầy trí tuệ, thâm thúy, và khả năng phản ứng nhanh nhạy, thông minh. Do vậy, suốt nhiều năm qua, Xuân Bắc tạo nên một màu sắc rất riêng cho Nam Tào, trở thành nhân tố không thể thiếu trong chương trình hài kịch đặc biệt mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Suốt nhiều năm Công Lý và Xuân Bắc là 2 cái tên mang đến những màu sắc riêng đặc biệt làm nên yếu tố hấp dẫn của chương trình Táo Quân hằng năm, vì vậy thông tin sự vắng mặt của hai diễn viên này trong dịp Tết năm nay khiến nhiều khán giả khá buồn và tỏ vẻ tiếc nuối. 

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