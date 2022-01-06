'Tay trong' hé lộ kịch bản Táo Quân 2022: Có đề cập 'nghệ sĩ sao kê' như netizen mong đợi?

Mới đây, chương trình VTV Kết Nối đã hé lộ buổi tập luyện của dàn nghệ sĩ kỳ cựu. Các nghệ sĩ như Quốc Khánh, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng ,... đều ráo riết tập luyện và thậm chí có những hôm qua 0h của ngày mới vẫn chưa xong.

Mỗi năm Tết đến, xuân về, Táo Quân luôn là chương trình được đông đảo khán giả quan tâm, theo dõi. Tết Nguyên Đán 2022 sắp tới, ekip Táo Quân đang gấp rút tập luyện để mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn bên gia đình vào dịp cuối năm.

Chia sẻ trong chương trình VTC Kết Nối, các nghệ sĩ cho biết để chuẩn bị cho một số Táo Quân chất lượng, từ giữa năm 2021, ekip đã chú ý ghi nhận các sự kiện nổi bật, các câu thoại ấn tượng và mang về làm chất liệu kịch bản. Toàn bộ ekip cũng luôn tìm cách đổi mới, sáng tạo nhằm mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả.

Đạo diễn Khải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Các anh em nghệ sĩ, ekip đã ngồi lại và thảo luận với nhau. Cũng phải mất vài tuần để chúng tôi tìm ra chủ đề, mảng miếng hài thông qua những vấn đề của xã hội nhằm phản ánh cho khán giả xem điều gì đã xảy ra trong năm qua, các bài hát chế,... sao cho bám sát các vấn đề nổi cộm của xã hội".

Đạo diễn Khải Anh - Ảnh: VTV Kết Nối

Trước đó, khi nghệ sĩ Chí Trung đăng đàn, nhờ khán giả gợi ý về ý tưởng cho Táo Quân 2022, bên dưới bình luận, rất nhiều ý tưởng đã được khán giả gửi đến nghệ sĩ Chí Trung. Đáng chú ý hơn cả, một số netizen không quên đề cập đến chủ đề hót nhất nhì năm nay đó là "Sao kê". Tuy nhiên, đáp lại, NS Chí Trung bất ngờ có động thái phũ phàng khi gạt phăng ý tưởng này: “Không hay lắm do nó vớ vẩn”.

CĐM đề cập đến vấn đề sao kê - Ảnh chụp màn hình

Trong chương trình VTV Kết Nối, ekip của Táo Quân cũng không đề cập đến việc thêm nội dung này vào đêm diễn. Hứa hẹn, đêm giao thừa sẽ vô cùng bùng nổ với những màn châm biếm hài hước đầy thâm thúy.