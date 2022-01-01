Đồng nghiệp tiết lộ về khả năng xuất hiện của nghệ sĩ Công Lý trong Táo Quân 2022

Ngay khi nhận được thông báo của đài truyền hình, Quang Thắng và đồng nghiệp tạm dừng hết mọi công việc, dành thời gian tập trung cho Táo Quân. Kịch bản của Táo Quân năm nay rất hay, nhưng để đảm bảo bí mật, anh không thể tiết lộ thêm gì.

Theo Người Đưa Tin, NSƯT Quang Thắng cho biết năm nào tham gia Táo Quân cũng hồi hộp.Gần 20 năm nay, cứ đến hẹn lại lên, gần Tết là các nghệ sĩ lại miệt mài tập luyện bất kể ngày đêm. "Chúng tôi thân thuộc đến nỗi, chỉ cần nhìn vào nhau là biết chuẩn bị nói gì".

"Đến 80% Công Lý sẽ tham gia Táo Quân, sẽ tùy theo tình hình sức của Công Lý, ê kíp sẽ xem anh ấy xuất hiện thế nào, có gây bất ngờ với khán giả không? Các năm, tôi thường đóng vai Táo Kinh tế, mọi người gặp cứ hỏi, vài năm nay đại dịch ảnh hưởng nhiều tới kinh tế, vậy có nhiều chất liệu để tôi thể hiện không? Thôi thì chúng ta hãy cùng đón chờ xem, có nhiều thú vị ở kịch bản không? Tôi thấy mình hợp với Táo Kinh tế hợp với tôi nên tôi hy vọng, mình vẫn có nhìeu đất diễn để phục vụ khán giả" - NSƯT Quang Thắng chia sẻ.

Chia sẻ thông tin về sự xuất hiện của NSND Công Lý trong Táo Quân năm nay, NSƯT Quang Thắng cho biết đến 80% nghệ sĩ Công Lý sẽ tham gia. Tuy nhiên, tùy tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ mà ê kíp cho anh xuất hiện như thế nào.

NSND Công Lý ghi dấu ấn với khán giả khi vào vai Bắc Đẩu - Ảnh: Internet

Theo VietNamNet, dù không thể tham gia tập luyện thường xuyên tại Đài truyền hình Việt Nam nhưng NSND Công Lý vẫn sẽ góp mặt tại Táo Quân 2022. E-kip chương trình đang lựa chọn phương án phù hợp nhất với tình hình sức khoẻ của NSND Công Lý.

Sau sự cố trượt ngã hồi tháng 7/2021, nam nghệ sĩ đang dành thời gian để phục hồi. Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý cho biết, tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ tiến triển rất tốt, hàng ngày anh vẫn lên Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi Công Lý làm Phó giám đốc để theo dõi diễn viên tập vở. Anh cũng tham gia các hoạt động thể thao với đồng nghiệp nhưng với vai trò là khán giả để cảm thấy đỡ nhớ sân khấu, nhớ bạn bè.

"Tôi rất nhớ khán giả, nhớ sân khấu, đặc biệt tôi đọc báo thấy rất nhiều khán giả đã dành tình cảm cho tôi với vai Cô Đẩu trong Táo Quân. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng quay trở lại sân khấu trong thời gian sớm nhất" - NSND Công Lý chia sẻ với VietNamNet.

Táo Quân đã là một trong những 'món ăn tinh thần' không thể thiếu của ngày Tết - Ảnh: Internet

Theo VOV, vào tháng 7/2021, Công Lý phải nhập viện vì bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, đến tháng 10/2021, nam nghệ sĩ đã được xuất viện. Trong khoảng thời gian nằm viện, nhiều anh em bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã đến thăm và chúc NSND Công Lý mau khỏe. NSND Tự Long cũng chia sẻ hình ảnh anh vào thăm đồng nghiệp thân thiết. Khán giả cảm thấy vô cùng xúc động khi nhìn thấy hai nam nghệ sĩ và nhớ đến Táo quân. Ngoài việc gửi những lời chúc mong "cô Đẩu" sớm bình phục, khán giả cũng hy vọng Tết năm nay được thấy "cô Đẩu" trên sân khấu Táo quân

Táo quân đồng hành với khán giả Việt vào dịp Tết Nguyên đán từ năm 2003. Vào cuối năm 2019, Đài Truyền hình Việt Nam và VFC thông báo ngừng sản xuất chương trình. Thế nhưng sau 1 năm vắng bóng, chương trình đã trở lại vào Tết 2021.

Suốt nhiều năm qua, chương trình Táo quân có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như: Chí Trung, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng, Vân Dung...