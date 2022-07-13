Trải lòng về thuở hàn vi cùng vợ, NSƯT Bảo Quốc lần đầu tiết lộ lý do khiến cả hai quyết định 'về chung một nhà'

Trong dịp về thăm lại ngôi nhà cũ, NSƯT Bảo Quốc đã có dịp trải lòng về thuở hàn vi cùng người vợ tào khang của mình.

Trong lần về nước, NSƯT Bảo Quốc cùng gia đình có dịp về thăm căn nhà cũ trên đường Cao Bá Nhạ (quận 1, TP.HCM). Nơi đây từng là cơ ngơi đầu tiên của bà bầu Thơ (mẹ nghệ sĩ Bảo Quốc) sau nhiều năm tích góp. Thời điểm ngôi nhà được xây xong, nam danh hài từ quê chuyển lên Sài Gòn sống, khi đó ông chỉ mới vài tuổi. Dù đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng nghệ sĩ Bảo Quốc nói ông không thể nào quên được ký ức tươi đẹp. Hầu như nam diễn viên đã dành trọn tuổi thơ tại căn nhà này cùng cha mẹ. Đặc biệt, diễn viên phim Khi đàn ông có bầu tiết lộ “tuổi thơ dữ dội” khi không kém phần tinh nghịch so với bạn đồng trang lứa. Ông từng cùng hội bạn dựng bảng cấm xe cả hai đầu khu phố để có đất trống chơi đá bóng.

Nghệ sĩ Bảo Quốc cùng vợ về thăm căn nhà cũ - Ảnh: Chụp màn hình Nghệ sĩ Bảo Quốc cũng cho biết ông và bà Thu Thủy có duyên vợ chồng từ bé. Khi đó, cả hai sống cùng khu phố, thường xuyên gặp mặt nhau. Dù không ưa đối phương vì lý do "phá làng phá xóm" nhưng dần dà, bà thừa nhận có cảm tình và phải lòng nam danh hài. Không những thế, nam nghệ sĩ còn hài hước diễn tả cảnh cả hai hẹn hò. Ông thường viện cớ ra trước nhà tập thể dục để nhìn trộm bà xã. Mỗi lần hẹn đi chơi, nam diễn viên thường huýt sáo ra hiệu cho đối phương bởi vì nhà cả hai chỉ cách nhau vài căn.

Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hơn 50 năm - Ảnh: FBNV Từ khi sang Mỹ định cư, vợ chồng Bảo Quốc sống cùng gia đình con gái - nghệ sĩ Hồng Loan tại tiểu bang California. Năm 2016, ông trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u gan nên sức khỏe ít nhiều ảnh hưởng. Nam nghệ sĩ thầm biết ơn bạn đời đã luôn bên cạnh chăm sóc mình từng miếng ăn, giấc ngủ. Bên nhau hơn 50 năm, vợ chồng Bảo Quốc vẫn giữ tình cảm mặn nồng như thời trẻ. Cả hai chăm sóc, quan tâm đối phương từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hay những lúc ốm đau. Khi các con cháu dần khôn lớn, họ càng ưu tiên dành nhiều thời gian cho nhau. Mỗi ngày, đôi vợ chồng già duy trì thói quen dậy sớm tập thể dục, cùng làm việc nhà và chở nhau đi công viên, mua sắm...

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