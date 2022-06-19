NSƯT Bảo Quốc nhắn nhủ đầy thâm thúy đến hậu bối sau nhiều ồn ào đời tư, làm ảnh hưởng đến danh tiếng nghệ sĩ!

Sau thời gian dài dịch bệnh hoành hành, mới đây, NSƯT Bảo Quốc vừa có chuyến trở lại thăm quê hương Việt Nam và tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ với báo Thanh Niên về lần trở lại Việt Nam này, Bảo Quốc cho biết cảm thấy rất vui khi nhìn thấy đất nước ngày càng phát triển.

Ở nước ngoài tôi cũng có diễn. Nhưng tôi chỉ diễn vào dịp cuối tuần chứ không được diễn thường xuyên. Cuối tuần đi diễn thì không thỏa chí lắm vì mình hoạt động nghệ thuật hằng ngày mà. Tôi cũng buồn lắm nhưng ở đâu có người Việt Nam thì tôi cứ diễn, vì đó cũng là một điều hạnh phúc".

Tiết lộ thêm về tình hình sức khỏe , nam nghệ sĩ trấn an khán giả rằng tình hình của mình hiện vẫn rất ổn. Đồng thời, nghệ sĩ Bảo Quốc cũng bày tỏ nỗi nhớ sân khấu: “Nghệ sĩ bọn tôi ngộ lắm, một khi bước lên sân khấu, tự dưng rất khỏe, cứ như là được phù hộ vậy...

NSƯT Bảo Quốc và bà xã trở lại thăm Việt Nam sau thời gian dài dịch bệnh hoành hành - Ảnh: Internet

Bên cạnh chia sẻ về bản thân, khi được hỏi về các hậu bối trong làng hài hiện nay, NSƯT Bảo Quốc dành lời khen rằng các em có sự tiến triển riêng. Ông cho biết thấy vui khi các em, các cháu có sự nối tiếp, kế thừa phong cách hài của lứa mình. Điều nam nghệ sĩ mong mỏi nhất là họ biết lắng nghe khán giả khi diễn xuất để sửa đổi thay vì bao biện rằng “cách diễn của tôi như vậy”.

Khi được hỏi về thông tin một nghệ sĩ trẻ vừa bị bắt giữ vì sử dụng chất cấm, NSƯT Bảo Quốc thú thật cảm thấy rất buồn. Ông tâm sự: “Xã hội ngày càng phát triển thì nảy sinh nhiều tệ nạn. Con người mà, đâu phải thánh thần gì. Có người sa vào, có người thoát khỏi. Tôi mong những người sa ngã sớm tỉnh ngộ và thoát khỏi đó. Con người thì có người đúng người sai, người suy nghĩ thế này, người suy nghĩ thế kia, không thể nào trách được”.

Nam nghệ sĩ rất buồn khi nghe tin hậu bối vướng vòng lao lý - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Khi được hỏi rằng liệu công chúng có nên ủng hộ các nghệ sĩ phạm sai lầm khi họ trở lại nghệ thuật, NSƯT Bảo Quốc chia sẻ: “Trong Phật giáo có câu “quay đầu là bờ”. Nếu họ thành tâm, làm việc tốt thì cũng nên tha thứ”.

Đồng thời, NSƯT Bảo Quốc nặng lòng khi gửi lời nhắn nhủ đến hậu bối: “Tôi mong các em, các cháu cố gắng làm người tốt để mọi người nhìn thấy, biết rằng mình có sự lắng nghe và sửa chữa sai lầm”.