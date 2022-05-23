Tình trạng sức khỏe của NSƯT Phượng Loan hiện giờ ra sao sau khi gặp tai nạn chấn thương sọ não kinh hoàng?

Hậu trường 23/05/2022 15:14

Sau thời gian hôn mê, nghệ sĩ Phượng Loan hiện tại đã tỉnh lại và tiếp tục theo dõi.

Được biết, nghệ sĩ Phượng Loan gặp tai nạn tối 19/5 khi cùng nghệ sĩ Lê Tứ đi hát ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Đến nơi, do đường vào đám tiệc di chuyển khó khăn, Phượng Loan được người bên đơn vị tổ chức đèo bằng xe máy, còn chồng chị đỗ ôtô ngoài đường lớn.

Bất ngờ, tà áo dài vướng vào bánh sau xe, nghệ sĩ ngã đập mặt xuống đường và bất tỉnh. Nữ nghệ sĩ nhanh chóng được chở vào bệnh viện địa phương, sau đó chuyển cấp cứu lên Chợ Rẫy để điều trị.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nữ nghệ sĩ bị chấn thương sọ não, gãy xương má.

Thông tin Phượng Loan gặp tai nạn chấn thương sọ não khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ nghệ sĩ. Mới đây, trao đổi với VietNamNet, người nhà của nghệ sĩ Phượng Loan cho biết chị đã tỉnh lại, sức khỏe có tiến triển và khả năng hồi phục tốt. 

"Phượng Loan đã tỉnh và nhận thức tốt mọi thứ xung quanh. Tôi và người thân vẫn thay phiên chăm sóc cho cô ấy cho đến khi có chỉ định mới từ bác sĩ. Về việc khi nào được xuất viện có lẽ phải chờ tình hình trong vài ngày tới”, chồng NSƯT Phượng Loan chia sẻ.

Tình trạng sức khỏe của NSƯT Phượng Loan hiện giờ ra sao sau khi gặp tai nạn chấn thương sọ não kinh hoàng? - Ảnh 1
Phượng Loan qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục tốt sau tai nạn. Ảnh: Internet

Hiện tại nghệ sĩ cải lương vẫn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Những ngày qua, Phượng Loan được bó bột bàn tay, khâu mi mắt và tiến hành xét nghiệm, chụp X quang. Phía bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật chỉnh hình xương gò má khi nhận thấy não ổn định hơn.

Phượng Loan tên thật là Đặng Thị Phương Loan, sinh năm 1968. Nữ nghệ sĩ xuất thân trong gia đình không ai theo nghề hát. Chị mồ côi cha mẹ từ bé, được dì ruột mang về nuôi dưỡng. Năm 13 tuổi, chị gia nhập đoàn cải lương Đồng Ấu, bắt đầu đóng với những vai nam.

Tình trạng sức khỏe của NSƯT Phượng Loan hiện giờ ra sao sau khi gặp tai nạn chấn thương sọ não kinh hoàng? - Ảnh 2
NSƯT Phượng Loan được khán giả yêu mến nhờ chất giọng khỏe, giọng ca ngọt, lối diễn xuất chân phương, mộc mạc. Ảnh: Internet

Hơn 40 năm làm nghề, chị từng đạt nhiều giải thưởng như: huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, 1995, 2000, 2002; giải Diễn viên tài sắc năm 1995; huy chương Vì sự nghiệp văn hóa 2003; giải Mai Vàng năm 2007... Chị nổi tiếng với các vai Dạ Hương trong Cải lương loài hoa không tên, Phương Tâm trong vở Hãy yêu nhau thật lòng, Đặng Thị Huệ trong vở Đêm hội Long Trì. Năm 2021, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn khi trở lại diễn trong vở Nàng Xê Đa.

NSƯT Phượng Loan bị tai nạn, chấn thương sọ não trên đường đi diễn tỉnh

NSƯT Phượng Loan bị tai nạn, chấn thương sọ não trên đường đi diễn tỉnh

NSƯT Phượng Loan nhập viện cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông trong lúc đi diễn. Cô được chấn đoán chấn thương sọ não, bể phần xương quai hàm.

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