NSƯT Phượng Loan nhập viện cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông trong lúc đi diễn. Cô được chấn đoán chấn thương sọ não, bể phần xương quai hàm.

Theo Người Lao Động, anh Văn Dũng - chồng NSƯT Phượng Loan - cho biết tối 19/5, vợ anh đi diễn tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ban đầu, anh Dũng lái xe đưa vợ đi nhưng đến nơi vì sân khấu nằm cách xa đường lớn nên có một người chở nữ nghệ sĩ bằng xe máy vào điểm diễn.

"Lát sau, NSƯT Lê Tứ chạy ra báo tin vợ tôi bị tai nạn" - anh Dũng chia sẻ

Được biết, do tà áo dài của NSƯT Phượng Loan bị vướng vào dây xích của xe máy, dẫn đến tai nạn. Hồ sơ bệnh án của NSƯT Phượng Loan tại Bệnh viện Cà Mau được các bác sĩ ghi là "chấn thương sọ não, bể xương quai hàm, gãy xương ngón tay".

NSƯT Phượng Loan đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để điều trị. Hiện chị đã qua cơn nguy kịch, nhận biết được mọi việc nhưng chưa nói được.

NSƯT Phượng Loan - Ảnh: Internet

Chia sẻ với VietNamNet, soạn giả Hoàng Song Việt cũng lên tiếng xác nhận và cho biết thông tin tương tự. Cụ thể, Hoàng Song Việt thông tin: "Phượng Loan được mời biểu diễn ở Thới Bình, Cà Mau. Do đường đi lại khó khăn, xe ô tô không thể vào đến điểm diễn nên ban tổ chức cử người chạy xe máy ra đón. Khi xe chạy được một đoạn, tà áo dài của Phương Loan bất ngờ bị bánh xe cuốn vào khiến em té ngã".

Sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực, Phương Loan hiện sức khỏe còn yếu và cần được theo dõi trong vài ngày tới.

Phượng Loan tên thật là Đặng Thị Phương Loan, sinh năm 1968. Nữ nghệ sĩ đi hát từ năm 13 tuổi, được biết đến với chất giọng khỏe, giọng ca ngọt, lối diễn xuất chân phương, mộc mạc. Hơn 40 năm làm nghề, Phượng Loan từng đạt nhiều giải thưởng như: huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, 1995, 2000, 2002; giải Diễn viên tài sắc năm 1995; huy chương Vì sự nghiệp văn hóa 2003; giải Mai Vàng năm 2007... Chị nổi tiếng với các vai Dạ Hương trong Cải lương loài hoa không tên, Phương Tâm trong vở Hãy yêu nhau thật lòng, Đặng Thị Huệ trong vở Đêm hội Long Trì. Năm 2021, nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn khi trở lại diễn trong vở Nàng Xê Đa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-phuong-loan-bi-tai-nan-chan-thuong-so-nao-tren-duong-di-dien-tinh-470127.html